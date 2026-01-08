Højtryksrenser HDS 6/15 C
HDS 6/15 C enfaset hedvandshøjtryksrenser i kompaktklassen med en aksialpumpe med 3 stempler, eco!efficiency-tilstand, intuitiv betjening med én knap og EASY!Force Advanced-højtrykspistol.
Kvalitet, ergonomi og brugervenlighed: HDS 6/15 C er en kraftig enfaset hedvandshøjtryksrenser i kompaktklassen med luftkølet motor, økonomisk eco!efficiency-tilstand og intuitiv betjening med én knap. En robust aksialpumpe med tre keramiske stempler opbygger det nødvendige tryk. EASY!Force Advanced-højtrykspistolen med patenteret dyseteknologi og et over 1 meter langt stålrør samt EASY!Lock-hurtigspænderne sikrer ergonomisk arbejde. Soft Damping System (SDS) reducerer vibrationer, så man ikke bliver træt af at arbejde. Varmtvandsteknologien nedbryder effektivt selv smøremidler og reducerer brugen af rengøringsmidler, som doseres præcist fra en 15,5-liters tank. Trykket og vandgennemstrømningen kan justeres afhængigt af opgaven. Den vedligeholdelsesvenlige HDS 6/15 C er designet til daglig brug under hårde forhold. Afkalkningsmuligheden, et vandfilter og en sikkerhedsventil beskytter teknologien. Et robust chassis beskytter mod stød, mens store hjul og en styrerulle/hjul giver høj manøvredygtighed. Der er opbevaringsmuligheder til tilbehør.
Funktioner og fordele
Særdeles effektiv
- eco!efficiency-funktion - økonomisk og miljøvenlig, selv ved længere tids brug.
- Sænker brændstofforbruget og CO2-emission med 20%.
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
- EASY!Force Advanced til utrætteligt arbejde uden at bruge kræfter.
- Roterende 1050 mm lanse i rustfri stål.
- Kärchers patenterede power-dyse kan give op til 40 procent mere slagkraft end konventionelle dyser.
Driftssikkerhed
- Lettilgængeligt vandfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
- Sikkerhedsventiler, vandmangel og brændstofbeskyttelse sikrer maskinens tilgængelighed.
Pålidelighed
- Vandblødgøringssystem til at beskytte varmespiralen mod tilkalkning
- Soft Damping Systemet (SDS) udligner vibrationer og for højt tryk i højtrykssystemet.
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen
- Opbevaringskroge til elledninger og højtryksslange.
- Integreret dyseopbevaring.
- Integreret lansebeslag til nem transport.
Rengøringsmiddel dosering
- Præcis dosering af rengøringsmiddel med klarskylningsfunktion.
- Stor tankåbning med påfyldningsstuds.
Mobilitetskoncept
- Jogger-princip med store gummihjul og et drejeligt hjul.
- Indbygget vippehjælp, så man kommer nemt rundt om forhindringer som trapper og kantsten.
- Skubbehåndtag for nem håndtering
Nem at kontrollere
- Intuitiv drift med stor énknaps-vælgerkontakt.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|260 - 560
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maksimalt tryk (bar)
|200
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|max. 80
|Tilsluttet effekt (kW)
|3,4
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|3,1
|Forbrug af olie eco!efficiency (kg/h)
|2,5
|El ledning (m)
|5
|Brændstoftank (l)
|15
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|101,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|110
|Mål (L x B x H) (mm)
|1066 x 650 x 920
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Pressostatkontrol
- Indbygget brændstoftank og rengøringsmiddelbeholder
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af udstyr og maskiner
- Rengøring af værksted
- Rengør udendørsarealer
- Rengøring på servicestationer
- Rengøring af facader
- Rengøring af swimmingpools
- Rengøring af idrætsfaciliteter
- Rengøring i produktionsprocesser
- Rengøring af produktionssystemer