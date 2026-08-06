Takket være det automatiske slangeoprul med integreret, 20 meter lang, teflonbelagt Ultra Guard HP-slange imponerer HDS 9/20-4 MXA hedvandsrenser med maksimal brugerkomfort og korte opstillingstider. Slangerullen gør det muligt at rulle slangen op og ud i en vinkel på op til 45° og reducerer også den sædvanlige opstartstid med over 50 procent. Komponenter og systemer af høj kvalitet, såsom den vandkølede 4-polede elmotor, den robuste 3-stemplede pumpe med keramisk stempel, den optimerede brænderteknik og den økonomiske eco!efficiency-tilstand, sikrer pålidelig, økonomisk og sikker drift. Den innovative EASY!Force Advanced HP-pistol med servocontrol og 1050 mm lanse gør det også muligt at udføre rengøringsopgaver uden træthed. Desuden skiller den vedligeholdelsesvenlige maskine fra Kärchers mellemklasse sig ud fra mængden med sine omfattende sikkerhedsteknologi, patenteret dyseteknologi, høj mobilitet, intuitiv betjening, tidsbesparende EASY!Lock-tilslutning og sofistikerede opbevaringsmuligheder for tilbehør.