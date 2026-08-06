Ekstremt kraftfuld, ekstremt veludstyret, ekstremt brugervenlig - HDS 13/20-4 SXA hedvandsrenser med automatisk slangeoprul og integreret Ultra Guard HP-slange. Slangeoprulleren gør det muligt at rulle den 20 meter lange, teflonbelagte slange op og ud i en vinkel på op til 45° og reducerer også den sædvanlige opsætningstid med omkring halvdelen. Komponenter af høj kvalitet som den vandkølede 4-polede elmotor, den robuste 3-stemplede aksialpumpe med keramisk stempel, optimeret brænderteknik og den økonomiske eco!efficiency sikrer maksimal holdbarhed og økonomi. Takket være den energibesparende EASY!Force Advanced HP-pistol med servocontrol og 1050 mm lanse med patenteret dyseteknologi, imponerer maskinen også med sin brugervenlige ergonomi, der sikrer træthedsfrit arbejde. Derudover kan HDS 13/20-4 SXA betjenes intuitivt med kun én knap, er meget nem at vedligeholde og er udstyret med sofistikerede sikkerhedskomponenter samt nyttige opbevaringsmuligheder for tilbehør.