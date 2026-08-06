Som Kärchers kraftigste hedvandsrenser i mellemklassen er HDS 10/21-4 MXA med automatisk slangeoprul og integreret Ultra Guard HP-slange imponerende i alle henseender. Slangeoprulleren gør det muligt at rulle den 20 meter lange, teflonbelagte slange op og ud i en vinkel på op til 45° og forkorter også den sædvanlige opsætningstid med lidt over 50 procent. Derudover sikrer den robuste 3-stemplede pumpe med keramisk stempel, den vandkølede, 4-polede elmotor med lavt omdrejningstal, den optimerede brænderteknik og den økonomiske eco!efficiency maksimal ydelse og økonomisk drift. Brugerne nyder også godt af intelligent ergonomi takket være den energibesparende EASY!Force Advanced HP aftrækkerpistol med 1050 mm sprøjtelanse og servostyring, samt den enkle betjening med 1 kontakt og de mange muligheder for opbevaring af tilbehør. Maskinen, som er ekstremt nem at vedligeholde, skiller sig også ud fra mængden med sine 2 rengøringsmiddeltanke, patenterede dyseteknologi, gennemprøvede sikkerhedsteknologi og tidsbesparende EASY!Lock-tilslutning som standard.