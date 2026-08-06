HDS 9/20-4 M hedvandsrenser fra Kärcher kombinerer den højeste rengøringskvalitet med den bedste ergonomi og brugervenlighed. Komponenter og systemer af høj kvalitet, såsom den robuste 3-stemplede pumpe med keramisk stempel, den vandkølede 4-polede langsomtgående elmotor, optimeret brænderteknik og den økonomiske eco!efficiency-tilstand, sikrer sikker og økonomisk drift. Den innovative EASY!Force Advanced HP-pistol med servocontrol og 1050 mm lang lanse i rustfrit stål med patenteret dyseteknologi er også inkluderet som standard for ubesværet, træthedsfrit og ergonomisk arbejde. Maskinen imponerer også med sine intuitiv betjening med 1 knap, ergonomisk opbevaring af tilbehør, tidsbesparende EASY!Lock-tilslutning og et sofistikeret mobilitetskoncept. Konsekvent anvendt sikkerhedsteknologi med vandfilter, sikkerhedsventiler og SDS-slange beskytter også den særligt vedligeholdelsesvenlige HDS 9/20-4 M pålideligt mod skader.