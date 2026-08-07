iSolar 400 vanddrevet diskbørste er designet til højtryksrensere med en vandmængde mellem 1100 til 1300 l/t. Børsten har en arbejdsbredde på 400 mm og er især velegnet til rengøring af mindre til mellemstore solceller. Takket være den lette vægt og nem håndtering kan selv hævede systemer rengøres bekvemt.