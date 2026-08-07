MJ 5-in-1 Multi Jet har fem typer spraystråler i en enkelt spraylanse: spids, flad, rens, dis og strøm. Multi-stråle spraylansen er derfor ideel til en lang række anvendelsesområder. Drej på dysen for at vælge den rette stråle. Quick Connect adapteren gør det nemt og hurtigt at skifte til et andet tilbehør med bare en hånd. MJ 24 5-in-1 Multi Jet er egnet til alle KHB- og OC 6-18 modeller.