Hvad er den mest effektive måde at rengøre campingudstyr på farten?

I sagens natur bliver campingudstyr beskidt med tiden. Ikke bare vandreture med pludselig regn gør dit udstyr og tilbehør helt mudret og beskidt, også daglig brug snavser det til. Campingudstyr skal vaskes, og foldestole eller cykler skal rengøres efter brug. Og alle, der holder ferie ved havet og holder af at surfe, ved, at saltvandsrester skal skylles af våddragter og surfbrætter, når du har været i bølgerne – så holder udstyret længere.

Denne regel gælder i princippet for al slags campingudstyr. Det er bedst at rengøre og vaske det straks efter brug i stedet for at vente, indtil du skal bruge det næste gang. Opbevar altid rengøringsudstyr og plejeprodukter samme sted, så du nemt kan komme til det. Når du camperer, skal du bruge en børste, svamp, spand, vandkande, vandslange, en kost og opvaskemiddel og muligvis også andre rengøringsmidler.