Højtryksrenser HD 10/25-4 S Plus
Koldtvandsrenseren HD 10/25-4 S Plus imponerer med høj ydeevne og kvalitet. Hjælpesystemer og roterende Vibrasoft-dyse designet med henblik på ergonomi.
Koldtvandsrenseren HD 10/25-4 S Plus er den perfekte maskine til ergonomisk og brugervenlig betjening. Kärchers EASY!Force Advanced trigger-pistol gør det nemt og behageligt at bruge maskinen uden at skulle bruge mange kræfter. Tryk og vandvolumen kan justeres på Servo Control-kontrolenheden placeret mellem lansen og trigger-pistolen. Ved at reducere trykket på denne måde kan brugeren reagere hurtigt på sarte overflader – uden at behøve at skifte hele dysen. Den roterende Vibrasoft-dyse reducerer vibrationer på spraylansen. Hjælpesystemer og et LED status-display øger brugervenligheden. Nøje udvalgte materialer sikrer, at den høje kvalitet fortsætter hele vejen indeni Super Class-maskinen. En holdbar wobble-pumpe, rustfri stål-stempler og et cylinderhoved i messing samarbejder med en 4-polet lavhastighedsmotor med luft/vand-køling. Den integrerede ramme af aluminium giver et let og alligevel robust chassis, hvilket muliggør kranlæsning. For et kompakt design, der er nemt at flytte, er motoren og pumpeenheden monteret vertikalt i en lodret model. Maskinen har også opbevaring af tilbehør i form af et rum til oppakning samt justerbare kroge.
Funktioner og fordele
Kompakt, opretstående design baseret på vertikal placering af motor og pumpeenhedLille fodaftryk og pladsbesparende proportioner. Nem at manøvrere og transportere. Maksimal stabilitet sikrer et stabilt grundlag for maskinen.
4-polet langsomtkørende motor med luft-/vandkøling, robust pumpe med stempler i rustfrit stål og cylinderhoved i messingLangt driftsliv og lave vedligeholdelsesomkostninger. Høj ydeevne og effektivitet. Med sugefunktion og en vandtemperatur på op til 60 °C.
Ergonomisk Vibrasoft Dirt BlasterReducerer vibrationer med op til 30 %. Reducerer volumen og støjniveau. Roterende dyse gør omfattende rengøringsopgaver nemme at udføre.
Hjælpesystemer og LED-statusdisplay
- Indbygget elektroniksystem til overvågning af maskinen.
- Slukker i tilfælde af for høj eller for lav spænding.
- Slukker i tilfælde af utætheder eller fasesvigt.
Intelligent designet servicekoncept, der faciliteter hurtig betjening på stedet
- Drejeligt pumpehoved.
- Display til praktisk aflæsning af olieniveau og integreret drænhul til olie i stellet.
- Modulopbygget konstruktion inkl. pumpe, motor og kontrolkabinet.
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
- Tryk- og vandvolumen kan justeres på Servo Control-kontrolenheden placeret mellem lansen og trigger-pistolen.
- EASY!Force Advanced til utrætteligt arbejde uden at bruge kræfter.
- Roterende 1050 mm lanse i rustfri stål.
Omfattende sortiment af tilbehør og fastgørelsessæt
- Opbevaringsrum.
- Justerbare hægter, f.eks. til opbevaring af ledning eller en ekstra lanse.
- Opbevaring til højtryksslange.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|376 / 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|500 - 1000
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar)
|80 - 250
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|280 / 2,8
|Tilsluttet effekt (kW)
|8,8
|El ledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|047
|Vandindløb
|1″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|70,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|78,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Pistolhåndtag med softgrip
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
- Rotor jet
- Servo Control
Udstyr
- Firepolet, trefaset motor med luft- og vandkøling
- 3-cylindret aksialpumpe: Med stempler af rustfrit stål
- Pressostatkontrol
- Integreret finmaske vandfilter
- Olieskueglas
- Vandindløbsstuds af messing
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af traktorer, maskiner og redskaber i landbruget
- Rengøring af maskiner og udstyr på byggepladsen, som f.eks. Cementblandere, stilladser, trillebører, gravemaskiner eller betonpumper
- Rengøring af produktionsmaskiner i industrien, f.eks. i malerværksteder, fødevareindustrien eller i produktionssektoren
- Rengøring af køretøjer i transportsektoren, som f.eks. godstransporter, skibe, fly og busser
- Rengøring af fællesområder, som f.eks. offentlige pladser, indkørsler, springvand eller parkeringsanlæg