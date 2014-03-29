Kärcher iSolar. Systemløsningen til rengøring af solcellemoduler.
Snavs fra støv, sod og pollen kan reducere dine fotovoltaiske systemers og solenergimodulers produktivitet med op til 20%. Den naturlige rengøringskraft fra regn, kondens og vind er langtfra tilstrækkelig til at rengøre modulerne effektivt. Dette er grunden til, at Kärcher nu tilbyder nyt tilbehør til højtryksrensere, som gør solcellemoduler grundigt rene: Med iSolar, et system med roterende børster, som er fastgjort til en teleskopisk lanse, er det muligt billigt at rengøre op til 1.500 m² moduler, afhængigt af deres design. iSolar er certificeret af DLG (det Tyske Landhusholdningsselskab).
Det første DLG-testede rensesystem til solcelleanlæg! Kärchers intelligente rengøringsmidler sikrer kompromisløst rene solcellemoduler – og et op til
20% højere afkast end ved meget snavsede moduler.
Der er stort set ingen begrænsninger for, hvor iSolar kan anvendes. Uanset hvor solenergi og fotovoltaiske systemer er installeret - landbrug, handel, industri eller i hjemmet - sikrer iSolar, at solens energi udnyttes optimalt. Dette er især nyttigt i områder, der er udsat for kraftig tilsmudsning. Inden for landbruget er de største problemer støv fra nabomarker og udstødningsgas fra stalde. Kärcher iSolar udgør det økonomiske valg for både operatører og rengøringsudbydere.
Vores anbefaling til rengøring af solcelleanlæg: Koldt- eller HDS 10/20-4 M varmtvandshøjtryksrenseren HD 9/20 4-M Plus kombineret med Kärchers vandblødgøringssystem og iSolar-tilbehør. Diskbørste og teleskopisk lanse er nødvendige.
Blid, men grundig: iSolar 800/400
iSolar 400 og iSolar 800s børster drives af højtryksrenserens vandstrøm, hvilket også er medvirkende til, at snavs fjernes. Rensevirkningen opnås imidlertid gennem børstehårenes mekaniske kraft. Børstehårene er fremstillet af nylon, hvilket sikrer en ridsfri overfladerensning af modulerne. iSolar 800/400 drives ved lavt tryk, hvilket eliminerer risikoen for, at modulerne beskadiges. For at sikre en usædvanlig lang levetid er de roterende børster monteret med robuste kuglelejer.
iSolar 400
Den vanddrevne diskbørste iSolar 400s har en arbejdsbredde på 400 mm og egner sig især til rengøring af mindre til mellemstore solcelleanlæg. Takket være den lave vægt og nemme håndtering kan selv forhøjede systemer renses hensigtsmæssigt.
- Kompakt basismodel til mindre områder
- Særligt velegnet til forhøjede systemer
- Vanddreven diskbørste med kuglelejer
- Tilslutning M 18 × 1.5; kompatibel med standard HD/HDS-maskiner
- Forskylning af tilstødende moduler
iSolar 800
Det vanddrevne børstehoved iSolar 800 med en arbejdsbredde på 800 mm gør brug af to modsat roterende diskbørster og anvendes til rengøring af solcellesystemer.
De modsat roterende børster balancere enhver
tværgående indvirkninger, hvilket sikrer en optimal håndtering. Den fleksible hjørnesamling på børstehovedets tilslutning faciliterer arbejdet. Således sikres, at børstehårene er flade, hvilket muliggør ensartede rengøringsresultater. Børstehovedet er særligt designet til anvendelse i højetliggende områder - ideel til rengøring af store systemer, for eksempel hustage.
- Meget høj rengørings- og områdeydeevne
- Optimal håndtering med afbalancering af tværgående indvirkninger
- Modsat roterende diskbørster med kuglelejer
- Robust knækled i messing for en fleksibel arbejdsvinkel
- Forbindelse M 18 × 1.5; kompatibel med standard HD/HDS-maskiner
- Forskylning af tilstødende moduler
iSolar faldbeskyttelse for sikkert arbejde på taget.
- Certificeret sikkerhedssystem, der opfylder standardkrav
- Kontrolleret faldsikring med støddæmper
- Robust metalboks til opbevaring og transport
- Inkluderer 12 m kontrolreb
- Stopbånd til fastgørelse
- Sikkerhedssele med hurtigt løsbare lynlåse
Kalkaflejringer og fastsiddende snavs: sikkert opløst
Hårdt vand kan føre til kalkaflejringer, der kan resultere i en dramatisk reduktion af modulets ydeevne. Kärchers mobile blødgøringsanlæg og Solar Cleaner RM 99 giver pålidelig beskyttelse mod kalkmærker. I afhærdningsmidlet fjerner en ionudveksling kalk fra vandet og reducerer hårdhedsgraden med 0-1 °dH. Hvis rengøring med vand alene ikke er nok, for eksempel når man bekæmper hårdt eller fedtet snavs, fjerner Solar Cleaner RM 99 snavs og binder den opløste kalk, så der ikke opstår kalkmærker.
RM 99 Solar Cleaner: effektiv og blid
- Meget effektiv til blid fjernelse af meget fastsiddende snavs
- Forhindrer kalkrester for
- alle vandhårdhedsniveauer
- Let nedbrydelig
Mobil anti-kalk-maskine
Hårdt vand kan efterlade kalkaflejringer. Kombinationen af Kärchers mobile vandblødgører WS 50 og Solar Cleaner RM 99 udgør en tilforladelig beskyttelse mod kalkrester. Inde i afkalkeren fjerner en ionudveksling opløst kalk fra vandet og reducerer hårdhedsgraden til 0-1 ° dH. Tørrer uden at efterlade spor efter rengøring.
- Fremragende mobilitet og let transport
- Pulverlakeret stålrør med store hjul med pneumatiske gummidæk