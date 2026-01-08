Koldtvandsrenseren HD 10/25-4 S Plus er den perfekte maskine til ergonomisk og brugervenlig betjening. Kärchers EASY!Force Advanced trigger-pistol gør det nemt og behageligt at bruge maskinen uden at skulle bruge mange kræfter. Tryk og vandvolumen kan justeres på Servo Control-kontrolenheden placeret mellem lansen og trigger-pistolen. Ved at reducere trykket på denne måde kan brugeren reagere hurtigt på sarte overflader – uden at behøve at skifte hele dysen. Den roterende Vibrasoft-dyse reducerer vibrationer på spraylansen. Hjælpesystemer og et LED status-display øger brugervenligheden. Nøje udvalgte materialer sikrer, at den høje kvalitet fortsætter hele vejen indeni Super Class-maskinen. En holdbar wobble-pumpe, rustfri stål-stempler og et cylinderhoved i messing samarbejder med en 4-polet lavhastighedsmotor med luft/vand-køling. Den integrerede ramme af aluminium giver et let og alligevel robust chassis, hvilket muliggør kranlæsning. For et kompakt design, der er nemt at flytte, er motoren og pumpeenheden monteret vertikalt i en lodret model. Maskinen har også opbevaring af tilbehør i form af et rum til oppakning samt justerbare kroge.