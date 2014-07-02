Plug’n’Clean plastrens, 1l

3-i-1 plastrens i Plug ’n’ Clean flaske til brug med Kärcher højtryksrensere. Snavsopløsening, pleje og beskyttelse af materialer mod bl.a. UV. Rengører, plejer og beskytter havemøbler, vinduesrammer og andre plastoverflader.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 1
Pakkeenheder (Stk.) 6
Vægt (kg) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 1,2
Mål (L x B x H) (mm) 100 x 100 x 215
Plug’n’Clean plastrens, 1l
Plug’n’Clean plastrens, 1l
Plug’n’Clean plastrens, 1l
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Have/terrasse/balkon møbler.
  • Vinduesrammer
  • Plastpaneler