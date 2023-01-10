RYDDE OO OG FLIKKE SAMMEN: PRAKTISKE TIPS TIL GØR DET SELV-ENTUSIASTER
Intet giver den samme følelse af tilfredsstillelse end at skabe noget med hænderne! Foråret er den perfekte tid til gør det selv-projekter, når solen kommer til syne, og aftenerne bliver længere. Hvis du tager springet og begynder på et projekt i huset eller i haven, finder du hurtigt ud af, at disse gør det selv-projekter omfatter en masse snavs og støv. Med disse gør det selv-tips kommer dit værksted hurtigt til at se ud som nyt, når du er færdig med dit projekt.
Forberedelse er vigtig
Det er et velkendt faktum, at man ikke kan lave en omelet, uden at slå æg i stykker. Og på samme måde kan du ikke forvente at lave gør det selv-projekter, uden at du løber ind i en masse snavs og støv. Lad dig ikke overraske over, hvor meget du skal gøre rent og rydde op, når du er færdig med at renovere. Det er særlig vigtigt for allergikere. Mange gør det selv-entusiaster tyer til almindelige støvsugere, når de skal gøre rent i værkstedet. Men det grove snavs og den store mængde støv gør det ofte af med den slags apparater. For effektivt at fjerne fint og groft støv eller for at undgå, at det opstår i første omgang, er en våd- og tørstøvsuger et bedre valg.
Gør det selv i haven: Pift udendørsområderne op
Når temperaturerne begynder at stige i foråret, vågner naturen fra sin vinterdvale, og det er et tegn på, at det er tid til at pifte haven op – og tid til gør det selv-arbejde! Terrassen, blomsterbedene, køkkenhaven og havemøblerne har hårdt brug for kærlighed efter at være blevet forsømt i løbet af vinteren. Der ligger havepleje i kortene.
Når stierne rundt om huset er befriet for blade og snavs, terrassen er blevet fejet og plænen er blevet plejet, har du nu tid til at koncentrere dig om mindre gør det selv-projekter. Der er utallige tips og instruktioner til, hvordan du kan opgradere haven, så den bliver præcis, som du gerne vil have det. Det omfatter ofte noget med at udvide husets udendørsområder med elementer, du selv bygger. En trend, der har vokset sig stor i de seneste år, er hjemmebyggede blomsterbede af sten eller træ. Højbede og høje plantekasser er ikke bare praktiske og ser godt ud, men gør det også muligt for planter at gro på steder, hvor jordbetingelserne ikke er optimale. Hjemmelavede terrassemøbler er helt sikkert også et af de mere populære gør det selv-projekter.
Tip
Når du har brugt en sav til at skære i træ eller sten, vil gør det selv-entusiaster opdage, at en våd- og tørstøvsuger er effektiv til at fjerne al støvet. Og hvis du rammer lidt ved siden af, når du tilplanter højbede og plantekasser, er det nemt at støvsuge vand og vådt snavs op med våd- og tørstøvsugeren. Disse støvsugere fås med ledning eller som batteridrevne modeller. Ledningsfri maskiner med et genopladeligt batteri kræver ikke et strømudtag og giver således mere frihed og fleksibilitet. Til større områder er en fejemaskine et godt valg til at fjerne blomsterblade, sand, jord eller blade hurtigt og nemt.
Arbejde i hjemmet: Sådan undgår du støv
Gør det selv-arbejde er imidlertid ikke begrænset til haven, men kan også udføres indenfor. Efter nogle få år er det ikke ualmindeligt, at køkkenet, fliserne i badeværelset eller skabet i stuen kommer på listen over ting, der skal opgraderes. Uanset hvilken type gør det selv-arbejde, du går i gang med, vil det med stor sandsynlig betyde, at du skal male og bore.
Hvis dit hus bliver ombygget, eller du er i gang med en omfattende renovering, er det almindeligt, at du står med en stor mængde byggeaffald – f.eks. fra at rive ned eller bore i gamle vægge. For at gøre dit hjem beboeligt igen skal du først fjerne de store stykker affald fra rummet manuelt eller ved hjælp af en fejebakke. En våd- og tørstøvsuger med en integreret filterpose kan derefter bruges til at fjerne det fine støv hurtigt og effektivt. Det gør det særlig nemt at støvsuge bygge- og renoveringsaffald som gips, cement eller stykker af mursten op. Støvsugeren klarer også nemt fugtigt snavs, der kan opstå, når du fjerner tapet.
