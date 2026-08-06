Højtryksrenser HDS 9/20-4 MXA
Ergonomisk, nem at betjene: hedvandsrenser med automatisk slangeoprul, økonomisk eco!efficiency og 4-polet, vandkølet elmotor.
Takket være det automatiske slangeoprul med integreret, 20 meter lang, teflonbelagt Ultra Guard HP-slange imponerer HDS 9/20-4 MXA hedvandsrenser med maksimal brugerkomfort og korte opstillingstider. Slangerullen gør det muligt at rulle slangen op og ud i en vinkel på op til 45° og reducerer også den sædvanlige opstartstid med over 50 procent. Komponenter og systemer af høj kvalitet, såsom den vandkølede 4-polede elmotor, den robuste 3-stemplede pumpe med keramisk stempel, den optimerede brænderteknik og den økonomiske eco!efficiency-tilstand, sikrer pålidelig, økonomisk og sikker drift. Den innovative EASY!Force Advanced HP-pistol med servocontrol og 1050 mm lanse gør det også muligt at udføre rengøringsopgaver uden træthed. Desuden skiller den vedligeholdelsesvenlige maskine fra Kärchers mellemklasse sig ud fra mængden med sine omfattende sikkerhedsteknologi, patenteret dyseteknologi, høj mobilitet, intuitiv betjening, tidsbesparende EASY!Lock-tilslutning og sofistikerede opbevaringsmuligheder for tilbehør.
Funktioner og fordele
Automatisk slangespole
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
Særdeles effektiv
Maksimal effektivitet
Driftssikkerhed
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen
Rengøringsmiddel dosering
Mobilitetskoncept
Nem at kontrollere
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|450 - 900
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Tilsluttet effekt (kW)
|7
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|6,5
|Forbrug af olie eco!efficiency (kg/h)
|5,2
|Strømkabel (m)
|5
|Brændstoftank (l)
|25
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|167
|Vægt inkl. emballage (kg)
|179,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Højtryksslangens længde: 20 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
- Servo Control
Udstyr
- Rengøringsmiddel funktion: 20 + 10 l tank
- Integreret automatisk slangetromle
- ANTI!Twist
- Rengøringsmiddelbeholdere, scale-inhibitor system og brændstof kan fyldes på ude fra
- Knap til styring af tryk
- Polomskifter (trefaset)
- 2 rengøringsmiddelbeholdere
- Tørløbssikring
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af udstyr og maskiner
- Rengøring af værksted
- Rengør udendørsarealer
- Rengøring på servicestationer
- Rengøring af facader
- Rengøring af swimmingpools
- Rengøring af idrætsfaciliteter
- Rengøring i produktionsprocesser
- Rengøring af produktionssystemer