SÅDAN VASKER DU AUTOCAMPERE OG CAMPINGVOGNE: PRAKTISKE TIPS OG GODE RÅD
For mange er en autocamper eller en campingvogn symbolet på frihed. Takket være den har man altid tag over hovedet, når man er på ferie, og fleksibiliteten er enorm. Men lige som med biler kræver autocampere og campingvogne rengøring, både ude og inde. For støv, regn, blade, insekter mv. samt livet generelt efterlader spor i boligområdet. Her får du en række nyttige tips og gode råd til, hvordan du rengør din autocamper eller campingvogn.
Hvorfor skal autocampere og campingvogne vaskes?
Grunden til, at autocampere og campingvogne skal vaskes, er helt klar. For det første handler det om æstetik og velbefindende, især når det gælder indendørsarealet. For det andet er en autocamper, der er vasket udvendigt, mere sikker på vejen, da beskidte bakspejle og forruder kan hæmme sigtbarheden og dermed være farlige. Sidst, men ikke mindst, hjælper jævnlig rengøring med at bevare køretøjets værdi. Af disse grunde bør du vaske din autocamper grundigt mindst én gang, gerne to, om året. Helst i efteråret, hvor de fleste ejere parkerer autocamperen for vinteren, og igen i foråret, før den igen skal på tur. Men vi anbefaler også at fjerne sporene fra den sidste ferie, både udvendigt og indvendigt, særligt efter en længere tur i autocamperen. Vinduer og spejle, bør dog rengøres før hver tur, hvis de er beskidte.
Hvor skal man vaske og rengøre en autocamper eller campingvogn?
Når det gælder rengøring af autocamper eller campingvogn, er den første ting, der skal overvejes, hvor den skal vaskes. Køretøjerne kan ikke vaskes hvor som helst, måske ikke engang på din egen ejendom. Skadelige rengøringsmidler kunne jo ende i miljøet i processen. Mange steder er det af samme årsag ulovligt at vaske dit køretøj på din egen grund. For at være på den sikre side er det bedst at rengøre din autocamper eller campingvogn i en afmærket bilvask.
Særlige selvbetjenings vaskeområder til autocampere, f.eks. i Kärchers Clean Parks, er særligt velegnede, så du nemt kan rengøre din vogn selv. Vaskeboksen til store køretøjer har mere plads, så din vogn kan passe under den, da den er over 2 meter høj. Børsterne i vaskeboksen bør altid tjekkes for renhed og skylles kort i rent vand før brug, da selv små partikler af snavs på børstene kan ridse de sarte overflader.
Til ejere af autocampere, der ikke selv ønsker at vaske deres vogn, er bilvask til lastbiler og busser en mulighed. Det er dog vigtigt at finde ud af på forhånd, om vaskefaciliteterne også egner sig til autocampere. Det er også vigtigt at læse informationen fra producenten, da ikke alle køretøjer egner sig til en bilvask. Særligt vinduer, forseglinger og tagkonstruktion kan være en udfordring.
Sådan vasker du autocampere og campingvogne: Trin for trin
Når du vasker autocampere og campingvogne, bør du inkludere både ydersiden inkl. fortelt, interiøret og vandtankene. Med de følgende tips kan du helt selv klare rengøringen hurtigt og nemt.
Vask af autocampere og campingvognes yderside
Når først vejret samarbejder, og du har fundet et egnet sted at vaske din autocamper eller campingvogn, er du klar. Når du vasker ydersiden, bør du vaske taget først, derefter siderne og til sidst fælgene. Siderne af vognen bør altid vaskes nedefra og op. Det gør det tydeligt, hvor du stadig mangler at vaske, særligt hvis du bruger rengøringsmiddel.
For at vaske autocamperen eller campingvognen, kan du ty til følgende remedier:
- Bilshampoo, Ultra Foam Cleaner eller særligt rengøringsmiddel til autocampere og campingvogne (bemærk, at de ikke må indeholde nogen slibende ingredienser, da de kan skade ydersiden)
- Insektfjerner
- Fælgrens og fælgbørste
- Bilglasrens og akrylrens efter behov
- Vaskebørste og trykvasker, alternativt en haveslange
- Teleskopisk strålerør, om nødvendigt
- Varmt vand
- Svamp eller klud
- Mikrofiberklud
- Desinfektionsmiddel
- Desinficerende rengøringsmiddel
- Afkalkningsmiddel
Den hurtigste måde at vaske ydersiden af din autocamper er med en højtrykrenser og bilshampoo. Hvis du vil vaske taget med trykrenseren, bør du hverken stå på det eller en stige. Der er en risiko for, at stigen kan vælte på grund af den kraftige vandstråle. Den sikreste måde at arbejde på er fra jorden med et teleskopisk strålerør Der er også stilladser på nogle vaskestationer, så høje køretøjer kan vaskes sikkert. Når du vasker med højt tryk, er det vigtigt at gå forsigtigt frem og bruge den blidest mulige vandstråle. Du bør holde en afstand på min. 30 cm. Dekoration, ventilationsriste og forseglinger bør rengøres separate. For at beskytte køleskabets luftkanaler anbefaler vi at installere vinterbetrækket før vask.
Hvis der kun er en stige ledig, kan du bruge en skumrenser. Gør taget og siderne våde med en skumrenser, brug en blød vaskebørste og skyl efter med en slange. Undgå tætninger, og behandl dem med glycerin eller talkum i stedet.
