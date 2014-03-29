Kärcher iSolar. Systemløsningen til rengøring af solcellemoduler.

Det første DLG-testede rensesystem til solcelleanlæg! Kärchers intelligente rengøringsmidler sikrer kompromisløst rene solcellemoduler – og et op til

20% højere afkast end ved meget snavsede moduler.

Der er stort set ingen begrænsninger for, hvor iSolar kan anvendes. Uanset hvor solenergi og fotovoltaiske systemer er installeret - landbrug, handel, industri eller i hjemmet - sikrer iSolar, at solens energi udnyttes optimalt. Dette er især nyttigt i områder, der er udsat for kraftig tilsmudsning. Inden for landbruget er de største problemer støv fra nabomarker og udstødningsgas fra stalde. Kärcher iSolar udgør det økonomiske valg for både operatører og rengøringsudbydere.

Vores anbefaling til rengøring af solcelleanlæg: Koldt- eller HDS 10/20-4 M varmtvandshøjtryksrenseren HD 9/20 4-M Plus kombineret med Kärchers vandblødgøringssystem og iSolar-tilbehør. Diskbørste og teleskopisk lanse er nødvendige.