Højtryksrenser HD 6/15 MXA Plus

Kompakt HD 6/15 MX Plus højtryksrenser med vekselstrømsmotor, slangespole til praktisk håndtering af højtryksslangen, 150 bar arbejdstryk og automatisk trykaflastning.

HD 6/15 MX mobil højtryksrenser med trykafbryderstyring, integreret slangetrommel til praktisk håndtering af højtryksslangen og adskillige opbevaringsmuligheder for tilbehør. Med EASY!Force-højtrykspistolen, der anvender højtryksstrålens rekylkraft til at reducere holdekraften til nul, og EASY!Lock-hurtigkoblinger, der muliggør håndtering, der er fem gange hurtigere end konventionelle skrueforbindelser. Den automatiske trykaflastningsfunktion beskytter effektivt og pålideligt højtrykskomponenterne mod belastninger i standby-drift. Højtrykspumpen og elektroniske komponenter er særligt lette at få adgang til takket være det vedligeholdelsesvenlige maskindesign.

Funktioner og fordele
Fjedermonteret automatisk slangetromle
  • Maksimal komfort ved håndtering af højtryksslangen.
  • Gør korte opsætningstider muligt takket være hurtig opsætning og afvikling.
  • Mindsker riskoen for at snuple over ledningen, hvilket øger driftssikkerheden.
Ekstra stativ
  • Forstørrer maskinens stativ.
  • Øger vippestabiliteten, når den betjenes lodret.
Højkvalitets udstyr.
  • Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid.
  • Kraftfuld 2-polet luftkølet elektrisk motor.
  • Høj kvalitets messing cylinderhovedet
Smart tilbehørsopbevaring
  • Beslag til fastgørelse af lansen.
  • EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare en powerdyse eller gulvrenser direkte ved maskinen.
  • Praktisk dyseopbevaring til rotordyse.
Enestående mobilitet
  • Skubbehåndtag kan pakkes væk ved tryk af en knap, derved øges størelse af maskinen og opbevaringspladsen mindskes.
  • Nem opbevaring i servicekøretøjer.
  • Integreret opbevaringsmuligheder reducerer opsætningstiden.
Fleksibel drift
  • Designet til opstående eller horisontalt drift.
  • Maksimum stabilitet i horisontalt drift da hjulene i rører jorden.
Nem service
  • Nem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben.
  • Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover.
  • Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Effektiv og tidsbesparende løsninger.
  • Ubesværet arbejde med EASY!Force højtrykspistol.
  • EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Øget energieffektivitet
  • Nyudviklet 3-stempel aksial pumpe med mærkbart reducret vandmænde- og tryktab.
  • 20 % større rengøringsresultat og energieffektivitet.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Pumpehastighed (l/h) 560
Tilløbstemperatur (°C) 60
Driftstryk (bar/MPa) 150 / 15
Maksimalt tryk (bar/MPa) 225 / 22,5
Tilsluttet effekt (kW) 3,1
Strømkabel (m) 5
Vandindløb 3/4″
Farve Antracit
Vægt (med tilbehør) (kg) 35,1
Vægt inkl. emballage (kg) 39
Mål (L x B x H) (mm) 400 x 455 x 966

Scope of supply

  • Pistolhåndtag: EASY!Force
  • Sprøjtelanse: 840 mm
  • Dyse
  • Rotor jet

Udstyr

  • Højtryksslangens længde: 15 m
  • Type højtryksslange: Flex
  • Integreret HD-slangetromle
  • ANTI!Twist
  • Knap til styring af tryk
Højtryksrenser HD 6/15 MXA Plus
Højtryksrenser HD 6/15 MXA Plus
Højtryksrenser HD 6/15 MXA Plus
Højtryksrenser HD 6/15 MXA Plus
Højtryksrenser HD 6/15 MXA Plus
Højtryksrenser HD 6/15 MXA Plus
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Anvendelsesområder
  • Ideel til bygningskonstruktører, håndværkere osv.
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