RENGØR DIN SKRALDESPAND GRUNDIGT, OG SLIP AF MED DÅRLIG LUGT
Enhver husholdning har brug for affaldsspande. Men ud over at bruge dem til at adskille og bortskaffe dit affald korrekt, er det også vigtigt at rengøre dem jævnligt. Ellers ender du ikke kun med dårlig lugt, men også med skadedyr, som f.eks. maddiker, der gør sig det behageligt i dine skraldespande. Men hvordan rengør du disse plastikskraldespande ordentligt? Ud over at bruge husholdningsmidler til at bekæmpe lugte og snavs er der også mange forskellige apparater, der kan bruges til formålet. Se nærmere på disse tips og tricks!
Manuel rengøring af skraldespande
Særligt på varme sommerdage kan det være lidt af en opgave at gå ud med skrald på grund af lugten – eller det, der ligger i den. Organisk eller biologisk nedbrydeligt affald, som f.eks. kød, rådner meget hurtigt. Resultatet er ikke blot en slem stank, men nogle gange kan man finde maddiker i skraldespanden efter et stykke tid. Almindelig rengøring af skraldespanden eliminerer dårlige lugte og forebygger også maddiker. Gør skraldespanden klar til rengøring ved først at fjerne snavs og eventuel løs mad eller rester fra indersiden. Nu er det tid til grundigt at rengøre indersiden. Brug en haveslange, en skurebørste eller en hård børste til at løsne det meste af snavset fra skraldespanden. Brug slangen til at spraye indersiden af skraldespanden fra øverst til nederst, indtil det grove snavs samles på bunden. Det beskidte vand skal ikke bare hældes i et blomsterbed eller ud på gaden, men skal bortskaffes korrekt ved at blive hældt i et afløb.
Du kan bruge produkter fra hjemmet til at fjerne genstridigt snavs fra skraldespanden. En enkel og meget effektiv måde at vaske en skraldespand på er med eddikeessens. En blanding af lige dele eddikeessens og vand opløser ikke bare snavs, men også ubehagelige lugte på lang sigt. Selv de mest lugtende skraldespande kan rengøres på denne måde. Derudover er eddike biologisk nedbrydeligt og derfor et godt alternativ til industrielle rengøringsmidler. Efter at have renset skraldespanden med slangen, skal den hjemmelavede eddikeblanding hældes ned i spanden sammen med en lille smule vand. Hvis spanden ikke er så beskidt, kan du lade blandingen blive i spanden med låget lukket i en-to timer. Hvis spanden er meget beskidt, skal du muligvis børste snavset af, når blandingen har haft tid til at trylle. Men vær forsigtig, når du skrubber spanden; brug altid handler og beskyttelsesbriller, da eddike kan være hudirriterende.
Ud over eddikeessens er citronsyre også meget velegnet til at rengøre skraldespanden. Opløs citronsyren i vand i overensstemmelse med producentens instruktioner, og brug blandingen på samme måde som eddikeessensen.
Tip
Saml organisk affald i de egnede skraldeposer, eller pak det ind i avispapir, før du smider det ud. Det holder skraldespanden ren i længere tid.
Særlig behandling til skraldespande plaget af insekter
Før du rengør skraldespandene, skal du altid tjekke, om der er skadedyr i dem. Det sker oftest om sommeren, når det organiske affald begynder at gå i forrådnelse. Især maddiker kan gøre din skraldespand til deres nye hjem. På grund af højere temperaturer og et fugtigt miljø inden i skraldespanden beslutter fluer sig nogle gange for at lægge æg her, hvilket resulterer i et maddikeangreb. Da et sådant angreb kan sprede sig til skraldespande i nærheden, skal du fjerne de hvide larver, før du begynder at gøre rent. Et simpelt husholdningsmiddel er alt, du behøver. Vask skraldespanden med en blanding af salt, eddike og varmt vand.
En sådan blanding desinficerer plastikkens overflade og neutraliserer ubehagelige lugte. Alternativt kan du bruge et særligt rengøringsmiddel til plastik, som du kan spraye på skraldespanden og derefter rense af med vand.
