Uanset om den anvendes vertikalt eller horisontalt, kan koldtvandsrenseren HD 6/15 M Cage håndtere en hvilken som helst krævende situation ved daglig erhvervsbrug. Den mobile og yderst robuste trefasede maskine er udstyret med en ny, trestemplet aksialpumpe med cylinderhoved i messing, hvilket forbedrer både rengøringsevnen og energieffektiviteten med 20 %. Den har en integreret, automatisk trykudligningsenhed, som beskytter højtrykskomponenterne, og et ekstra vandfilter til selve pumpen. HD 6/15 M Cage er designet til at være nem at servicere og er udstyret med en rørramme i pulverlakeret stål, som sikrer, at højtryksrenseren kan anvendes til selv de mest krævende opgaver uden at blive beskadiget. Standardudstyret inkluderer også vores innovative EASY!Force-højtrykspistol, som udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen, som gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over robustheden eller levetiden.