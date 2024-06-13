Batteridrevne våd- og tørstøvsugere
Ubegrænset frihed - uanset om det er i haveskuret, i bilen eller på terrassen: De alsidige 18 V/36 V batteridrevne våd- og tørstøvsugere erklærer krig mod alt snavs og kombinerer fordelene ved batteridrevne vådstøvsugere og batteridrevne tørstøvsugere. Uanset om der er tale om vådt eller tørt snavs, betyder Kärchers udskiftelige Battery Power batteri, at apparaterne altid er klar til brug - også selvom der ikke er en stikkontakt i nærheden. Og for at opnå endnu større fleksibilitet kan batterierne også bruges i andre enheder på 18 V eller 36 V Kärcher Battery Power batteriplatformen.
Produkter
DER ER IKKE NOGET, DER KAN STOPPE DIT WOW.
Absolut ingen kabler for absolut frihed. Når der ikke er flere kabler, der holder den tilbage, kender din WD 3-18 ingen grænser. Så hvorfor skulle du? Fortsæt efter dit hjertes ønske i hele dit hjem og langt væk fra det, takket være realtidsteknologien, der altid fortæller dig, hvor meget batteri og tid du har tilbage. Og som vi allerede har vænnet dig til - om det er vådt eller tørt, groft eller fint, inde eller ude - det er simpelthen ligegyldigt. Den overlegne sugeevne i WD Battery serien og den effektive, restløse snavsfjernelse på alle gulvoverflader vil give dig WOW tilbage hele tiden.
Egenskaber
18 V udskifteligt batteri - kompatibelt med alle enheder på 18 V Kärcher Battery Power-batteriplatformen.
Batteristatus vises hele tiden på LCD-displayet (Real Time Technology).
Praktisk opbevaring af tilbehør: Pladsbesparende, sikker og let tilgængelig opbevaring af tilbehør.
Slangeopbevaring på enhedens hoved: Sugeslangen kan opbevares på en pladsbesparende måde ved at hænge den på apparathovedet.
Opbevaringsområde: Til sikker opbevaring af værktøj og smådele som skruer og søm.
Blæserfunktion til svært tilgængelige steder.
Mellemliggende parkering af håndtaget på enhedens hoved.
»Pull & Push«-låsesystem: Til hurtig, nem og sikker åbning og lukning af beholderen.
Vådstøvsugning gjort let - til store og små mængder vand.
Ergonomisk formet bærehåndtag.
Special Clips gulvmundstykke.
Højdepunkter
Maksimal bevægelsesfrihed og klar til brug med det samme
Skal du støvsuge en bil, hvor der ikke er en stikkontakt i nærheden? Har du tabt en vandflaske på gulvet? Det er ikke noget problem takket være de batteridrevne WD enheder: Ledningsfri vådstøvsuger og tørstøvsuger i én enhed.
18 V Kärcher Battery Power
WD 1 Compact Batteri Sæt
Spænding: 18 V
Nominel indgangseffekt: 230 W
Beholderkapacitet: 7 l
Sugeslangens længde: 1,20 m
Batteriets driftstid: Ca. 10 min*
Vægt uden tilbehør: 3,1 kg
Sprækkemundstykke: Ja
Polstermundstykke: Ja
Gulvmundstykke: Nej
Batterioplader medfølger: Battery Power 18 V standardoplader
Batteri medfølger: 18 V/2,5 Ah
* Maksimal ydeevne med et 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power udskifteligt batteri
Har du brug for hurtigt at støvsuge din bil? Det er ikke noget problem! Takket være det særlige tilbehør til indvendig bilrengøring og det kompakte design imponerer den batteridrevne våd- og tørstøvsuger på 18 V Kärcher Battery Power-batteriplatformen med sin alsidighed og flytter grænserne for rengøring. Et kraftværk i miniformat!
