Vinduesvasker WV 6 Bath Edition
Med innovativ bladteknologi, der nu er endnu mere fleksibel at bruge og derfor ideel til vinduer og mange overflader på badeværelset: WV 6 Bath Edition batteridrevet vinduesvasker.
Kärcher har forbedret den originale batteridrevne vinduesvasker igen og udviklet en endnu mere fleksibel model med innovativ bladteknologi og længere batteritid - WV 6 Bath Edition. Den nye længere sugelæbe gør det muligt at fjerne overskydende væske fra hele overflader uden afbrydelse. Den batteridrevne vinduesstøvsugers ekstra lange batteritid på 100 minutter betyder, at du kan fortsætte i endnu længere tid. Du kan også planlægge din rengøring præcist takket være displayet, som viser, hvor mange minutter der er tilbage af batteriets driftstid. Vinduesstøvsugerens sugefunktion sikrer en ekstremt effektiv rengøring og skinnende rene vinduer - uden striber og rester. Derudover muliggør den ergonomiske Kärcher WV 6 Bath Edition batteridrevne vinduesvasker en særlig hygiejnisk rengøring, da der ikke er nogen direkte kontakt med det snavsede vand. Med kombinationen af WV 6, blå sugelæbe og fugtabsorberende mikrofiberklud har kondens eller andre vandpletter ikke en chance, heller ikke på badeværelsesoverflader.
Funktioner og fordele
Forbedret blad-teknologi.Det innovative lange sugemundstykke gør rengøringen endnu mere fleksibel - ideel til rengøring tæt på gulvet.
Ekstra lang batteridriftstidVinduesvaskerens ekstra lange batteridriftstid på 100 minutter muliggør uafbrudt rengøring.
Aftagelig sugemundstykkeViskerbladet kan nemt fjernes fra sugedysen og rengøres efter brug.
Hurtig og hygiejnisk tanktømning
- Hurtig at tømme uden at komme i kontakt med det snavsede vand.
Behageligt lydsvag
- Det lave lydniveau gør det endnu mere behageligt at bruge vinduesvaskeren.
Display, der angiver de resterende minutter af batteridriftstiden
- Batteriladningsdisplayet viser de resterende minutter af batteridriftstiden. Rengøring kan planlægges lettere.
Den originale
- Original Kärcher kvalitet fra vinduesvaskerens opfinder.
Tre gange hurtigere
- Vinduespudsning er tre gange hurtigere med Kärchers vinduesvasker end med konventionelle metoder.
Uden dryp og striber
- Da vandet bliver suget væk, efterlades der ingen striber. Giver skinnende rene vinduer.
Forskellige anvendelsesmuligheder
- Velegnet til alle glatte overflader, såsom fliser, spejle eller brusekabiner.
Specifikationer
Teknisk data
|Arbejdsbredde, sugemundstykke (mm)
|280
|Beholderkapacitet, snavset vand (ml)
|150
|Batteriets driftstid (min)
|100
|Batteriets opladningstid (min)
|170
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|ca. 300
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. batteri (kg)
|0,8
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Mikrofiberklud
- Afskrabningskant, bred: 1 x
Udstyr
- Sugemundstykke.
- Udskifteligt mundstykke
Videoer
Anvendelsesområder
- Glatte overflader
- Vægklinker
- Fliser
- Spejle
- Vindue og glasoverflader.
- Glasborde