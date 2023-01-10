Hvordan skal grillen rengøres: før eller efter brug?

Noget af det, der kan indgå i en jævnlig rengøringsrutine af grillen før brug, er at varme den godt igennem ved høj varme i 15 minutter og derefter rengøre risten med en grillbørste. Derved fjernes eventuelle madrester eller rust nemt, og metoden dræber samtidig bakterier. Før du lægger mad på grillen, så spray risten med en lille smule slip-let spray, så maden ikke hænger fast på grillen og bliver der.

Der er også et par tricks til at holde fedt og rester på et minimum, når du griller. Brug marinade og andre saucer sparsomt for at sikre, at de ikke drypper ned i grillen. Takket være drypbakker i aluminium kan fedt og andre væsker opsamles, så de ikke ender på risten, nede i grillen eller i grillens små revner og sprækker. Groft snavs på grillen kan undgås ved at bruge ”indirekte varme”, især når det gælder kulgrills. Det gør du ved at placere en drypbakke midt på det nederste niveau i grillen med kullet stablet op på begge sider af bakken. Dermed opsamles madrester nemt og kontrolleret.

Indstil grillen på høj varme efter brug, gerne med lukket låg, så de fleste af resterne indeni brænder af. En metalbørste kan bruges til at rense sprækkerne – børsten kan være enkelt-, dobbelt- eller med tre sider afhængigt af grillens design. Tøm drypbakkerne efter brug, eller smid dem i genbrugscontaineren.