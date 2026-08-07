VJ 24 håndholdt variabel lanse 360°
Variabel lanse, der kan justeres 360°: VJ 24 håndholdt til KHB 5 Battery er ideel til rengøring af vanskeligt tilgængelige steder.
VJ 24 håndholdt variabel lanse 360° kan nemt tackle vanskelige områder. Udvidelsesrøret gør det muligt for brugeren at arbejde ergonomisk, og afstanden beskytter brugeren mod sprøjtevand. Desuden giver Quick Connect-adapteren mellem dysehovedet og forlængerrøret brugeren mulighed for hurtigt og nemt at skifte til et andet håndholdt rengøringsudstyr med kun en hånd. VJ 24 Håndholdt er kompatibel med Kärcher håndholdte højtryksrensere.
Funktioner og fordele
Fleksibelt led
- Justerbar 360° led
Inkluderer forlængerrør
- Til ergonomisk arbejde.
25 ° fladstråle
- Grundig, effektiv rengøring.
Quick Connect adapter
- Enkel og hurtig at udskifte.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|512 x 59 x 43
Anvendelsesområder
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
- Blomsterkasser.
- Skraldespande
- Cykler
- Haveredskaber og udstyr
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