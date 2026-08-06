Højtryksrenser HDS 9/20-4 M

Ekstremt brugervenlig hedvandsrenser i mellemklassen med robust 3-stempel aksialpumpe, vandkølet 4-polet elmotor og 2 rengøringsmiddeltanke.

HDS 9/20-4 M hedvandsrenser fra Kärcher kombinerer den højeste rengøringskvalitet med den bedste ergonomi og brugervenlighed. Komponenter og systemer af høj kvalitet, såsom den robuste 3-stemplede pumpe med keramisk stempel, den vandkølede 4-polede langsomtgående elmotor, optimeret brænderteknik og den økonomiske eco!efficiency-tilstand, sikrer sikker og økonomisk drift. Den innovative EASY!Force Advanced HP-pistol med servocontrol og 1050 mm lang lanse i rustfrit stål med patenteret dyseteknologi er også inkluderet som standard for ubesværet, træthedsfrit og ergonomisk arbejde. Maskinen imponerer også med sine intuitiv betjening med 1 knap, ergonomisk opbevaring af tilbehør, tidsbesparende EASY!Lock-tilslutning og et sofistikeret mobilitetskoncept. Konsekvent anvendt sikkerhedsteknologi med vandfilter, sikkerhedsventiler og SDS-slange beskytter også den særligt vedligeholdelsesvenlige HDS 9/20-4 M pålideligt mod skader.

Funktioner og fordele
Højtryksrenser HDS 9/20-4 M: Særdeles effektiv
Særdeles effektiv
Højtryksrenser HDS 9/20-4 M: Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
Højtryksrenser HDS 9/20-4 M: Maksimal effektivitet
Maksimal effektivitet
Driftssikkerhed
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen
Rengøringsmiddel dosering
Mobilitetskoncept
Nem at kontrollere
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 3
Spænding (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Pumpehastighed (l/h) 450 - 900
Driftstryk (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatur (indløb 12°C) (°C) min. 80 - max. 155
Tilsluttet effekt (kW) 7
Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h) 6,5
Forbrug af olie eco!efficiency (kg/h) 5,2
Strømkabel (m) 5
Brændstoftank (l) 25
Vægt (med tilbehør) (kg) 155,2
Vægt inkl. emballage (kg) 165,1
Mål (L x B x H) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
  • Højtryksslangens længde: 10 m
  • Type højtryksslange: Lang levetid
  • Specifikation for højtryksslange: DN 8, 400 bar
  • Sprøjtelanse: 1050 mm
  • Dyse
  • Servo Control

Udstyr

  • Rengøringsmiddel funktion: 20 + 10 l tank
  • ANTI!Twist
  • Rengøringsmiddelbeholdere, scale-inhibitor system og brændstof kan fyldes på ude fra
  • Kontrolpanel med indikatorlampe
  • Knap til styring af tryk
  • Polomskifter (trefaset)
  • 2 rengøringsmiddelbeholdere
  • Tørløbssikring
Højtryksrenser HDS 9/20-4 M
Højtryksrenser HDS 9/20-4 M
Højtryksrenser HDS 9/20-4 M
Højtryksrenser HDS 9/20-4 M
Højtryksrenser HDS 9/20-4 M
Højtryksrenser HDS 9/20-4 M
Højtryksrenser HDS 9/20-4 M
Højtryksrenser HDS 9/20-4 M
Højtryksrenser HDS 9/20-4 M
Højtryksrenser HDS 9/20-4 M
Højtryksrenser HDS 9/20-4 M
Højtryksrenser HDS 9/20-4 M
Højtryksrenser HDS 9/20-4 M
Højtryksrenser HDS 9/20-4 M
Videoer
Anvendelsesområder
  • Rengøring af køretøjer
  • Rengøring af udstyr og maskiner
  • Rengøring af værksted
  • Rengør udendørsarealer
  • Rengøring på servicestationer
  • Rengøring af facader
  • Rengøring af swimmingpools
  • Rengøring af idrætsfaciliteter
  • Rengøring i produktionsprocesser
  • Rengøring af produktionssystemer
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