Hvor skal man vaske og rengøre en autocamper eller campingvogn?

Når det gælder rengøring af autocamper eller campingvogn, er den første ting, der skal overvejes, hvor den skal vaskes. Køretøjerne kan ikke vaskes hvor som helst, måske ikke engang på din egen ejendom. Skadelige rengøringsmidler kunne jo ende i miljøet i processen. Mange steder er det af samme årsag ulovligt at vaske dit køretøj på din egen grund. For at være på den sikre side er det bedst at rengøre din autocamper eller campingvogn i en afmærket bilvask.

Særlige selvbetjenings vaskeområder til autocampere, f.eks. i Kärchers Clean Parks, er særligt velegnede, så du nemt kan rengøre din vogn selv. Vaskeboksen til store køretøjer har mere plads, så din vogn kan passe under den, da den er over 2 meter høj. Børsterne i vaskeboksen bør altid tjekkes for renhed og skylles kort i rent vand før brug, da selv små partikler af snavs på børstene kan ridse de sarte overflader.

Til ejere af autocampere, der ikke selv ønsker at vaske deres vogn, er bilvask til lastbiler og busser en mulighed. Det er dog vigtigt at finde ud af på forhånd, om vaskefaciliteterne også egner sig til autocampere. Det er også vigtigt at læse informationen fra producenten, da ikke alle køretøjer egner sig til en bilvask. Særligt vinduer, forseglinger og tagkonstruktion kan være en udfordring.