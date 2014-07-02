Case sheet steel

Certificeret sikkerhedsudstyr til arbejder på tage Indeholder ankerline med stødabsorber og 15 m faldsikringsreb, sele, slynge og en blikkuffert.

Certificeret personligt sikkerhedsudstyr i henhold til normerne, så arbejder på tage kan foregå sikkert. Faldsikringen omfatter en ankerline med stødabsorber og 15 m faldsikringsreb, sele, slynge til fastgørelse af ankerlinen og en praktisk blikkuffert til opbevaring og transport.

Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind M22 x 1,5
Vægt inkl. emballage (kg) 8,4
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