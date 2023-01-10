RENGØRING AF GRILL: SÅDAN RENGØR DU EN GRIL ORDENTLIGT
Der er intet som en grillfest om sommeren. For rigtig mange mennesker er grillfester med familie og venner i haven eller på terrassen højdepunktet af sommersæsonen. Uanset om din grill kun bliver brugt på lune sommeraftener eller hele året rundt, skal alle grills, elektriske, kul og gas, passes på, så de fungerer i lang tid. Med disse praktiske tips er det nemt og hurtigt at rengøre grillen.
Hvorfor er det vigtigt at rengøre grillen jævnligt?
For at kunne grille sikkert og uden besvær, når du har lyst, skal grillen rengøres jævnligt. Så er udstyret altid klart til brug, og desuden vil jævnlig rengøring og pleje sikre, at grillmaden kan tilberedes perfekt. Hvor ofte grillen skal rengøres fra yderst til inderst, afhænger af, hvor tit du bruger den, og hvor beskidt den bliver. En enkel, middel rengøring skal dog udføres jævnligt. En grundig rengøring fra yderst til inderst, f.eks. med en damprenser, tager lang tid, men er typisk kun nødvendig en eller to gange om året – gerne en gang før og en gang efter grillsæsonen.
Tip
Før du bruger en ny grill for første gang, bør du varme den igennem ved høj varme i ca. 30 minutter. Det brænder alle overskydende rester af folie og spor fra produktionen væk.
Hvordan skal grillen rengøres: før eller efter brug?
Noget af det, der kan indgå i en jævnlig rengøringsrutine af grillen før brug, er at varme den godt igennem ved høj varme i 15 minutter og derefter rengøre risten med en grillbørste. Derved fjernes eventuelle madrester eller rust nemt, og metoden dræber samtidig bakterier. Før du lægger mad på grillen, så spray risten med en lille smule slip-let spray, så maden ikke hænger fast på grillen og bliver der.
Der er også et par tricks til at holde fedt og rester på et minimum, når du griller. Brug marinade og andre saucer sparsomt for at sikre, at de ikke drypper ned i grillen. Takket være drypbakker i aluminium kan fedt og andre væsker opsamles, så de ikke ender på risten, nede i grillen eller i grillens små revner og sprækker. Groft snavs på grillen kan undgås ved at bruge ”indirekte varme”, især når det gælder kulgrills. Det gør du ved at placere en drypbakke midt på det nederste niveau i grillen med kullet stablet op på begge sider af bakken. Dermed opsamles madrester nemt og kontrolleret.
Indstil grillen på høj varme efter brug, gerne med lukket låg, så de fleste af resterne indeni brænder af. En metalbørste kan bruges til at rense sprækkerne – børsten kan være enkelt-, dobbelt- eller med tre sider afhængigt af grillens design. Tøm drypbakkerne efter brug, eller smid dem i genbrugscontaineren.
Rengøring af grill med en damprenser
Hvis du vil rengøre overflader af rustfrit stå grundigt, inkl. grillens låg, sider og regulering, kan du overveje at bruge en damprenser. Damp først alle overflader, samtidig med at du bruger damprenserens børste. Gentag dette med en mikrofiberklud, hvor du rengør alle overflader med damp. Fedt og madrester kan opløses ved hjælp af damp og absorberes af kluden.
Lette fedtrester på rustfrit stål kan også rengøres med lunkent vand, opvaskemiddel og en mikrofiberklud. Alternativt kan du bruge særligt fedtopløsende grillrens fra specialbutikker; det fungerer også godt.
Til mere hårdfør snavs på drilske steder, f.eks. på en grilltallerken af støbejern eller en gitterhylde i rustfrit stål, kan du bruge damprenseren sammen med en lille messingbørste. Hvis du har en emaljeret rist, er det bedre at bruge et sæt plastikbørster. Skrub genstridigt snavs med børsten, samtidig med at du damper. Tør løsnet snavs bort med en gammel klud. Hvis grillen er integreret i et udendørskøkken, kan du også bruge damprenseren til at fjerne fedt og madrester fra andre overflader, f.eks. køkkenbordet.
Tip
Når du rengør din grill med en damprenser, kan vanddråber efterlade pletter på gulv, brosten eller træoverflader. Vi anbefaler derfor at beskytte grillens underlag med folie eller aviser, før du rengør selve grillen. Alternativt kan du bruge en særlig, genanvendelig grillmåtte, der beskytter underlaget mod fedt, mad og vejret. Hvis der går noget galt, bliver dine terrassebjælker hurtigt rene igen med disse tips.
Rengøring af kulgrills med en askestøvsuger
Med en kulgrill akkumuleres fordampet fedt over tid i kedlen og låget. Det kan fjernes med en damprenser eller et fedtopløsende rengøringsmiddel som beskrevet ovenfor.
Men når du griller med kul, efterlader grillen ikke bare en grillrist dækket af skorper og en fedtet overflade, men også aske i grillbakken. Når du har kvalt gløderne, skal grillkullene altid køle af natten over (i ca. 12 timer). Næste dag kan alt, der er tilbage, nemt rengøres med en askestøvsuger og bortskaffes ved hjælp af en spand – helt uden at komme i kontakt med snavset.
Tip: Opbevar din grill korrekt
Når din grill er kølet af og rengjort, er det vigtigt at opbevare den korrekt. Hvis du ikke bruger den, er det en god idé at overdække den. En overdækning beskytter grillen mod støv, fugt og skrammer. Riste af rustfrit stål kan være udenfor året rundt uden problemer, hvis du bruger en overdækning.
Sikkerhedsinformation til elektriske grills, kulgrills og gasgrills
Grill med gas
- Tænd altid grillen med åbent låg.
- Tjek og rengør fedtbakker jævnligt.
- Sluk altid gassen på selve grillen, og sluk derefter på gasflasken.
- Tjek gasslangen jævnligt for lækager – særligt når du ikke har brugt den længe.
- Opbevar aldrig gasflasker i lukkede rum.
Grill med kul
- Brug briketter til at antænde grillkullene i stedet for flydende antændingsmidler, da sidstnævnte kan udgøre en sikkerhedsrisiko.
- Brug en grillstarter på grillristen, aldrig i bunden af grillen.
- Kvæl gløderne, når du er færdig med at grille. Det gør du ved at lukke luftventilerne og blæseren.
- Lad altid kullene køle af natten over, når du har grillet, og smid dem tidligst væk, når de har kølet af i 12 timer.
Grill med en elektrisk grill
- Slut kun grillen til stikkontakter med sin egen sikring, og brug kun ét stik.
- Beskyt stikkene mod fugt.
- Brug aldrig en elektrisk grill indendørs – de egner sig kun til udendørs brug.