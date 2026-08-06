Højtryksrenser HD 10/21-4 SXA Plus
HD 10/21-4 SXA Plus koldtvandshøjtryksrenseren tilbyder både kraft og bekvemmelighed. Udstyret inkluderer materialer af høj kvalitet, den automatiske slangerulle og Vibrasoft roterende dyse.
HD 10/21-4 SXA Plus koldtvandshøjtryksrenseren muliggør ergonomisk arbejde takket være EASY!Force Advanced højtrykspistolgrebet uden holdekraft. Trykket og vandmængden kan reguleres direkte på pistolgrebet/lansen ved hjælp af Servo Control controlleren; den rustfri stållanse (1050 mm) kan roteres. Vibrasoft roterende dyse reducerer vibrationer og støj med op til 30 procent. Rengøringsenheden imponerer med sit højkvalitets håndværk og materialer: den vertikalt installerede motor- og pumpeenhed (opretstående koncept) består af en wobble-pumpe med rustfrie stempler og messingcylinderhoved samt en 4-polet lavhastighedsmotor med luft-vandkølesystem og muliggør et kompakt design for maksimal transportabilitet. Aluminiumrammen gør chassiset robust, let og egnet til kranløft. Inkluderer Ultra Guard højtryksslange med holdbar Teflon® belægning og en automatisk slangerulle, der er i stand til at rulle ind og ud, selv under tryk og i en vinkel på op til 45°, for op til 50 procent hurtigere opsætningstid. Denne superklasse enhed afrundes med tilbehørsopbevaringsmuligheder såsom et opbevaringsrum og justerbare kroge.
Funktioner og fordele
Automatisk slangespoleAutomatisk ind- og udrulning op til en vinkel på 45 °, også under tryk. Ridsebestandig og glat Ultra Guard HD-slange med Teflon®-belægning. Robust lanse i rustfrit stål.
Kompakt, opretstående design baseret på vertikal placering af motor og pumpeenhedLille fodaftryk og pladsbesparende proportioner. Nem at manøvrere og transportere. Maksimal stabilitet sikrer et stabilt grundlag for maskinen.
4-polet langsomtkørende motor med luft-/vandkøling, robust pumpe med stempler i rustfrit stål og cylinderhoved i messingLangt driftsliv og lave vedligeholdelsesomkostninger. Høj ydeevne og effektivitet. Med sugefunktion og en vandtemperatur på op til 60 °C.
Ergonomisk Vibrasoft Dirt Blaster
- Reducerer vibrationer med op til 30 %.
- Reducerer volumen og støjniveau.
- Roterende dyse gør omfattende rengøringsopgaver nemme at udføre.
Intelligent designet servicekoncept, der faciliteter hurtig betjening på stedet
- Drejeligt pumpehoved.
- Display til praktisk aflæsning af olieniveau og integreret drænhul til olie i stellet.
- Modulopbygget konstruktion inkl. pumpe, motor og kontrolkabinet.
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
- Tryk- og vandvolumen kan justeres på Servo Control-kontrolenheden placeret mellem lansen og trigger-pistolen.
- EASY!Force Advanced højtrykspistol til ubesværet arbejde uden holdekraft.
- Roterende 1050 mm lanse i rustfri stål.
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen
- Opbevaringsrum.
- Justerbare hægter, f.eks. til opbevaring af ledning eller en ekstra lanse.
- Opbevaring til højtryksslange.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|376 - 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|500 - 1000
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar)
|50 - 210
|Maksimalt tryk (bar)
|250
|Tilsluttet effekt (kW)
|8
|Strømkabel (m)
|5
|Dysestørrelse
|050
|Vandindløb
|1″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|75,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|83,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Pistolhåndtag med softgrip
- Højtryksslangens længde: 20 m
- Type højtryksslange: Ultra Guard
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
- Rotor jet
- Højtrykslanse
- Servo Control
Udstyr
- Firepolet, trefaset motor med luft- og vandkøling
- 3-cylindret aksialpumpe: Med stempler af rustfrit stål
- Knap til styring af tryk
- Integreret finmaske vandfilter
- Olieskueglas
- Vandindløbsstuds af messing
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af traktorer, maskiner og redskaber i landbruget
- Rengøring af maskiner og udstyr på byggepladsen, som f.eks. Cementblandere, stilladser, trillebører, gravemaskiner eller betonpumper
- Rengøring af produktionsmaskiner i industrien, f.eks. i malerværksteder, fødevareindustrien eller i produktionssektoren
- Rengøring af køretøjer i transportsektoren, som f.eks. godstransporter, skibe, fly og busser
- Rengøring af fællesområder, som f.eks. offentlige pladser, indkørsler, springvand eller parkeringsanlæg