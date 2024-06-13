Batteridrevne våd- og tørstøvsugere

DER ER IKKE NOGET, DER KAN STOPPE DIT WOW.

Absolut ingen kabler for absolut frihed. Når der ikke er flere kabler, der holder den tilbage, kender din WD 3-18 ingen grænser. Så hvorfor skulle du? Fortsæt efter dit hjertes ønske i hele dit hjem og langt væk fra det, takket være realtidsteknologien, der altid fortæller dig, hvor meget batteri og tid du har tilbage. Og som vi allerede har vænnet dig til - om det er vådt eller tørt, groft eller fint, inde eller ude - det er simpelthen ligegyldigt. Den overlegne sugeevne i WD Battery serien og den effektive, restløse snavsfjernelse på alle gulvoverflader vil give dig WOW tilbage hele tiden.