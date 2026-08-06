Højtryksrenser HDS 10/21-4 MXA
Hedvandsrenseren med 4-polet, vandkølet elmotor og automatisk slangetromle kombinerer brugervenlighed med maksimal ydeevne.
Som Kärchers kraftigste hedvandsrenser i mellemklassen er HDS 10/21-4 MXA med automatisk slangeoprul og integreret Ultra Guard HP-slange imponerende i alle henseender. Slangeoprulleren gør det muligt at rulle den 20 meter lange, teflonbelagte slange op og ud i en vinkel på op til 45° og forkorter også den sædvanlige opsætningstid med lidt over 50 procent. Derudover sikrer den robuste 3-stemplede pumpe med keramisk stempel, den vandkølede, 4-polede elmotor med lavt omdrejningstal, den optimerede brænderteknik og den økonomiske eco!efficiency maksimal ydelse og økonomisk drift. Brugerne nyder også godt af intelligent ergonomi takket være den energibesparende EASY!Force Advanced HP aftrækkerpistol med 1050 mm sprøjtelanse og servostyring, samt den enkle betjening med 1 kontakt og de mange muligheder for opbevaring af tilbehør. Maskinen, som er ekstremt nem at vedligeholde, skiller sig også ud fra mængden med sine 2 rengøringsmiddeltanke, patenterede dyseteknologi, gennemprøvede sikkerhedsteknologi og tidsbesparende EASY!Lock-tilslutning som standard.
Funktioner og fordele
Automatisk slangespole
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
Særdeles effektiv
Maksimal effektivitet
Driftssikkerhed
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen
Rengøringsmiddel dosering
Mobilitetskoncept
Nem at kontrollere
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|500 - 1000
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Maksimalt tryk (bar)
|250
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Tilsluttet effekt (kW)
|8
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|7,3
|Forbrug af olie eco!efficiency (kg/h)
|5,8
|Strømkabel (m)
|5
|Brændstoftank (l)
|25
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|172,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|184,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Højtryksslangens længde: 20 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
- Servo Control
Udstyr
- Rengøringsmiddel funktion: 20 + 10 l tank
- Integreret automatisk slangetromle
- ANTI!Twist
- Rengøringsmiddelbeholdere, scale-inhibitor system og brændstof kan fyldes på ude fra
- Kontrolpanel med indikatorlampe
- Knap til styring af tryk
- Polomskifter (trefaset)
- 2 rengøringsmiddelbeholdere
- Tørløbssikring
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af udstyr og maskiner
- Rengøring af værksted
- Rengør udendørsarealer
- Rengøring på servicestationer
- Rengøring af facader
- Rengøring af swimmingpools
- Rengøring af idrætsfaciliteter
- Rengøring i produktionsprocesser
- Rengøring af produktionssystemer