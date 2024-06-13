Batteridrevne våd- og tørstøvsugere

Ubegrænset frihed - uanset om det er i haveskuret, i bilen eller på terrassen: De alsidige 18 V/36 V batteridrevne våd- og tørstøvsugere erklærer krig mod alt snavs og kombinerer fordelene ved batteridrevne vådstøvsugere og batteridrevne tørstøvsugere. Uanset om der er tale om vådt eller tørt snavs, betyder Kärchers udskiftelige Battery Power batteri, at apparaterne altid er klar til brug - også selvom der ikke er en stikkontakt i nærheden. Og for at opnå endnu større fleksibilitet kan batterierne også bruges i andre enheder på 18 V eller 36 V Kärcher Battery Power batteriplatformen.

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THERE'S NO STOPPING YOUR WOW

THERE'S NO STOPPING YOUR WOW

THERE'S NO STOPPING YOUR WOW

THERE'S NO STOPPING YOUR WOW

THERE'S NO STOPPING YOUR WOW

DER ER IKKE NOGET, DER KAN STOPPE DIT WOW.

Absolut ingen kabler for absolut frihed. Når der ikke er flere kabler, der holder den tilbage, kender din WD 3-18 ingen grænser. Så hvorfor skulle du? Fortsæt efter dit hjertes ønske i hele dit hjem og langt væk fra det, takket være realtidsteknologien, der altid fortæller dig, hvor meget batteri og tid du har tilbage. Og som vi allerede har vænnet dig til - om det er vådt eller tørt, groft eller fint, inde eller ude - det er simpelthen ligegyldigt. Den overlegne sugeevne i WD Battery serien og den effektive, restløse snavsfjernelse på alle gulvoverflader vil give dig WOW tilbage hele tiden.

Egenskaber

18 V exchangeable battery

18 V udskifteligt batteri - kompatibelt med alle enheder på 18 V Kärcher Battery Power-batteriplatformen.

Battery status on LCD display

Batteristatus vises hele tiden på LCD-displayet (Real Time Technology).

Practical accessory storage

Praktisk opbevaring af tilbehør: Pladsbesparende, sikker og let tilgængelig opbevaring af tilbehør.

Hose storage on the device head

Slangeopbevaring på enhedens hoved: Sugeslangen kan opbevares på en pladsbesparende måde ved at hænge den på apparathovedet.

Storage area for the safe storage of tools and small parts

Opbevaringsområde: Til sikker opbevaring af værktøj og smådele som skruer og søm.

Blæsefunktion til svært tilgængelige områder

Blæserfunktion til svært tilgængelige steder.

Mellemliggende parkering af håndtaget på apparatets hoved

Mellemliggende parkering af håndtaget på enhedens hoved.

"Træk og skub-fastgørelsessystem

»Pull & Push«-låsesystem: Til hurtig, nem og sikker åbning og lukning af beholderen.

Vådstøvsugning til store og små mængder vand

Vådstøvsugning gjort let - til store og små mængder vand.

Ergonomisk formet bærehåndtag

Ergonomisk formet bærehåndtag.

Specielt gulvmundstykke til at klippe på

Special Clips gulvmundstykke.

Højdepunkter

Maksimal bevægelsesfrihed og klar til brug med det samme

Skal du støvsuge en bil, hvor der ikke er en stikkontakt i nærheden? Har du tabt en vandflaske på gulvet? Det er ikke noget problem takket være de batteridrevne WD enheder: Ledningsfri vådstøvsuger og tørstøvsuger i én enhed.

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18 V Kärcher Battery Power

WD 1 Compact Batteri Sæt

Spænding: 18 V
Nominel indgangseffekt: 230 W
Beholderkapacitet: 7 l
Sugeslangens længde: 1,20 m
Batteriets driftstid: Ca. 10 min*
Vægt uden tilbehør: 3,1 kg
Sprækkemundstykke: Ja
Polstermundstykke: Ja
Gulvmundstykke: Nej
Batterioplader medfølger: Battery Power 18 V standardoplader
Batteri medfølger: 18 V/2,5 Ah

* Maksimal ydeevne med et 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power udskifteligt batteri

Har du brug for hurtigt at støvsuge din bil? Det er ikke noget problem! Takket være det særlige tilbehør til indvendig bilrengøring og det kompakte design imponerer den batteridrevne våd- og tørstøvsuger på 18 V Kärcher Battery Power-batteriplatformen med sin alsidighed og flytter grænserne for rengøring. Et kraftværk i miniformat!

