Højtryksrenser HD 6/15 M *EU
HD 6/15 M Cage er designet til daglig brug og er utroligt robust takket være sin trestemplede aksialpumpe og rørrammen i stål, der beskytter pumpeenheden.
Uanset om den anvendes vertikalt eller horisontalt, kan koldtvandsrenseren HD 6/15 M Cage håndtere en hvilken som helst krævende situation ved daglig erhvervsbrug. Den mobile og yderst robuste trefasede maskine er udstyret med en ny, trestemplet aksialpumpe med cylinderhoved i messing, hvilket forbedrer både rengøringsevnen og energieffektiviteten med 20 %. Den har en integreret, automatisk trykudligningsenhed, som beskytter højtrykskomponenterne, og et ekstra vandfilter til selve pumpen. HD 6/15 M Cage er designet til at være nem at servicere og er udstyret med en rørramme i pulverlakeret stål, som sikrer, at højtryksrenseren kan anvendes til selv de mest krævende opgaver uden at blive beskadiget. Standardudstyret inkluderer også vores innovative EASY!Force-højtrykspistol, som udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen, som gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over robustheden eller levetiden.
Funktioner og fordele
Holdbart og robustRobust stålramme beskytter alle komponenter. Stålrammen kan også benyttes at fastmontere maskinen på servicekøretøjet Robust plastik karosseri
Højkvalitets udstyr.Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid. Kraftfuld 2-polet luftkølet elektrisk motor. Høj kvalitets messing cylinderhovedet
Nem serviceNem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben. Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover. Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Øget energieffektivitet
- Nyudviklet 3-stempel aksial pumpe med mærkbart reducret vandmænde- og tryktab.
- 20 % større rengøringsresultat og energieffektivitet.
Effektiv og tidsbesparende løsninger.
- Ubesværet arbejde med EASY!Force højtrykspistol.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Fleksibel drift
- Designet til opstående eller horisontalt drift.
Smart tilbehørsopbevaring
- Beslag til fastgørelse af lansen.
- EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare en powerdyse eller gulvrenser direkte ved maskinen.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|560
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|150 / 15
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|225 / 25
|Tilsluttet effekt (kW)
|3,1
|Strømkabel (m)
|5
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|34
|Vægt inkl. emballage (kg)
|38,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|420 x 460 x 970
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Dyse
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- Knap til styring af tryk
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til rengøring af køretøjer i konstruktions-/transportsektoren.