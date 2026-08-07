Den håndholdte lanseforlængelse forbinder alle KHB og OC 6-18 modeller og deres tilbehør ved at bruge Quick Connect adapteren. Det letter ergonomisk arbejde og ved at øge distancen og beskytter brugeren mod sprøjtevand. Lanseforlængeren passer til alle KHB og OC 6-18 modeller. Til påføringen kræves et håndholdt rengøringsmiddel med Quick Connect adapter, f.eks. MJ 24 håndholdt multijet.