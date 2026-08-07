VJ 24 360° Variable Spraylanse
VJ 24 Variable Spray Lance 360° med justerbar led til KHB og OC 6-18 modeller er ideel til at gøre rent i områder, der er svære at nå.
VJ 24 Variable Spray Lance 360° med justerbar led kan nemt tackle områder der er svære at nå. Den integrerede fladstråle fjerner effektivt snavs og Quick Connect adapteren gør det nemt og hurtigt at skifte tilbehør med bare en hånd. VJ 24 er egnet til alle KHB og OC 6-18 modeller.
Funktioner og fordele
Fleksibelt led
25 ° fladstråle
Quick Connect adapter
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|159 x 59 x 43
Anvendelsesområder
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
- Blomsterkasser.
- Skraldespande
- Cykler
- Haveredskaber og udstyr