WD 2-18 Batteri Sæt

VSpænding: 18 V
Nominel indgangseffekt: 225 W
Beholderkapacitet: 12 l
Sugeslangens længde: 1,80 m
Batteriets driftstid: 10 min*
Vægt uden tilbehør: 3,4 kg
Sprækkemundstykke: Ja
Polstermundstykke: Nej
Gulvmundstykke: Ja
Batterioplader medfølger: Battery Power 18 V standardoplader
Batteri medfølger: 18 V/2,5 Ah

* Maksimal ydeevne med et 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power udskifteligt batteri

Kompakt og fleksibel. WD 2-18 batterivådstøvsugeren, som også nemt klarer tørt snavs, har en god sugeevne og en høj grad af alsidighed i anvendelsen. Sammenlignet med den mindre WD 1 Compact kommer WD 2-18 med et gulvmundstykke og på hjul, og den har en 5 liter større affaldsbeholder.

WD 3-18 Batteri Sæt/WD 3-18 S Batteri Sæt

Spænding: 18 V
Nominel indgangseffekt: 225 W
Beholderkapacitet: 17 l
Sugeslangens længde: 2,0 m
Batteriets driftstid: 20 min*
Vægt uden tilbehør: 3,8 kg/4,1 kg
Sprækkemundstykke: Ja
Polstermundstykke: Nej
Gulvmundstykke: Ja
Batterioplader medfølger: Battery Power 18 V standardoplader
Batteri medfølger: 18 V/5,0 Ah

* Maksimal ydeevne med et 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power udskifteligt batteri

Til endnu mere snavs og også til vådstøvsugning: WD 3-18 med robust plastbeholder og WD 3 18 S med vandbeholder i rustfrit stål. De har en ekstra beholderkapacitet på 5 liter i forhold til WD 2-18, og med det udskiftelige 5,0 Ah-batteri, der følger med sættet, imponerer de med dobbelt så lang uafbrudt driftstid på 20 minutter.

WD 4-18 dobbelt batterisæt/WD 4-18 S dobbelt batterisæt

Spænding: 2 x 18 V
Motor: 36 V
Nominelt strømforbrug: 380 W
Beholderkapacitet: 20 l
Sugeslangens længde: 2,20 m
Batteriets driftstid: 28 minutter*
Filter: Fladt plisseret filter
Vægt uden tilbehør: 6,6 kg/7,0 kg
Sprækkemundstykke: Ja
Polstermundstykke: Nej
Gulvmundstykke: Ja
Batterioplader medfølger: Dual Battery Power 18 V hurtigoplader
Batteri medfølger: 2 x 18 V/5,0 Ah

* Maksimal driftstid med 2 x 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power udskiftelige batterier

Kraftfuld og bærbar: WD 4-18 Dual og WD 4-18 S Dual i rustfrit stål har den højeste sugeevne i Kärchers Home & Garden sortiment. Hvad gør den så speciel? En kraftig 36 V motor, der drives af to seriekoblede 18 V batterier. Uanset om snavset er groft, fint, vådt eller tørt - WD 4-18 Dual og WD 4-18 S Dual kan samle det hele op.

36 V Kärcher Battery Power

WD 3 Batteri Sæt/WD 3 Batteri Premium Sæt

Spænding: 36 V
Nominel indgangseffekt: 300 W
Beholderkapacitet: 17 l
Sugeslangens længde: 2,0 m
Batteriets driftstid: Ca. 15 min*
Vægt uden tilbehør: 5,2 kg/5,5 kg (premium)
Sprækkemundstykke: Ja
Polstermundstykke: Nej
Gulvmundstykke: Ja
Batterioplader medfølger: Battery Power 36 V standardoplader
Batteri medfølger: 36 V/2,5 Ah

* Maksimal ydeevne med et 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power udskifteligt batteri

Mere bevægelsesfrihed end nogensinde før, men med ekstra sugekraft! WD 3 Battery tør- og vådstøvsuger giver frihed uden ledning, mens den stadig har fuld funktionalitet. Uanset om snavset er groft, fint, vådt eller tørt - WD 3 Battery kan samle det hele op.

Kärcher Battery Power battery platform

18 V Battery Power

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36 V Battery Power

Du kan finde alle enheder fra 36 V Kärcher Battery Power-batteriplatformen her
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