Det er bedst at bruge bilglasrens til at vaske vinduerne på dit køretøj, Spray det på, og smør det ud med en ren mikrofiberklud. Generelt er vinduerne i boligdelen fremstillet af akryl eller plast. Brug særlig akrylrens til at rengøre dem med. Eller rengør dem med eddikerens. Brug ikke en børste til at rengøre dem med, da de kan blive ridsede. For et stribefrit resultat kan du skylle vinduerne med vand, når du har vasket dem, og tørre dem af med et vaskeskind eller almindelig køkkenrulle.
Tip
Hvis der sidder insektrester fast på vinduerne, forlygterne eller taget på din autocamper, kan du vaske med en insektfjerner og bagefter skylle med en trykrenser eller en slange.
Hjulkasser og fælge kan også vaskes med trykrenseren. For at vaske områder, der er svære at komme til, som f.eks. hjulkasserne, kan du montere et variabelt strålerør med et 360° led på trykrenseren. Til rengøring af fælgene anbefaler vi at bruge fælgrens. Alternativt kan du bruge en blanding af lunkent van dog et skvæt eddike. Til genstridigt snavs hjælper en vaskebørste til hjul med at nå ind i mellemrummene.
Tip
Det giver god mening at vaske din autocamper eller campingvogn på tørre dage. Du bør dog undgå dage med strålende solskin, da rengøringsmidlerne ellers tørrer for hurtigt, og det giver grimme pletter. Af samme årsag er det fornuftigt altid at vaske en side af autocamperen eller campingvognen færdig, før du fortsætter til den næste.
Rentvandstank og fortelt
Vandtankene i autocamperen eller campingvognen er opholdssted for mikroorganismer. Ikke blot bør der jævnligt fjernes kalk fra vandsystemet, det bør den såkaldte biofilm, der dannes over tid, også, da bakterier gerne slår sig ned her. Det er et slimet lag på tankens sider, som giver misfarvninger i rørene. Vandtankene bør derfor vaskes mindst en gang om året, men gerne både før og efter campingsæsonen. Sterilisér dem først, desinficér dem, og brug et afkalkningsmiddel, hvorefter du skyller vandtanken grundigt i overensstemmelse med instruktionerne på produktet.
Fortelte har også brug for jævnlig rengøring. Med normal kontaminering er det nok at rengøre overfladen med lidt varmt vand og en børste, klud eller svamp. Hvis snavset er mere genstridigt, kan du bruge mildt sæbevand eller opvaskemiddel. Stoffet skal tørre i frisk luft, før forteltet rulles sammen igen eller gemmes væk.
Rent interiør i autocamperen og campingvognen
Efter en grundig rengøring af ydersiden, kan du nu give indersiden af autocamperen eller campingvognen din fulde opmærksomhed. Før du begynder at rengøre vognen indvendigt, bør du fjerne alle flytbare ting og samtidig, hvis det er nødvendigt, sortere de ting fra du ikke længere har brug for. Brug følgende til rengøring:
- Lunkent vand
- Svamp og klud
- Husholdningsmiddel
- Støvsuger eller våd- og tørstøvsuger
- Damprenser
- Tæpperenser eller pletfjerner efter behov
Som udgangspunkt skal du bruge vand sparsomt, når du rengør vognen indvendigt, da fugt hurtigt kan føre til mug på grund af dens særlige design og i værste fald skade på chassiset. Overskydende vand skal altid tørres op. Det hjælper at rengøre med vinduerne åbne, så fugt genereret af rengøring kan slippe væk.
Rengør polstring, madrasser og tæpper ved at støvsuge dem med støvsugeren eller med en våd- og tørstøvsuger, og lad dem derefter lufttørre udenfor, mens du gør rent. Til større mængder snavs eller pletter, kan du bruge en tæpperenser. Du kan også pletfjerne med et specialrengøringsmiddel.
Vask indersiden af vinduerne ved at følge de samme trin som beskrevet ovenfor. Bemærk, at de forskellige produkter skal bruges til rengøring af glas- og plastikvinduer.
Støvsug derefter hele vognen grundigt indvendigt. Ud over gulvene bør du også støvsuge skabe og opbevaringsrum, aflukker og skuffer. Tør derefter over med en fugtig klud. Du kan tilføre et mildt universalrengøringsmiddel til vandet, hvis du ønsker. Vær forsigtig med skumrens, da de kan indeholde opløsningsmidler, der kan ødelægge nogle af vognens overflader.
Så er det køleskabets tur. Tag først alle hylder ud, og vask dem med opvaskemiddel og varmt vand. Brug derefter en ren klud, og tør køleskabets bagvæg af. Efterlad køleskabsdøren åben, når du ikke bruger det, f.eks. vinteren over, for at forebygge mug.
Til sidst er du nået til køkkenbord og komfur. Hvis du løfter risten og hætterne på gaskomfuret, vil du helt sikkert se nogen grad af kontaminering, men det fjernes hurtigt med en smule rengøringsmiddel og varmt vand. Kalkaflejringer i køkkenområdet kan fjernes med eddike, og det kan tilstoppede afløb også. Indtørrede pletter og fedtrester på og omkring komfuret kan sagtens fjernes med en damprenser.
Tip
Hvis du ikke flytter din autocamper eller campingvogn over vinteren, bør du placere en affugter i den. Det forhindrer fugtophobninger.