Koldtvandsrensere
Koldvands højtryksrensere - som en spand koldt vand i hovedet på genstridigt snavs. Rengør maskiner, biler og bygninger dagligt: med højt tryk og stor vandmængde kan vores højtryksrensere fjerne det mest genstridige snavs. Ideel til store overflader.
Super-klasse
Til byggeri, landbrug, industri og kommunalt brug hvor der er brug for mest mulig kraft. Højt tryk, store vandmængder og alle udstyrsvarianterne i super klassen er perfekt afbalanceret til opgaverne.
Mellem-klasse
Veludrustet til lang og hårdfør drift: koldvandsrenserne i mediumklassen rengører maskiner, biler og udendørs områder hurtigt og pålideligt.
Kompakt-klasse
Let og kraftfuld: disse alsidige maskiner renser gårdspladser og værksteder på næsten ingen tid. De udmærker sig i tryk, vandmængde og dermed reduceret arbejdstid.
Bærbar
De nye bærbare koldvandsrensere i let vægt og bærbart design er nemme at transportere og den perfekte mobile følgesvend til alle steder.
Batteridrevne højtryksrensere
Intet strømkabel, men fuld power: Den batteridrevne højtryksrenser fra Kärcher imponerer professionelle med dens professionelle ydeevne alle steder, hvor arbejdet skal klares hurtigt - og hvor der ikke er nogen strømkilder tilgængelige.
Special-klasse
Bygget til nemt at kunne transporteres, specielt på vanskelige belægninger: special klassen fra Kärcher fjerner genstridig snavs, også hvor man ellers ikke ville kunne komme til.
Forbrændingsmotor
Ideel til mobile opgaver uden strømkilde. Hedvandsrenserne med forbrændingsmotor giver fuld alsidighed og uafhængighed.
HD-trailer
Kraftfulde benzin- eller dieselmotorer og en 1000-liters vandtank garanterer mindst 1 times fuldt højtryksarbejde til krævende rengøringsopgaver. Ideel til brug på byggepladser, i den kommunale sektor eller til leje i andre professionelle opgaver. Konfigurerbar maskine, ekstremt robust og meget let at betjene.