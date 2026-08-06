HD 6/15 MX mobil højtryksrenser med trykafbryderstyring, integreret slangetrommel til praktisk håndtering af højtryksslangen og adskillige opbevaringsmuligheder for tilbehør. Med EASY!Force-højtrykspistolen, der anvender højtryksstrålens rekylkraft til at reducere holdekraften til nul, og EASY!Lock-hurtigkoblinger, der muliggør håndtering, der er fem gange hurtigere end konventionelle skrueforbindelser. Den automatiske trykaflastningsfunktion beskytter effektivt og pålideligt højtrykskomponenterne mod belastninger i standby-drift. Højtrykspumpen og elektroniske komponenter er særligt lette at få adgang til takket være det vedligeholdelsesvenlige maskindesign.