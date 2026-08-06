Højtryksrenser HD 7/14-4 M Cage
HD 7/14-4 M Cage: Koldtvandsrenser med firepolet, langsomtgående vekselstrømsmotor, rørramme i robust stål, automatisk trykudligning og et driftstryk på 140 bar.
EASY!Force-højtrykspistolen i kombination med EASY!Lock-hurtigtilslutningen på vores højtryksrenser HD 7/14-4 M Cage sikrer, at du kan arbejde uden at anstrenge dig og spare tid på opsætning og nedmontering. EASY!Force-højtrykspistolen udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over robustheden eller levetiden. Rørrammen i pulverlakeret stål beskytter maskinen mod udefrakommende skader ved krævende arbejdsforhold og transport. Indvendigt beskytter en automatisk trykudligningsfunktion højtrykskomponenterne. HD 7/14-4 M Cage drives af en firepolet, langsomtgående vekselstrømsmotor og har en nyudviklet trestemplet aksialpumpe med cylinderhoved i messing, som forbedrer maskinens rengøringsevne og energieffektivitet med 20 %. Højtryksrenseren er designet til både vertikal og horisontal brug og udformet på en måde, som gør det nemt at få adgang til komponenter, der kræver vedligeholdelse.
Funktioner og fordele
Holdbart og robustRobust stålramme beskytter alle komponenter. Stålrammen kan også benyttes at fastmontere maskinen på servicekøretøjet Robust plastik karosseri
Højkvalitets udstyr.Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid. Kraftfuld, 4-polet langsomtomgående elektrisk motor. Høj kvalitets messing cylinderhovedet
Nem serviceNem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben. Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover. Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Øget energieffektivitet
- Nyudviklet 3-stempel aksial pumpe med mærkbart reducret vandmænde- og tryktab.
- 20 % større rengøringsresultat og energieffektivitet.
Effektiv og tidsbesparende løsninger.
- Ubesværet arbejde med EASY!Force højtrykspistol.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Fleksibel drift
- Designet til opstående eller horisontalt drift.
Smart tilbehørsopbevaring
- Beslag til fastgørelse af lansen.
- EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare en powerdyse eller gulvrenser direkte ved maskinen.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|700
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|140 / 14
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|210 / 21
|Tilsluttet effekt (kW)
|3,1
|Strømkabel (m)
|5
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|42
|Vægt inkl. emballage (kg)
|46,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|420 x 460 x 970
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Dyse
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- Knap til styring af tryk
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til bygningskonstruktører, håndværkere osv.