Højtryksrenser HDS 13/20-4 SXA
Hedvandsrenser i superklassen: med automatisk slangerulle som standard, inkl. 20 m teflonbelagt Ultra Guard højtryksslange og 2 rengøringsmiddeltanke.
Ekstremt kraftfuld, ekstremt veludstyret, ekstremt brugervenlig - HDS 13/20-4 SXA hedvandsrenser med automatisk slangeoprul og integreret Ultra Guard HP-slange. Slangeoprulleren gør det muligt at rulle den 20 meter lange, teflonbelagte slange op og ud i en vinkel på op til 45° og reducerer også den sædvanlige opsætningstid med omkring halvdelen. Komponenter af høj kvalitet som den vandkølede 4-polede elmotor, den robuste 3-stemplede aksialpumpe med keramisk stempel, optimeret brænderteknik og den økonomiske eco!efficiency sikrer maksimal holdbarhed og økonomi. Takket være den energibesparende EASY!Force Advanced HP-pistol med servocontrol og 1050 mm lanse med patenteret dyseteknologi, imponerer maskinen også med sin brugervenlige ergonomi, der sikrer træthedsfrit arbejde. Derudover kan HDS 13/20-4 SXA betjenes intuitivt med kun én knap, er meget nem at vedligeholde og er udstyret med sofistikerede sikkerhedskomponenter samt nyttige opbevaringsmuligheder for tilbehør.
Funktioner og fordele
Automatisk slangespole
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
Særdeles effektiv
Maksimal effektivitet
Driftssikkerhed
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen
Rengøringsmiddel dosering
Mobilitetskoncept
Nem at kontrollere
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|600 - 1300
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|9,5
|Forbrug af olie eco!efficiency (kg/h)
|7,6
|Tilsluttet effekt (kW)
|9,5
|Strømkabel (m)
|5
|Vandindløb
|1″
|Brændstoftank (l)
|25
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|198
|Vægt inkl. emballage (kg)
|210,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Højtryksslangens længde: 20 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
- Servo Control
Udstyr
- Integreret automatisk slangetromle
- Knap til styring af tryk
- Valgfri drift med 2 strålerør
- Polomskifter (trefaset)
- SDS-system
- 2 rengøringsmiddelbeholdere
- Tørløbssikring
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af udstyr og maskiner
- Rengøring af værksted
- Rengør udendørsarealer
- Rengøring på servicestationer
- Rengøring af facader
- Rengøring af swimmingpools
- Rengøring af idrætsfaciliteter
- Rengøring i produktionsprocesser
- Rengøring af produktionssystemer