Nul Kraftanstrengelse. Fuld styrke.
Du har styrken! Kun en enkelt ting kan komme mellem dig og din opgave: Vores EASY!Force-højtrykspistol. Den giver dig kraften til at anvende højtryk uden anstrengelse. EASY!Force pistolens revolutionerende koncept er baseret på højtryksstrålens tilbageslagskraft, og du behøver ikke længere anvende kræfter for at holde pistolen aktiveret. Udviklet til ubesværet, ergonomisk og stressfri brug. Prøv vores EASY!Force-pistol – du vil slet ikke have lyst til at lægge den fra dig.
EASY!Force: ALDRIG FØR HAR DET VÆRET SÅ NEMT AT KONTROLLERE TRYKKET
Få en helt ny ergonomisk oplevelse, når du højtryksrenser. Med den nye EASY!Force-højtrykspistol skal du ikke bruge kræfter til at holde pistolen aktiveret og kan rengøre nemt og mindre stressende.
Et spørgsmål om ergonomi.
At arbejde med en højtryksrenser er fysisk krævende. Derfor er ergonomi vigtig. Når man uafbrudt skal holde en traditionel højtrykspistol aktiveret, bliver man hurtigt træt, får ondt i hænderne og en forkrampet arbejdsstilling. Længerevarende rengøring er vanskelig uden hyppige pauser; alternativt må en anden operatør træde til. Det ændrer vores EASY!Force-teknologi én gang for alle på. Kraftanstrengelse er ikke længere nødvendig. Aldrig har højtryksrensning været så let.
Keramisk ventil sikrer længere levetid.
Når en højtrykspistol svigter, skyldes det primært, at ventilen er blevet beskadiget på grund af partikler. Med vores EASY!Force er det også slut med det. Ventilen består nemlig af en keramisk kugle, der er modstandsdygtig over for alle partikler, der kan medføre beskadigelser. Det betyder en levetid, der er fem gange så lang som hos pistoler med traditionel ventil.
Sikkert arbejde gennem intuition.
Sikkerheden ved den nye EASY!Force-pistol forebygger utilsigtet brug og giver derfor maksimal sikkerhed under brug – uden at gå på kompromis med brugervenligheden. Du skal kun aktivere pistolen en enkelt gang for at starte højtryksstrålen – intuitivt og nemt. EASY!Force-pistolen er åben, så længe den er aktiveret. Når du slipper udløseren, slukker den omgående.
Normal højtrykspistol
Takket være hændernes åbne stilling kræves der færre kræfter.
Bekvem under alle forhold
Vi sikrer god ergonomi, så du kan føle dig tryg i enhver situation. Med vores EASY!Force-teknologi er du sikret optimale ergonomiske forhold og let betjening i alle arbejdsstillinger. I visse situationer – især når du arbejder over hovedhøjde eller i forskellige vinkler – kan du benytte et ekstra håndtag.
Få styr på dine opgaver.
Et valgfrit håndtag til strålerøret til vores nye EASY!Force-teknologi gør arbejdet let, idet du kan tilpasse din arbejdsstilling, så den passer til den pågældende opgave. Ved regelmæssigt at ændre din arbejdsstilling kan du arbejde i længere perioder og mere afslappet.
Det ekstra håndtag kan fastgøres på strålerøret. Håndtaget kan indstilles, så det passer perfekt til operatørens kropshøjde og til arbejdsvinklen. Det er hurtigt og bekvemt ved hjælp af en simpel justeringsskrue. Håndtagets ergonomiske design byder på to ekstra gribeflader, så det kan bruges af både venstre- eller højrehåndede. Takket være strålerør, der kan drejes 360° rundt - også under tryk, kan det ekstra håndtag let drejes, mens du arbejder med det, hvilket giver større fleksibilitet i arbejdet.
EASY!Lock: Hurtig og nem tilslutning
Med vore patenterede EASY!Lock-kviklås foregår tilslutningen nemt og hurtigt. Hele fem gange hurtigere end almindelige skruetilslutninger. Vores EASY!Lock-kviklås er holdbar og robust.
Hurtigere klar – hurtigere færdig.
Indtil nu har det været meget tidskrævende at gøre en højtryksrenser klar til brug. Den skulle tilsluttes eller frakobles forskellige interfaces. Det samme var tilfældet, når der skulle skiftes tilbehør. Men det hører fortiden til. Vores EASY!Lock-system kombinerer kvikkoblingens og den almindelige skruetilslutnings fordele. Samtidig spares 80 % tid, som nu kan bruges på selve arbejdet. Eller på andre vigtige ting.
Enestående, hurtig, sikker og robust.
Intet er mere sikkert, pålideligt og holdbart end en skruetilslutning. Intet er mere tidsbesparende end en kviklås. Men én ting er lige så god som kombinationen af de to, nemlig vores EASY!Lock. Den er lige så stærk som en traditionel skruetilslutning og lige så fleksibel som en kviklås. Bare drej den 360° for at tilslutte enhver form for tilbehør – fra højtryksrenser til dyser. Hurtigt og sikkert. Igen og igen.
Fremskridt er nemt.
Med vores innovative EASY!Lock-system er vægten ikke noget problem. Det vejer nemlig ikke mere end traditionelle skruetilslutninger. En lille forbedring med stor virkning – dyselåsen på strålerøret. Det er nu anbragt radialt lige foran fikseringsgevindet, hvilket gør låsen mere holdbar og fastlåst.
Det er sådan, perfekte tilslutninger ser ud.
For at dække de forskellige interfaces – fra højtryksrenser til dyse samt fremad- og baglænskompatibilitet – kan du få hele otte forskellige adaptere. Det sikrer, at de eksisterende maskiner og alt eksisterende tilbehør fortsat kan anvendes sammen med de nye maskiner og det nye tilbehør takket være EASY!Lock-tilslutninger.