Kvalitet, ergonomi og brugervenlighed: HDS 6/15 C er en kraftig enfaset hedvandshøjtryksrenser i kompaktklassen med luftkølet motor, økonomisk eco!efficiency-tilstand og intuitiv betjening med én knap. En robust aksialpumpe med tre keramiske stempler opbygger det nødvendige tryk. EASY!Force Advanced-højtrykspistolen med patenteret dyseteknologi og et over 1 meter langt stålrør samt EASY!Lock-hurtigspænderne sikrer ergonomisk arbejde. Soft Damping System (SDS) reducerer vibrationer, så man ikke bliver træt af at arbejde. Varmtvandsteknologien nedbryder effektivt selv smøremidler og reducerer brugen af rengøringsmidler, som doseres præcist fra en 15,5-liters tank. Trykket og vandgennemstrømningen kan justeres afhængigt af opgaven. Den vedligeholdelsesvenlige HDS 6/15 C er designet til daglig brug under hårde forhold. Afkalkningsmuligheden, et vandfilter og en sikkerhedsventil beskytter teknologien. Et robust chassis beskytter mod stød, mens store hjul og en styrerulle/hjul giver høj manøvredygtighed. Der er opbevaringsmuligheder til tilbehør.