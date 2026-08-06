HDS Trailer HDS 13/20 De Tr1
Den nye konfigurerbare HDS trailer kombinerer ekstraordinær mobilitet og brugervenlighed. Dette er den ideelle løsning til kommuner, industri og byggeri.
Den nye konfigurerbare HDS trailer kombinerer ekstraordinær mobilitet og brugervenlighed. Dette er den ideelle løsning til kommuner, industri og byggeri. 500 liters vandtank til rengøring op til 30 minutter med fuld tryk. Kan også bruges til kemifri ukrudtsbekæmpelse.
Funktioner og fordele
Maksimal effektivitetSærdeles effektiv, gennemprøvet brænderteknologi. Varmegenvinding ved brug af spildvarme fra motoren. Miljøvenlig drift og lave driftsomkostninger takket være Kärchers miljøeffektivitetstilstand.
BrugervenligMaskinen er nem at betjene ved hjælp af en central vælgerkontakt. Let at sætte op og demontere takket være to valgfri slangeruller i kontrolområdet. Sikker og stor opbevaringsplads til beskyttelsesudstyr, tilbehør og rengøringsmidler.
Selvforsynende anvendelseStor 500-liters vandtank til rengøring af applikationer på op til 30 minutter ved fuld vandkraft. Med 100-liters dieseltank: ideel til lange brugsperioder. Kraftige Yanmar dieselmotorer gør det muligt at bruge maskinen uafhængigt af enhver strømkilde.
Meget fleksibel
- Takket være dens konfigurerbarhed kan hver trailer specialfremstilles i henhold til kundernes anmodninger.
- Fås som Skid- eller Cab-variant til mobilapplikation som trailer eller som stationær løsning.
- En stor hætte gør det lettere for servicepersonalet at få adgang til de interne komponenter.
Let at vedligeholde
- Avanceret servicesoftware til hurtig fejldiagnosticering under servicering.
- Gennemprøvede Kärcher-komponenter af høj kvalitet garanterer en lang levetid.
- Omfatter også: Vandblødningssystem til beskyttelse af varmespolen mod forkalkning.
Pålidelighed
- Talrige sikkerhedsfunktioner beskytter HDS-traileren mod skader i tilfælde af en fejl.
- Integreret frostbeskyttelsestilstand for at beskytte alle komponenter i kolde udvendige temperaturer.
- Særdeles effektiv, gennemprøvet brænderteknologi.
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Diesel
|Motorproducent
|Yanmar
|Motoreffekt (kW/hp)
|19 / 26
|Pumpehastighed (l/h)
|900 - 1300
|Tryk (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Forbrug af olie eco!efficiency (kg/h)
|8,2
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|945
|Mål (L x B x H) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Højtryksslange: 30 m
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
- Servo Control
Videoer
Anvendelsesområder
- Kommunal (rengøring af offentlige åbne rum, trafikruter, fjernelse af graffiti og tyggegummi)
- Byggeri (rengøring af entreprenørmaskiner, stilladser, hylster, udstyr)
- Industriel rengøring (fjernelse af maling og belægninger, rengøringsmaskiner, dele og udstyr)
Konfigurerbar
Lavtryksslangerullen har en slangekapacitet på op til 30 meter, inklusive 30 meter lavtryksslange. Andre fordele: Komfortabelt håndsving, stor fleksibilitet ved påfyldning af trailer og mulighed for at beskytte slangen mod frost enkelt og bekvemt.
Maximum flexibility during high-pressure cleaning: Thanks to the greatly extended operating radius, the convenient-to-use high-pressure hose reel attachment kit for the HDS trailer from Kärcher can house up to 50 metres of high-pressure hose, allowing cleaning tasks to be performed large distances from the trailer and protecting the hose during storage and transportation.
Højtryksslangerullen kan bruges i stedet for lavtryksslangerullen. Dette giver 2 brugere mulighed for at arbejde komfortabelt samtidigt. Der er også en stor rækkevidde takket være en slangekapacitet på 50 meter. Højtryksslangen skal bestilles separat.
To-sprøjtelansefunktionen giver 2 brugere mulighed for at arbejde komfortabelt. Ved konfigurationen med kun 1 højtryksslangerulle kan en anden slange tilsluttes traileren når som helst. Ved konfigurationen med 2 højtryksslangeruller er det muligt for hver bruger at arbejde med en slangerulle uafhængigt af hinanden.
Grundmaskinen i chassisversionen har en ramme, uden beskyttelseshætte og vandtank. Maskinen er ekstremt pladsbesparende, inklusive 20-liters vandtank.
Kabineversionen inkluderer vandtank og stor brændstoftank og kan bruges i en fast position eller som en samling på et køretøj, som en pick-up, platform eller varevogn. Dækslerne beskytter de tekniske komponenter og kontrolpanelet pålideligt mod ydre påvirkninger. Grundmaskinen med dæksel og vandtank leveres uden trækstang.
Trailerversionen er ikke kun mobil og kompakt, men imponerer også med en høj grad af fleksibilitet og er fuldstændig selvforsynende takket være indbygget vand og brændstof. Basismaskinen er udstyret med en kaleche, vandtank, chassis og trækstang.
Støddæmperne til trailerversionen øger kørestabiliteten og er en forudsætning for godkendelse af traileren ved højere kørehastigheder.
Hastighedskontrol til HDS-trailere fra Kärcher: Det ergonomiske gashåndtag muliggør enkel styring af motorhastigheden og trykket op til 200 bar til dampdrift eller ukrudtsfjernelse.
Damptilstand muliggør arbejde i dampfasen op til 155°C vandtemperatur. Særligt velegnet til rengøring og desinfektion af større områder, da de høje temperaturer også pålideligt fjerner genstridigt snavs og neutraliserer en række patogener.
Driftstilstanden til ukrudtsfjernelse genererer konstant høje temperaturer for effektiv fjernelse af ukrudt og er desuden miljøvenlig. Der anvendes ingen kemikalier, og vandet opvarmes til mere end 90°C.