En våd- og tørstøvsuger er også nyttig ved mindre renoveringsprojekter og gør det muligt at undgå dyr rengøring efter afsluttet renovering. Du kan forebygge støv med maskinens omfattende udvalg af tilbehør. Til nogle typer projekter, som f.eks. opsætning af lysskinner i loftet, bruger du mere tid på at dække møbler og gøre rent end på den egentlige gør det selv-opgave.
En borestøvfang kan hjælpe! Tilbehøret forbindes blot til sugeslangen. For at opsamle borestøvet placeres tilbehøret i den ønskede position på væggen eller loftet, og støvsugeren tændes. Borestøvsfangeren sidder godt fast der, hvor du har placeret den. Nu kan du bore ude at behøve at bekymre dig om støv eller rester, da borestøvet straks suges op af våd- og tørstøvsugeren. Tip: Lad støvsugeren køre et stykke tid, når du er færdig med at bore. Det forhindrer ekstra borestøv i at lande på gulvet.
Rengøring af garage, værksted og skur, når dit gør det selv-projekt er færdigt
Et godt værksted er vigtigt for gør det selv-entusiaster. Ikke nok med, at alt dit værktøj, udstyr og byggematerialer kan opbevares sikkert derinde, men du kan også bruge det til at høvle træ i og arbejde i ro og fred. Der er ikke noget at sige til, at mange husejere har et ekstra rum derhjemme til præcis samme formål. For dem, der har lidt mindre plads, eller som kun laver gør det selv-arbejde af og til, kan garagen imidlertid være et rigtig godt sted at være. Ved at parkere bilen udenfor kan gør det selv-entusiaster få god plads, fred og ro samt strømudtag nok til at gå i krig med deres projekter. Men hvad kan man gøre for at forhindre alt det støv? Og hvordan bliver garagen ren igen bagefter?
Våd- og tørstøvsugere er den ideelle støvsuger til dit værksted. Hvis du skærer træ eller sten i garagen og gerne vil undgå støv, skal du bruge støvsugeren, mens du arbejder. Nogle modeller leveres med et integreret strømudtag, der giver ekstra fleksibilitet. Kap- eller rundsave, overfræsere og slibemaskiner kan tilsluttes direkte i våd- og tørstøvsugeren med et strømudtag. Støvsugeren tændes og slukkes automatisk via det elektriske værktøj, og snavs, der opstår, mens du høvler, saver eller sliber, suges væk med det samme. Samtidig er støvsugeren ideel til at fjerne træstøv. For at sikre, at våd- og tørstøvsugeren effektivt fjerner fint støv, skal du blot isætte en filterpose.
Tip
Hvis du allerede er i gang med at rengøre garagen, kan du lige så godt også støvsuge din bil. En lang række tilbehør til rengøring af biler kan forbindes til våd- og tørstøvsugeren, så du kan rengøre bilens måtter, mindre opbevaringsområder og mellem sæderne.
Rengøring af haveskuret
I stedet for at flikke noget sammen i garagen har mange ambitiøse gør det selv-entusiaster et lille værksted til rådighed i garagen eller i haveskuret. En høvlebænk kan typisk nemt installeres, så du kan ordne mindre og større opgaver i huset og haven. Hvis du har et sådant skur, ved du, at ryddelighed ofte træder i baggrunden for de mange gør det selv-projekter, der er i gang. Hvis der er apparater og værktøj i skuret, der ikke bruges hele tiden, kan der ophobe sig skidt, støv eller biller, myrer og edderkopper mellem de mange ting. Derfor anbefaler vi at gøre rent i garagen jævnligt – særligt når du er færdig med et eller flere omfattende gør det selv-projekter i værkstedet.
Det første skridt er organisering af skuret. Hylder og bøjler på væggene holder både stedet ryddeligt og gør det meget nemmere at rengøre værkstedet. Er du gør det selv-entusiast på hobbyplan, er det derfor bedst at rydde godt op og ud i skuret, før du gør rent. Du skal bare tilslutte en almindelig sugeslange, tænde maskinen og støvsuge mellem bøjler, hylder og værktøj.
Tag det bare roligt, hvis du møder skruer eller søm i mellemrummene. Våd- og tørstøvsugeren kan nemlig også fjerne grove og skarpe materialer hurtigt og nemt uden at blive beskadiget, takket være dens store modstandsdygtighed og som dens særlige sugeslange, der fås i forskellige størrelser. Selv større områder mellem rundsave og høvlbænke klares nemt med støvsugeren. Det skyldes, at de fleste modeller har en blæsefunktion og derfor ikke bare suger snavset op, men også effektivt fjerner træstøv og lignende snavs – også fra de mindste revner ved at blæse med sin kraftige luftstrøm.