WD 2-18 Batteri Sæt
VSpænding: 18 V
Nominel indgangseffekt: 225 W
Beholderkapacitet: 12 l
Sugeslangens længde: 1,80 m
Batteriets driftstid: 10 min*
Vægt uden tilbehør: 3,4 kg
Sprækkemundstykke: Ja
Polstermundstykke: Nej
Gulvmundstykke: Ja
Batterioplader medfølger: Battery Power 18 V standardoplader
Batteri medfølger: 18 V/2,5 Ah
* Maksimal ydeevne med et 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power udskifteligt batteri
Kompakt og fleksibel. WD 2-18 batterivådstøvsugeren, som også nemt klarer tørt snavs, har en god sugeevne og en høj grad af alsidighed i anvendelsen. Sammenlignet med den mindre WD 1 Compact kommer WD 2-18 med et gulvmundstykke og på hjul, og den har en 5 liter større affaldsbeholder.
WD 3-18 Batteri Sæt/WD 3-18 S Batteri Sæt
Spænding: 18 V
Nominel indgangseffekt: 225 W
Beholderkapacitet: 17 l
Sugeslangens længde: 2,0 m
Batteriets driftstid: 20 min*
Vægt uden tilbehør: 3,8 kg/4,1 kg
Sprækkemundstykke: Ja
Polstermundstykke: Nej
Gulvmundstykke: Ja
Batterioplader medfølger: Battery Power 18 V standardoplader
Batteri medfølger: 18 V/5,0 Ah
* Maksimal ydeevne med et 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power udskifteligt batteri
Til endnu mere snavs og også til vådstøvsugning: WD 3-18 med robust plastbeholder og WD 3 18 S med vandbeholder i rustfrit stål. De har en ekstra beholderkapacitet på 5 liter i forhold til WD 2-18, og med det udskiftelige 5,0 Ah-batteri, der følger med sættet, imponerer de med dobbelt så lang uafbrudt driftstid på 20 minutter.
WD 4-18 dobbelt batterisæt/WD 4-18 S dobbelt batterisæt
Spænding: 2 x 18 V
Motor: 36 V
Nominelt strømforbrug: 380 W
Beholderkapacitet: 20 l
Sugeslangens længde: 2,20 m
Batteriets driftstid: 28 minutter*
Filter: Fladt plisseret filter
Vægt uden tilbehør: 6,6 kg/7,0 kg
Sprækkemundstykke: Ja
Polstermundstykke: Nej
Gulvmundstykke: Ja
Batterioplader medfølger: Dual Battery Power 18 V hurtigoplader
Batteri medfølger: 2 x 18 V/5,0 Ah
* Maksimal driftstid med 2 x 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power udskiftelige batterier
Kraftfuld og bærbar: WD 4-18 Dual og WD 4-18 S Dual i rustfrit stål har den højeste sugeevne i Kärchers Home & Garden sortiment. Hvad gør den så speciel? En kraftig 36 V motor, der drives af to seriekoblede 18 V batterier. Uanset om snavset er groft, fint, vådt eller tørt - WD 4-18 Dual og WD 4-18 S Dual kan samle det hele op.
36 V Kärcher Battery Power
WD 3 Batteri Sæt/WD 3 Batteri Premium Sæt
Spænding: 36 V
Nominel indgangseffekt: 300 W
Beholderkapacitet: 17 l
Sugeslangens længde: 2,0 m
Batteriets driftstid: Ca. 15 min*
Vægt uden tilbehør: 5,2 kg/5,5 kg (premium)
Sprækkemundstykke: Ja
Polstermundstykke: Nej
Gulvmundstykke: Ja
Batterioplader medfølger: Battery Power 36 V standardoplader
Batteri medfølger: 36 V/2,5 Ah
* Maksimal ydeevne med et 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power udskifteligt batteri
Mere bevægelsesfrihed end nogensinde før, men med ekstra sugekraft! WD 3 Battery tør- og vådstøvsuger giver frihed uden ledning, mens den stadig har fuld funktionalitet. Uanset om snavset er groft, fint, vådt eller tørt - WD 3 Battery kan samle det hele op.