Rengøringspræstation: Med dens roterende vandstråle, fjerner DB Dirt Blaster det roterende mundstykke stædig snavs, ekstra effektivt og er derfor ideel til rengøring af sprækker, små huller og andre smalle rum. Quick Connect adapteren gør det nemt og hurtigt at skifte til andre tilbehør. Det roterende mundstykke er egnet til alle håndholdte, trådløse mellemtryksrensere i KHB serien, med alle OC 6-18 Outdoor Cleaner modeller.