RENGØR DIN SKRALDESPAND GRUNDIGT, OG SLIP AF MED DÅRLIG LUGT

Du kan bruge produkter fra hjemmet til at fjerne genstridigt snavs fra skraldespanden. En enkel og meget effektiv måde at vaske en skraldespand på er med eddikeessens. En blanding af lige dele eddikeessens og vand opløser ikke bare snavs, men også ubehagelige lugte på lang sigt. Selv de mest lugtende skraldespande kan rengøres på denne måde. Derudover er eddike biologisk nedbrydeligt og derfor et godt alternativ til industrielle rengøringsmidler. Efter at have renset skraldespanden med slangen, skal den hjemmelavede eddikeblanding hældes ned i spanden sammen med en lille smule vand. Hvis spanden ikke er så beskidt, kan du lade blandingen blive i spanden med låget lukket i en-to timer. Hvis spanden er meget beskidt, skal du muligvis børste snavset af, når blandingen har haft tid til at trylle. Men vær forsigtig, når du skrubber spanden; brug altid handler og beskyttelsesbriller, da eddike kan være hudirriterende.

Ud over eddikeessens er citronsyre også meget velegnet til at rengøre skraldespanden. Opløs citronsyren i vand i overensstemmelse med producentens instruktioner, og brug blandingen på samme måde som eddikeessensen.