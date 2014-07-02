Super-klasse

Højeste kvalitet - langtidsholdbar og robust

Vores nye Classic-maskiner i HD-superklassen er designet til at modstå selv de hårdeste forhold. Derfor har vi brugt de bedste materialer og skabt et ekstremt langtidsholdbart design med en robust krumtapakselpumpe, en ny Classic aftrækkerpistol og en robust stålramme.

Classic-maskinerne er også nemme at vedligeholde. Det betyder, at maskinerne er klar til brug, når der er brug for dem.