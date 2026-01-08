Koldtvandsrenseren HD 10/25-4 S Classic er designet til daglig brug under barske betingelser og imponerer konstant med sin ekstreme power. Den skiller sig ud fra mængden med sin solide konstruktion og sin robuste stålramme. Den er nem og intuitiv at indstille og problemfri at betjene. Alle de vigtige dele kan tilgås hurtigt og nemt. Super Class-koldtvandsrenseren er udstyret med en Classic højtrykspistol til maskiner i HD Classic-serien. Den har også en førsteklasses EASY!Lock hægte med hurtigudløser. Det gør den fem gange hurtigere at indstille og sætte væk, hvilket sparer dig tid og besvær. Et integreret vandfilter beskytter højtrykspumpen fra snavs og fremmedlegemer og forlænger dermed maskinens levetid. En kraftfuld krumtapakselpumpe og uopslidelige materialer er rygraden på denne højtryksrenser: Med et cylinderhoved fremstillet af messing og stempler med keramisk belægning. Trykket kan justeres på pumpen ved behov. En 4-polet, langsomtkørende motor med luft-/vandkøling sikrer langtidsholdbar og pålidelig drift.