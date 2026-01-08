Højtryksrenser HDS 10/21-4 M
Hedvandsrenseren med 4-polet, vandkølet elmotor og automatisk slangetromle kombinerer brugervenlighed med maksimal ydeevne.
HDS 10/21-4 M er en af de kraftigste hedvandsrensere i mellemklassen og imponerer også med sin sofistikerede ergonomi og høje grad af brugervenlighed. Den 4-polede, vandkølede elmotor med lavt omdrejningstal, den robuste 3-stemplede pumpe med keramisk stempel og den økonomiske eco!efficiency sikrer samtidig maksimal ydelse og pålidelig, økonomisk drift. Den energibesparende EASY!Force Advanced HP-pistol med servocontrol og 1050 mm lang lanse med patenteret dyseteknologi samt EASY!Lock-tilslutning er også inkluderet som standard for træthedsfrit og tidsbesparende arbejde. Mange andre udstyrs- og ydelsesdetaljer er også imponerende, f.eks. den optimerede brænderteknik, de 2 rengøringsmiddeltanke, det praktiske mobilitetskoncept, den omfattende sikkerhedsteknologi, den enkle betjening med kun én kontakt eller de smarte opbevaringsmuligheder for tilbehør.
Funktioner og fordele
Særdeles effektiveco!efficiency-funktion arbejder maskinen med den mest økonomiske temperatur (60 °C) – ved fuld vandgennemstrømning. Brændercyklussen er optimeret til at reducere benzinforbruget med 20 % sammenlignet med drift ved spidsbelastning.
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!LockEASY!Force Advanced til utrætteligt arbejde uden at bruge kræfter. Tryk- og vandvolumen kan justeres på Servo Control-kontrolenheden placeret mellem lansen og trigger-pistolen. Roterende 1050 mm lanse i rustfri stål.
Maksimal effektivitetHøjeffektiv, gennemprøvet brænderteknologi "Made in Germany". 4-polet elektrisk motor med trecylindret aksialpumpe. Vandkølet motor til høj ydeevne og holdbarhed.
Driftssikkerhed
- Lettilgængeligt vandfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
- Sikkerhedsventiler, vandmangel og brændstofbeskyttelse sikrer maskinens tilgængelighed.
- Soft Damping Systemet (SDS) udligner vibrationer og for højt tryk i højtrykssystemet.
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen
- Indbygget opbevaringsrum til alt tilbehør. Omfatter også 2 kroge til sugeslange og elledning.
- Stort opbevaringsrum til f.eks. rengøringsmidler, handsker og værktøj.
Rengøringsmiddel dosering
- Let skift mellem rengøringsmiddelbeholder 1 og 2.
- Præcis dosering af rengøringsmiddel med klarskylningsfunktion.
Mobilitetskoncept
- Jogger-princip med store gummihjul og et drejeligt hjul.
- Indbygget vippehjælp, så man let kan forcere forhindringer såsom trappetrin og fortovskanter.
- Skubbehåndtag for nem håndtering
Nem at kontrollere
- En kontakt til alle enhedens funktioner
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|500 - 1000
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Tilsluttet effekt (kW)
|8
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|7,3
|Forbrug af olie eco!efficiency (kg/h)
|5,8
|El ledning (m)
|5
|Brændstoftank (l)
|25
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|160,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|170,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Lang levetid
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 400 bar
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
- Servo Control
Udstyr
- Rengøringsmiddel funktion: 20 + 10 l tank
- ANTI!Twist
- Rengøringsmiddelbeholdere, scale-inhibitor system og brændstof kan fyldes på ude fra
- Kontrolpanel med indikatorlampe
- Pressostatkontrol
- Polomskifter (trefaset)
- 2 rengøringsmiddelbeholdere
- Tørløbssikring
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af udstyr og maskiner
- Rengøring af værksted
- Rengør udendørsarealer
- Rengøring på servicestationer
- Rengøring af facader
- Rengøring af swimmingpools
- Rengøring af idrætsfaciliteter
- Rengøring i produktionsprocesser
- Rengøring af produktionssystemer