Koldtvandsrensere

Kraftfulde benzin- eller dieselmotorer og en 1000-liters vandtank garanterer mindst 1 times fuldt højtryksarbejde til krævende rengøringsopgaver. Ideel til brug på byggepladser, i den kommunale sektor eller til leje i andre professionelle opgaver. Konfigurerbar maskine, ekstremt robust og meget let at betjene.