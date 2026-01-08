HDS 10/21-4 M er en af de kraftigste hedvandsrensere i mellemklassen og imponerer også med sin sofistikerede ergonomi og høje grad af brugervenlighed. Den 4-polede, vandkølede elmotor med lavt omdrejningstal, den robuste 3-stemplede pumpe med keramisk stempel og den økonomiske eco!efficiency sikrer samtidig maksimal ydelse og pålidelig, økonomisk drift. Den energibesparende EASY!Force Advanced HP-pistol med servocontrol og 1050 mm lang lanse med patenteret dyseteknologi samt EASY!Lock-tilslutning er også inkluderet som standard for træthedsfrit og tidsbesparende arbejde. Mange andre udstyrs- og ydelsesdetaljer er også imponerende, f.eks. den optimerede brænderteknik, de 2 rengøringsmiddeltanke, det praktiske mobilitetskoncept, den omfattende sikkerhedsteknologi, den enkle betjening med kun én kontakt eller de smarte opbevaringsmuligheder for tilbehør.