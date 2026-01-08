Med den originale, innovative vinduesvasker fra Kärcher bliver vinduespudsning meget nemmere og sparer tid. Den batteridrevne vinduesvasker suger det snavsede vand væk, så du undgår striber på vinduerne og vand i vindueskarmene. Kombination af en sprayflaske med mikrofiberklud og en vinduesskraber med sug giver dig en effektiv vinduespudsning med skinnende rene vinduer som resultat. Du kan anvende vinduesvaskeren på alle glatte overflader – f.eks. spejle, brusekabiner eller glasborde. WV 5 Plus N Batteri er praktisk og ergonomisk og der medfølger også et smallere mundstykke, som du kan benytte, hvis du har f.eks. franske døre eller bondehusvinduer med meget små ruder.