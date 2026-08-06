EASY!Force-højtrykspistolen i kombination med EASY!Lock-hurtigtilslutningen på vores højtryksrenser HD 7/14-4 M Cage sikrer, at du kan arbejde uden at anstrenge dig og spare tid på opsætning og nedmontering. EASY!Force-højtrykspistolen udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over robustheden eller levetiden. Rørrammen i pulverlakeret stål beskytter maskinen mod udefrakommende skader ved krævende arbejdsforhold og transport. Indvendigt beskytter en automatisk trykudligningsfunktion højtrykskomponenterne. HD 7/14-4 M Cage drives af en firepolet, langsomtgående vekselstrømsmotor og har en nyudviklet trestemplet aksialpumpe med cylinderhoved i messing, som forbedrer maskinens rengøringsevne og energieffektivitet med 20 %. Højtryksrenseren er designet til både vertikal og horisontal brug og udformet på en måde, som gør det nemt at få adgang til komponenter, der kræver vedligeholdelse.