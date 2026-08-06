Den nyudviklede 3-stempel aksialpumpe med hærdede rustfri stålstempler er kernen i vores kraftfulde HD 6/15 M St enhed med vekselstrømsmotor. Det giver op til 20% højere energieffektivitet og rengøringsydelse, garanterer en lang levetid og sikrer uden problemer et arbejdstryk på 150 bar. For at beskytte pumpen er der integreret et vandfilter, som pålideligt fjerner snavspartikler fra genbrugsvandet. Den automatiske trykaflastningsfunktion beskytter også pumpen og andre højtryks-komponenter fra mulige belastninger i standby-drift. Derudover har middelklassemaskinen et yderst service- og brugervenligt design, hvilket betyder, at alle vigtige komponenter let kan nås. Uanset om den anvendes i lodret eller vandret stilling: En smart 3-punkts støtte på bagsiden af maskinen sikrer let lodret montering på vægge (eller vandret som en indbygget maskine).