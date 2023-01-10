Arbejde i hjemmet: Sådan undgår du støv

Gør det selv-arbejde er imidlertid ikke begrænset til haven, men kan også udføres indenfor. Efter nogle få år er det ikke ualmindeligt, at køkkenet, fliserne i badeværelset eller skabet i stuen kommer på listen over ting, der skal opgraderes. Uanset hvilken type gør det selv-arbejde, du går i gang med, vil det med stor sandsynlig betyde, at du skal male og bore.

Hvis dit hus bliver ombygget, eller du er i gang med en omfattende renovering, er det almindeligt, at du står med en stor mængde byggeaffald – f.eks. fra at rive ned eller bore i gamle vægge. For at gøre dit hjem beboeligt igen skal du først fjerne de store stykker affald fra rummet manuelt eller ved hjælp af en fejebakke. En våd- og tørstøvsuger med en integreret filterpose kan derefter bruges til at fjerne det fine støv hurtigt og effektivt. Det gør det særlig nemt at støvsuge bygge- og renoveringsaffald som gips, cement eller stykker af mursten op. Støvsugeren klarer også nemt fugtigt snavs, der kan opstå, når du fjerner tapet.

En våd- og tørstøvsuger er også nyttig ved mindre renoveringsprojekter og gør det muligt at undgå dyr rengøring efter afsluttet renovering. Du kan forebygge støv med maskinens omfattende udvalg af tilbehør. Til nogle typer projekter, som f.eks. opsætning af lysskinner i loftet, bruger du mere tid på at dække møbler og gøre rent end på den egentlige gør det selv-opgave.

En borestøvfang kan hjælpe! Tilbehøret forbindes blot til sugeslangen. For at opsamle borestøvet placeres tilbehøret i den ønskede position på væggen eller loftet, og støvsugeren tændes. Borestøvsfangeren sidder godt fast der, hvor du har placeret den. Nu kan du bore ude at behøve at bekymre dig om støv eller rester, da borestøvet straks suges op af våd- og tørstøvsugeren. Tip: Lad støvsugeren køre et stykke tid, når du er færdig med at bore. Det forhindrer ekstra borestøv i at lande på gulvet.