Brug af vandtryk til at vaske affaldsspanden
Hvis du vil rengøre din skraldespand grundigt, skal du gå efter en trykrenser med medium tryk. Vandstrålen kan bruges til effektivt at fjerne selv genstridige aflejringer såvel som øvrigt affald og mos.
Den batteridrevne trykrenser er særlig velegnet til udendørs brug, da den ikke kræver strøm. Når det gælder vandforsyning, kan du enten bruge en almindelig vandtilslutning, eller bruge vand fra alternative kilder, som f.eks. regnvandstønder eller vandbeholdere, ved hjælp af en sugeslange. Vandtrykket er lavere end i en højtryksrenser, hvilket gør maskinen velegnet til rengøring af skraldespande. Det maksimale tryk på 24 bar sikrer, at affaldsspandens plastik ikke bliver beskadiget, men den er stadig effektiv til at spraye løst snavs væk med.
Sådan rengør du skraldespanden med trykrenseren med medium tryk:
- Forbind først haveslangen til den medfølgende haveslangeadapter. For at starte maskinen op med en fuldt opladet 18 V-batteripakke, skal du først slå låsen fra. Tryk på kontakten for at begynde at gøre rent.
- Vask indersiden af skraldespanden fra øverst til nederst med vandstrålen. Snavset vil løsnes og samles i bunden af affaldsspanden. Tøm skraldespanden for vand om nødvendigt, og hæld det ud i et afløb.
- Derefter skal skraldespanden renses grundigt igen, indtil alt snavset er væk.
- Nu er det tid til at spraye ydersiden af skraldespanden hurtigt med trykrenseren.
Tip
For at vandet ikke samles i bunden af skraldespanden under rengøring, kan du lægge den på siden, så vandet kan flyde direkte ud af den. Vi anbefaler at bruge en spraylanse med justerbart 360° led for nem og bekvem rengøring. Når den er sat på en forlængerlanse og indstillet i den rigtige vinkel, kan du nemt rengøre affaldsspanden stående.
Hvis du ønsker at slippe af med særligt genstridige lugte, så prøv et rengøringsmiddel, der f.eks. kan påføres ved hjælp af en skumdyse. Til rengøring af affaldsspande er et rengøringsmiddel til plastik et godt valg. Ud over at have den højeste rengøringsydelse er det ikke bare effektivt til at fjerne snavs, der sidder godt fast, men det beskytter også affaldsspandens farve og materiale i det lange løb.
Til meget genstridigt snavs, der ikke kan løsnes med vandstrålen, kan du prøve en vaskebørste til sprøjtefri, grundig rengøring. Sæt børsten på trykrenseren med medium tryk, og sørg for at få de ekstralange børstehår helt ned i skraldespanden. Børstens dyse gør det muligt at skiftevis skrubbe og trykrense. Det roterende hoved gør det muligt at nå steder, hvor det ellers er svært at komme til. Alternativt kan du bruge den medfølgende dirt blaster. Den sikrer grundig rengøring med dens roterende stråle.
Du kan også bruge en højtryksrenser til at rengøre affaldsspanden. Strålerøret eller strålepistolen skal dog indstilles til det lavest mulige tryk for at mindske tilbagesprøjt. Ved hjælp af maskinens funktion til rengøringsmiddel kan du påføre rengøringsmiddel på den overflade, du skal rense, ved hjælp af højtryksrenseren ved lavt tryk. Lad det virke et stykke tid, og rens efter med rent vand, til alt snavset er væk. Til let snavs er en haveslange fuldt ud tilstrækkelig, f.eks. sammen med en sprøjtepistol, som med sin roterende stråle gør det nemt at gøre rent.
Lad affaldsspanden tørre efter rengøring
Uanset om du har vasket din affaldsspand manuelt eller ved hjælp af en maskine, skal du altid lade den tørre helt, før du putter en ny skraldepose i den. Hvis spanden stadig er fugtig, kan posen blive den perfekte grobund for mug. Lad skraldespanden stå med bunden i vejret efter rengøring. Så løber overskydende vand ud, samtidig med at luften stadig kan cirkulere i den. Hvis du vil fremskynde processen, kan du bruge gammelt avispapir. Det er meget absorberende, så det kan bruges til at tørre af med. Alternativt kan du suge fugten ud af skraldespanden med en våd- og tørstøvsuger.