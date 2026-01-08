Kärcher har forbedret den originale batteridrevne vinduesvasker igen og udviklet en endnu mere fleksibel model med innovativ bladteknologi og længere batteritid - WV 6 Bath Edition. Den nye længere sugelæbe gør det muligt at fjerne overskydende væske fra hele overflader uden afbrydelse. Den batteridrevne vinduesstøvsugers ekstra lange batteritid på 100 minutter betyder, at du kan fortsætte i endnu længere tid. Du kan også planlægge din rengøring præcist takket være displayet, som viser, hvor mange minutter der er tilbage af batteriets driftstid. Vinduesstøvsugerens sugefunktion sikrer en ekstremt effektiv rengøring og skinnende rene vinduer - uden striber og rester. Derudover muliggør den ergonomiske Kärcher WV 6 Bath Edition batteridrevne vinduesvasker en særlig hygiejnisk rengøring, da der ikke er nogen direkte kontakt med det snavsede vand. Med kombinationen af WV 6, blå sugelæbe og fugtabsorberende mikrofiberklud har kondens eller andre vandpletter ikke en chance, heller ikke på badeværelsesoverflader.