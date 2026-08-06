Højtryksrenser HDS 7/16 CXA
Kraftfuld HDS 7/16 CXA 3-faset varmtvandshøjtryksrenser i kompaktklassen med eco!efficiency-tilstand og automatisk oprulning med 15 m Ultra Guard-højtryksslange.
Kraftfuld 3-faset varmtvandshøjtryksrenser i kompaktklassen med automatisk slangetromle: HDS 7/16 CXA har en kraftig luftkølet motor med eco!efficiency-tilstand. En robust aksialpumpe med tre keramiske stempler opbygger et højt tryk. Den automatiske rulle til op- og afrulning af den 15 meter lange Ultra Guard-højtryksslange med Teflon®-belægning, selv under tryk, sikrer høj komfort og korte opstillingstider. EASY!Force Advanced-højtrykspistolen med patenteret dyseteknologi og EASY!Lock-hurtigspænderne giver ergonomisk arbejde. Soft Damping System (SDS) reducerer vibrationer. Varmtvandsteknologien nedbryder effektivt selv smøremidler og reducerer brugen af rengøringsmidler, som doseres præcist fra en 15,5-liters tank. Trykket og vandgennemstrømningen kan justeres afhængigt af opgaven. Den vedligeholdelsesvenlige HDS 7/16 CXA er designet til daglig brug under hårde forhold. Afkalkningsmuligheden, et vandfilter og en sikkerhedsventil beskytter teknologien. Et robust chassis beskytter mod stød, mens store hjul og en styrerulle/hjul giver høj manøvredygtighed.
Funktioner og fordele
Automatisk slangespole
Særdeles effektiv
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
Driftssikkerhed
Pålidelighed
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen
Rengøringsmiddel dosering
Mobilitetskoncept
Nem at kontrollere
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|310 - 660
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Maksimalt tryk (bar)
|220
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|max. 80
|Tilsluttet effekt (kW)
|4,4
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|3,6
|Forbrug af olie eco!efficiency (g/h)
|2,9
|Strømkabel (m)
|5
|Dysestørrelse
|025
|Brændstoftank (l)
|15
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|114,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|126,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|1260 x 650 x 920
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 15 m
- SDS-system
- Integreret automatisk slangetromle
- Knap til styring af tryk
- Indbygget brændstoftank og rengøringsmiddelbeholder
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af udstyr og maskiner
- Rengøring af værksted
- Rengør udendørsarealer
- Rengøring på servicestationer
- Rengøring af facader
- Rengøring af swimmingpools
- Rengøring af idrætsfaciliteter
- Rengøring i produktionsprocesser
- Rengøring af produktionssystemer