MJ 24 MJ 24 5-i-1 Multi Jet
Alsidig 5-in-1 Multi Jet spraylanse til KHB og OC 6-18 modeller: MJ 24 Handheld med pege-, rense-, dis- og strømstråler. Nem at justere ved at dreje dysens hoved.
MJ 5-in-1 Multi Jet har fem typer spraystråler i en enkelt spraylanse: spids, flad, rens, dis og strøm. Multi-stråle spraylansen er derfor ideel til en lang række anvendelsesområder. Drej på dysen for at vælge den rette stråle. Quick Connect adapteren gør det nemt og hurtigt at skifte til et andet tilbehør med bare en hånd. MJ 24 5-in-1 Multi Jet er egnet til alle KHB- og OC 6-18 modeller.
Funktioner og fordele
5-i-1 sprøjtelanse
Tidsbesparende
Rengøring og vanding på en og samme gang
Punktstrålle
Fladstrålle
Skyllestråle
Forstøverstråle
Vandstråle
Quick Connect adapter
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|70 x 58 x 60
Anvendelsesområder
- Have/terrasse/balkon møbler
- Cykler
- Haveredskaber og udstyr
- Trækvogne og løbehjul
- Blomsterkasser.
- Rengøring af blade.
- Vanding af planter