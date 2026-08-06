Højtryksrenser HD 10/21-4 SXA Plus

HD 10/21-4 SXA Plus koldtvandshøjtryksrenseren tilbyder både kraft og bekvemmelighed. Udstyret inkluderer materialer af høj kvalitet, den automatiske slangerulle og Vibrasoft roterende dyse.

HD 10/21-4 SXA Plus koldtvandshøjtryksrenseren muliggør ergonomisk arbejde takket være EASY!Force Advanced højtrykspistolgrebet uden holdekraft. Trykket og vandmængden kan reguleres direkte på pistolgrebet/lansen ved hjælp af Servo Control controlleren; den rustfri stållanse (1050 mm) kan roteres. Vibrasoft roterende dyse reducerer vibrationer og støj med op til 30 procent. Rengøringsenheden imponerer med sit højkvalitets håndværk og materialer: den vertikalt installerede motor- og pumpeenhed (opretstående koncept) består af en wobble-pumpe med rustfrie stempler og messingcylinderhoved samt en 4-polet lavhastighedsmotor med luft-vandkølesystem og muliggør et kompakt design for maksimal transportabilitet. Aluminiumrammen gør chassiset robust, let og egnet til kranløft. Inkluderer Ultra Guard højtryksslange med holdbar Teflon® belægning og en automatisk slangerulle, der er i stand til at rulle ind og ud, selv under tryk og i en vinkel på op til 45°, for op til 50 procent hurtigere opsætningstid. Denne superklasse enhed afrundes med tilbehørsopbevaringsmuligheder såsom et opbevaringsrum og justerbare kroge.

Funktioner og fordele
Højtryksrenser HD 10/21-4 SXA Plus: Automatisk slangespole
Automatisk slangespole
Automatisk ind- og udrulning op til en vinkel på 45 °, også under tryk. Ridsebestandig og glat Ultra Guard HD-slange med Teflon®-belægning. Robust lanse i rustfrit stål.
Højtryksrenser HD 10/21-4 SXA Plus: Kompakt, opretstående design baseret på vertikal placering af motor og pumpeenhed
Kompakt, opretstående design baseret på vertikal placering af motor og pumpeenhed
Lille fodaftryk og pladsbesparende proportioner. Nem at manøvrere og transportere. Maksimal stabilitet sikrer et stabilt grundlag for maskinen.
Højtryksrenser HD 10/21-4 SXA Plus: 4-polet langsomtkørende motor med luft-/vandkøling, robust pumpe med stempler i rustfrit stål og cylinderhoved i messing
4-polet langsomtkørende motor med luft-/vandkøling, robust pumpe med stempler i rustfrit stål og cylinderhoved i messing
Langt driftsliv og lave vedligeholdelsesomkostninger. Høj ydeevne og effektivitet. Med sugefunktion og en vandtemperatur på op til 60 °C.
Ergonomisk Vibrasoft Dirt Blaster
  • Reducerer vibrationer med op til 30 %.
  • Reducerer volumen og støjniveau.
  • Roterende dyse gør omfattende rengøringsopgaver nemme at udføre.
Intelligent designet servicekoncept, der faciliteter hurtig betjening på stedet
  • Drejeligt pumpehoved.
  • Display til praktisk aflæsning af olieniveau og integreret drænhul til olie i stellet.
  • Modulopbygget konstruktion inkl. pumpe, motor og kontrolkabinet.
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
  • Tryk- og vandvolumen kan justeres på Servo Control-kontrolenheden placeret mellem lansen og trigger-pistolen.
  • EASY!Force Advanced højtrykspistol til ubesværet arbejde uden holdekraft.
  • Roterende 1050 mm lanse i rustfri stål.
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen
  • Opbevaringsrum.
  • Justerbare hægter, f.eks. til opbevaring af ledning eller en ekstra lanse.
  • Opbevaring til højtryksslange.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 3
Spænding (V) 376 - 424
Frekvens (Hz) 50
Pumpehastighed (l/h) 500 - 1000
Tilløbstemperatur (°C) 60
Driftstryk (bar) 50 - 210
Maksimalt tryk (bar) 250
Tilsluttet effekt (kW) 8
Strømkabel (m) 5
Dysestørrelse 050
Vandindløb 1″
Farve Antracit
Vægt (med tilbehør) (kg) 75,5
Vægt inkl. emballage (kg) 83,8
Mål (L x B x H) (mm) 607 x 518 x 1063

Scope of supply

  • Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
  • Pistolhåndtag med softgrip
  • Højtryksslangens længde: 20 m
  • Type højtryksslange: Ultra Guard
  • Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
  • Sprøjtelanse: 1050 mm
  • Dyse
  • Rotor jet
  • Højtrykslanse
  • Servo Control

Udstyr

  • Firepolet, trefaset motor med luft- og vandkøling
  • 3-cylindret aksialpumpe: Med stempler af rustfrit stål
  • Knap til styring af tryk
  • Integreret finmaske vandfilter
  • Olieskueglas
  • Vandindløbsstuds af messing
Højtryksrenser HD 10/21-4 SXA Plus
Højtryksrenser HD 10/21-4 SXA Plus
Højtryksrenser HD 10/21-4 SXA Plus
Højtryksrenser HD 10/21-4 SXA Plus
Højtryksrenser HD 10/21-4 SXA Plus
Højtryksrenser HD 10/21-4 SXA Plus
Højtryksrenser HD 10/21-4 SXA Plus
Højtryksrenser HD 10/21-4 SXA Plus
Højtryksrenser HD 10/21-4 SXA Plus
Højtryksrenser HD 10/21-4 SXA Plus
Højtryksrenser HD 10/21-4 SXA Plus
Videoer
Anvendelsesområder
  • Rengøring af traktorer, maskiner og redskaber i landbruget
  • Rengøring af maskiner og udstyr på byggepladsen, som f.eks. Cementblandere, stilladser, trillebører, gravemaskiner eller betonpumper
  • Rengøring af produktionsmaskiner i industrien, f.eks. i malerværksteder, fødevareindustrien eller i produktionssektoren
  • Rengøring af køretøjer i transportsektoren, som f.eks. godstransporter, skibe, fly og busser
  • Rengøring af fællesområder, som f.eks. offentlige pladser, indkørsler, springvand eller parkeringsanlæg
Tilbehør
Rengøringsmidler