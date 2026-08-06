Højtryksrenser HD 6/15 M St
Den kompakte HD 6/15 M St enhed til stationær brug, med vekselstrømsmotor, vægmontering, 600 liter pr. time og automatisk trykaflastning.
Den nyudviklede 3-stempel aksialpumpe med hærdede rustfri stålstempler er kernen i vores kraftfulde HD 6/15 M St enhed med vekselstrømsmotor. Det giver op til 20% højere energieffektivitet og rengøringsydelse, garanterer en lang levetid og sikrer uden problemer et arbejdstryk på 150 bar. For at beskytte pumpen er der integreret et vandfilter, som pålideligt fjerner snavspartikler fra genbrugsvandet. Den automatiske trykaflastningsfunktion beskytter også pumpen og andre højtryks-komponenter fra mulige belastninger i standby-drift. Derudover har middelklassemaskinen et yderst service- og brugervenligt design, hvilket betyder, at alle vigtige komponenter let kan nås. Uanset om den anvendes i lodret eller vandret stilling: En smart 3-punkts støtte på bagsiden af maskinen sikrer let lodret montering på vægge (eller vandret som en indbygget maskine).
Funktioner og fordele
Højkvalitets udstyr.Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid. Kraftfuld 2-polet luftkølet elektrisk motor. Høj kvalitets messing cylinderhovedet
Fleksibel driftDesignet til opstående eller horisontalt drift.
Konfigureret til stationær brug.Simpelt og robust 3-punkts ophæng for vægmontering på bagsiden af maskinen. Pladsbesparende kompakt design. Integreret opbevaringsmuligheder reducerer opsætningstiden.
Nem service
- Nem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben.
- Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover.
- Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Øget energieffektivitet
- Nyudviklet 3-stempel aksial pumpe med mærkbart reducret vandmænde- og tryktab.
- 20 % større rengøringsresultat og energieffektivitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|560
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|150 / 15
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Tilsluttet effekt (kW)
|3,1
|Strømkabel (m)
|5
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|20,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|22,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|290 x 300 x 565
Udstyr
- Knap til styring af tryk
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til bygningskonstruktører, håndværkere osv.