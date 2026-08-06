Højtryksrenser HD 6/15 MXA Plus
Kompakt HD 6/15 MX Plus højtryksrenser med vekselstrømsmotor, slangespole til praktisk håndtering af højtryksslangen, 150 bar arbejdstryk og automatisk trykaflastning.
HD 6/15 MX mobil højtryksrenser med trykafbryderstyring, integreret slangetrommel til praktisk håndtering af højtryksslangen og adskillige opbevaringsmuligheder for tilbehør. Med EASY!Force-højtrykspistolen, der anvender højtryksstrålens rekylkraft til at reducere holdekraften til nul, og EASY!Lock-hurtigkoblinger, der muliggør håndtering, der er fem gange hurtigere end konventionelle skrueforbindelser. Den automatiske trykaflastningsfunktion beskytter effektivt og pålideligt højtrykskomponenterne mod belastninger i standby-drift. Højtrykspumpen og elektroniske komponenter er særligt lette at få adgang til takket være det vedligeholdelsesvenlige maskindesign.
Funktioner og fordele
Fjedermonteret automatisk slangetromle
- Maksimal komfort ved håndtering af højtryksslangen.
- Gør korte opsætningstider muligt takket være hurtig opsætning og afvikling.
- Mindsker riskoen for at snuple over ledningen, hvilket øger driftssikkerheden.
Ekstra stativ
- Forstørrer maskinens stativ.
- Øger vippestabiliteten, når den betjenes lodret.
Højkvalitets udstyr.
- Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid.
- Kraftfuld 2-polet luftkølet elektrisk motor.
- Høj kvalitets messing cylinderhovedet
Smart tilbehørsopbevaring
- Beslag til fastgørelse af lansen.
- EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare en powerdyse eller gulvrenser direkte ved maskinen.
- Praktisk dyseopbevaring til rotordyse.
Enestående mobilitet
- Skubbehåndtag kan pakkes væk ved tryk af en knap, derved øges størelse af maskinen og opbevaringspladsen mindskes.
- Nem opbevaring i servicekøretøjer.
- Integreret opbevaringsmuligheder reducerer opsætningstiden.
Fleksibel drift
- Designet til opstående eller horisontalt drift.
- Maksimum stabilitet i horisontalt drift da hjulene i rører jorden.
Nem service
- Nem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben.
- Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover.
- Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Effektiv og tidsbesparende løsninger.
- Ubesværet arbejde med EASY!Force højtrykspistol.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Øget energieffektivitet
- Nyudviklet 3-stempel aksial pumpe med mærkbart reducret vandmænde- og tryktab.
- 20 % større rengøringsresultat og energieffektivitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|560
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|150 / 15
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Tilsluttet effekt (kW)
|3,1
|Strømkabel (m)
|5
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|35,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|39
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 455 x 966
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Dyse
- Rotor jet
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 15 m
- Type højtryksslange: Flex
- Integreret HD-slangetromle
- ANTI!Twist
- Knap til styring af tryk
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til bygningskonstruktører, håndværkere osv.