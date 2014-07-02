Super-klasse
Koldvandsrensere 'Super Class' - for hårdfør uafbrudt drift. Til byggeri, landbrug, industri og kommunalt brug hvor der er brug for mest mulig kraft. Højt tryk, store vandmængder og alle udstyrsvarianterne i super klassen er perfekt afbalanceret til opgaverne.
HD SUPER CLASS: AF PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE
Maskinerne i superklassen er ægte superhelte inden for deres felt.
Ergonomiske og innovative, de tilbyder innovation og kvalitet på højeste niveau og sikrer kompromisløs effektivitet med suveræn brugervenlighed.
Ergonomisk superklasse
Fremragende ergonomi til daglig brug: Vores nye superklasse koldvandsmaskiner kombinerer alle innovationer, der gør arbejdet lettere og rengøringsprocessen endnu mere effektiv.
Maskinen er også udstyret med den ergonomiske EASY!Force Advanced udløserpistol, en 1050 mm lanse og servokontrol. Tilbehøret opbevares praktisk ved hjælp af talrige opbevaringsmuligheder som lommen eller den justerbare krog.
Topmodellen i serien
Kun de bedste materialer er gode nok til at opfylde de højeste krav. Derfor er koldtvands-højtryksrenserne i superklassen udstyret med keramisk belagte stempler, et messingcylinderhoved samt langsomtløbende vand- og luftkølede motorer. Den nye Ultra Guard-slange sætter også nye standarder, når det gælder modstandsdygtighed. Pumpens effektivitet er også blevet øget i forhold til den tidligere model, hvorved der opnås en trykstigning på op til 15 procent ved dysen.
Enestående mobilitet
Koldtvandsautomaterne i superklassen imponerer med deres ekstremt kompakte design og det opretstående koncept - en særlig egenskab i denne ydelsesklasse. Takket være integrerede håndtag kan maskinen nemt og praktisk transporteres eller læsses med en kran og kan derfor bruges overalt. Opstillingstiden kan også reduceres med over
50 procent med den automatiske slangetromle. Det sparer tid og gør maskinen klar til brug på få sekunder. Maskinen har også mange opbevaringsmuligheder til tilbehør.
Let at bruge
Our new super class cold water high-pressure cleaners are the most powerful in their field and easy to maintain. The innovative and equally long-lasting machines offer maximum user-friendliness. In practice they impress with optimal ergonomics, simple use, an oil fill level indicator, an oil run-off channel, an easy-to-clean water filter, a swivel-mounted pump and a modular design.
Innovation på højeste niveau
De nye koldtvands-højtryksrensere i superklassen er fyldt med innovationer og nyudviklinger. Den nyudviklede Vibrasoft-rotationsdyse reducerer vibrationer og støj med op til 30 procent. En automatisk slangetromle med en 20 meter lang højtryksslange gør rengøringsprocessen nemmere og hurtigere. Den kan endda betjenes under højt tryk med en hældning på op til 45°.
Ægte bæredygtighed
Bæredygtighed spiller en vigtig rolle, især inden for rengøring. Vores højtryksrensere er fremstillet af materialer af høj kvalitet på en CO2-neutral fabrik i Tyskland, er robuste og kan nemt modstå de hårdeste betingelser. De arbejder pålideligt med en lang levetid og er nemme at vedligeholde: Et dysetryk, der er op til 15 procent kraftigere end den tidligere model, sikrer også endnu større effektivitet.
KLASSISKE MASKINER: SELV HÅRDNAKKET SNAVS HAR IKKE EN CHANCE
Superklasse-maskinerne i Classic-serien er ægte allroundere.
De er robuste og pålidelige og kombinerer det bedste fra to verdener i én maskine. En prisbillig, men kraftfuld højtryksrenser med de sædvanlige høje Kärcher-kvalitetsstandarder.
Højeste kvalitet - langtidsholdbar og robust
Vores nye Classic-maskiner i HD-superklassen er designet til at modstå selv de hårdeste forhold. Derfor har vi brugt de bedste materialer og skabt et ekstremt langtidsholdbart design med en robust krumtapakselpumpe, en ny Classic aftrækkerpistol og en robust stålramme.
Classic-maskinerne er også nemme at vedligeholde. Det betyder, at maskinerne er klar til brug, når der er brug for dem.
Stærk ydeevne og brugervenlighed
De nye Classic højtryksrensere med koldt vand i superklassen har kraft nok til alle opgaver. Med et arbejdstryk på op til 250 bar og en vandgennemstrømning på op til 1700 l/t har selv det mest genstridige snavs ikke en chance. Maskinerne er også enkle og praktiske at bruge takket være de tydelige og lettilgængelige betjeningselementer.
Fremragende effektivitet
Classic super class koldtvandshøjtryksrensere er ekstremt holdbare og robuste maskiner, som fokuserer på de essentielle og grundlæggende behov i rengøringsprocessen. Du drager fordel af et særligt godt forhold mellem pris og ydelse med den sædvanlige Kärcher-topkvalitet og maksimal ydeevne.
Med god samvittighed
Bæredygtighed spiller en vigtig rolle, især inden for rengøring. Classic højtryksrensere er fremstillet af materialer af høj kvalitet, er robuste og kan nemt modstå de hårdeste forhold. Selv under barske forhold har de en lang levetid og er nemme at vedligeholde.
To kraftfulde varianter til ethvert behov
Superklasse koldtvandshøjtryksrensere fås i 2 modeller. Maskinerne i HD-superklassen i Classic-serien har et ekstremt robust design, arbejder effektivt og er nemme at bruge. Maskinerne i HD-superklassen imponerer med fremragende ergonomiske egenskaber, maksimal brugervenlighed, høj ydeevne og topkvalitet.
Maskinklasse
Mobilitet
Super class Classic
Moderat
Super class
Hyppig
Maskinklasse
Ergonomi
Super class Classic
Ikke så vigtigt
Super class
Vigtigt
Maskinklasse
Udstyr
Super class Classic
Kraftfuld pumpe med krumtapaksel
Robust stålramme
EASY!Lock
Super class
Automatisk slangeopruller
Kompakt, opretstående design
Robust pumpe med vippeplade og messingcylinderhoved