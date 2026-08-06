Højtryksrenser HDS 9/20-4 M
Ekstremt brugervenlig hedvandsrenser i mellemklassen med robust 3-stempel aksialpumpe, vandkølet 4-polet elmotor og 2 rengøringsmiddeltanke.
HDS 9/20-4 M hedvandsrenser fra Kärcher kombinerer den højeste rengøringskvalitet med den bedste ergonomi og brugervenlighed. Komponenter og systemer af høj kvalitet, såsom den robuste 3-stemplede pumpe med keramisk stempel, den vandkølede 4-polede langsomtgående elmotor, optimeret brænderteknik og den økonomiske eco!efficiency-tilstand, sikrer sikker og økonomisk drift. Den innovative EASY!Force Advanced HP-pistol med servocontrol og 1050 mm lang lanse i rustfrit stål med patenteret dyseteknologi er også inkluderet som standard for ubesværet, træthedsfrit og ergonomisk arbejde. Maskinen imponerer også med sine intuitiv betjening med 1 knap, ergonomisk opbevaring af tilbehør, tidsbesparende EASY!Lock-tilslutning og et sofistikeret mobilitetskoncept. Konsekvent anvendt sikkerhedsteknologi med vandfilter, sikkerhedsventiler og SDS-slange beskytter også den særligt vedligeholdelsesvenlige HDS 9/20-4 M pålideligt mod skader.
Funktioner og fordele
Særdeles effektiv
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
Maksimal effektivitet
Driftssikkerhed
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen
Rengøringsmiddel dosering
Mobilitetskoncept
Nem at kontrollere
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|450 - 900
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Tilsluttet effekt (kW)
|7
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|6,5
|Forbrug af olie eco!efficiency (kg/h)
|5,2
|Strømkabel (m)
|5
|Brændstoftank (l)
|25
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|155,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|165,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Lang levetid
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 400 bar
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
- Servo Control
Udstyr
- Rengøringsmiddel funktion: 20 + 10 l tank
- ANTI!Twist
- Rengøringsmiddelbeholdere, scale-inhibitor system og brændstof kan fyldes på ude fra
- Kontrolpanel med indikatorlampe
- Knap til styring af tryk
- Polomskifter (trefaset)
- 2 rengøringsmiddelbeholdere
- Tørløbssikring
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af udstyr og maskiner
- Rengøring af værksted
- Rengør udendørsarealer
- Rengøring på servicestationer
- Rengøring af facader
- Rengøring af swimmingpools
- Rengøring af idrætsfaciliteter
- Rengøring i produktionsprocesser
- Rengøring af produktionssystemer