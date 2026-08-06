HD 10/21-4 SXA Plus koldtvandshøjtryksrenseren muliggør ergonomisk arbejde takket være EASY!Force Advanced højtrykspistolgrebet uden holdekraft. Trykket og vandmængden kan reguleres direkte på pistolgrebet/lansen ved hjælp af Servo Control controlleren; den rustfri stållanse (1050 mm) kan roteres. Vibrasoft roterende dyse reducerer vibrationer og støj med op til 30 procent. Rengøringsenheden imponerer med sit højkvalitets håndværk og materialer: den vertikalt installerede motor- og pumpeenhed (opretstående koncept) består af en wobble-pumpe med rustfrie stempler og messingcylinderhoved samt en 4-polet lavhastighedsmotor med luft-vandkølesystem og muliggør et kompakt design for maksimal transportabilitet. Aluminiumrammen gør chassiset robust, let og egnet til kranløft. Inkluderer Ultra Guard højtryksslange med holdbar Teflon® belægning og en automatisk slangerulle, der er i stand til at rulle ind og ud, selv under tryk og i en vinkel på op til 45°, for op til 50 procent hurtigere opsætningstid. Denne superklasse enhed afrundes med tilbehørsopbevaringsmuligheder såsom et opbevaringsrum og justerbare kroge.