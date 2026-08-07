FJ 24 skum jet
KBH 5 håndholdt skummundstykke til udlevering af Home & Garden rengøringsmidler med KHB og OC 6-18 modeller.
Nogle gange kræves der mere end blot vand for at opnå virkelig rene resultater. KBH 5 håndholdt skummundstykke gør dette enkelt. Fyld blot 0,3 liters tanken med Home & Garden rengøringsmiddel, fastgør skummundstykket til forlængeren og kom i gang: med det meget effektive skum og det variable stråleniveau, som vælges ved at dreje på skiven, og så blev rengøring lige meget nemmere. Ved at bruge det prøvet og testet Quick Connect system, kan skummundstykket fjernes fra forlængerrøret med bare en hånd, og er dermed klar til at blive udskiftet med et andet tilbehør. KBH 5 håndholdt skummundstykke er egnet til alle KHB og OC 6-18 modeller, men ikke til højtryksrenserne i K 2 til K 7 klasserne.
Funktioner og fordele
Beholdervolumen 0,3 liter
Nem udskiftning til forskellige rengøringsmidler
Kraftfuldt skum
Gennemsigtig beholder til rengøringsmiddel
Justerbar sprayvinkel
Quick Connect adapter
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Antracit
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|205 x 93 x 132
Anvendelsesområder
- Balkon.
- Blomsterkasser.
- Dekorationsting (planter og skulpturer)
- Cykler
- Have/terrasse/balkon møbler
- Haveredskaber og udstyr
- Have legetøj
- Motorcykler og scotere
- Skraldespande
- Persienner/rulleskodder.
Tilbehør
FJ 24 skum jet reservedele
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