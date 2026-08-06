Højtryksrenser HDS 7/16 CXA

Kraftfuld HDS 7/16 CXA 3-faset varmtvandshøjtryksrenser i kompaktklassen med eco!efficiency-tilstand og automatisk oprulning med 15 m Ultra Guard-højtryksslange.

Kraftfuld 3-faset varmtvandshøjtryksrenser i kompaktklassen med automatisk slangetromle: HDS 7/16 CXA har en kraftig luftkølet motor med eco!efficiency-tilstand. En robust aksialpumpe med tre keramiske stempler opbygger et højt tryk. Den automatiske rulle til op- og afrulning af den 15 meter lange Ultra Guard-højtryksslange med Teflon®-belægning, selv under tryk, sikrer høj komfort og korte opstillingstider. EASY!Force Advanced-højtrykspistolen med patenteret dyseteknologi og EASY!Lock-hurtigspænderne giver ergonomisk arbejde. Soft Damping System (SDS) reducerer vibrationer. Varmtvandsteknologien nedbryder effektivt selv smøremidler og reducerer brugen af rengøringsmidler, som doseres præcist fra en 15,5-liters tank. Trykket og vandgennemstrømningen kan justeres afhængigt af opgaven. Den vedligeholdelsesvenlige HDS 7/16 CXA er designet til daglig brug under hårde forhold. Afkalkningsmuligheden, et vandfilter og en sikkerhedsventil beskytter teknologien. Et robust chassis beskytter mod stød, mens store hjul og en styrerulle/hjul giver høj manøvredygtighed.

Funktioner og fordele
Automatisk slangespole
Særdeles effektiv
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
Driftssikkerhed
Pålidelighed
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen
Rengøringsmiddel dosering
Mobilitetskoncept
Nem at kontrollere
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 3
Spænding (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Pumpehastighed (l/h) 310 - 660
Driftstryk (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Maksimalt tryk (bar) 220
Temperatur (indløb 12°C) (°C) max. 80
Tilsluttet effekt (kW) 4,4
Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h) 3,6
Forbrug af olie eco!efficiency (g/h) 2,9
Strømkabel (m) 5
Dysestørrelse 025
Brændstoftank (l) 15
Vægt (med tilbehør) (kg) 114,3
Vægt inkl. emballage (kg) 126,3
Mål (L x B x H) (mm) 1260 x 650 x 920

Scope of supply

  • Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
  • Sprøjtelanse: 1050 mm
  • Dyse

Udstyr

  • Højtryksslangens længde: 15 m
  • SDS-system
  • Integreret automatisk slangetromle
  • Knap til styring af tryk
  • Indbygget brændstoftank og rengøringsmiddelbeholder
Højtryksrenser HDS 7/16 CXA
Højtryksrenser HDS 7/16 CXA
Højtryksrenser HDS 7/16 CXA
Højtryksrenser HDS 7/16 CXA
Højtryksrenser HDS 7/16 CXA
Højtryksrenser HDS 7/16 CXA
Højtryksrenser HDS 7/16 CXA
Højtryksrenser HDS 7/16 CXA
Højtryksrenser HDS 7/16 CXA
Højtryksrenser HDS 7/16 CXA
Højtryksrenser HDS 7/16 CXA
Højtryksrenser HDS 7/16 CXA
Højtryksrenser HDS 7/16 CXA
Videoer
Anvendelsesområder
  • Rengøring af køretøjer
  • Rengøring af udstyr og maskiner
  • Rengøring af værksted
  • Rengør udendørsarealer
  • Rengøring på servicestationer
  • Rengøring af facader
  • Rengøring af swimmingpools
  • Rengøring af idrætsfaciliteter
  • Rengøring i produktionsprocesser
  • Rengøring af produktionssystemer
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