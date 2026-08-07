DB 24 Rotary mundstykke
Det roterende mundstykke til KHB mellemtryksrenseren og OC 6-18 Outdoor Cleaner fjerner stædig snavs kraftigt og effektivt. Det er også ideelt til at gøre rent i smalle rum og sprækker.
Rengøringspræstation: Med dens roterende vandstråle, fjerner DB Dirt Blaster det roterende mundstykke stædig snavs, ekstra effektivt og er derfor ideel til rengøring af sprækker, små huller og andre smalle rum. Quick Connect adapteren gør det nemt og hurtigt at skifte til andre tilbehør. Det roterende mundstykke er egnet til alle håndholdte, trådløse mellemtryksrensere i KHB serien, med alle OC 6-18 Outdoor Cleaner modeller.
Funktioner og fordele
Rotojet
- Bedre rengøringspræstation til stædig snavs eller i smalle steder såsom sprækker eller huller.
Quick Connect adapter
- Nemt og hurtigt at skifte tilbehørene ud.
Kompakt design
- Nem opbevaring og transport.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|106 x 42 x 44
Anvendelsesområder
- Balkon.
- Have/terrasse/balkon møbler
- Dekorationsting (planter og skulpturer)
- Haveredskaber og udstyr
- Have legetøj
- Polstrede møbler, stole, madrasser, kæledyrssenge og kurve i hjemmet.
- Skraldespande
- Motorcykler og scotere
- Fælger