Højtryksrenser HDS 10/21-4 M

Hedvandsrenseren med 4-polet, vandkølet elmotor og automatisk slangetromle kombinerer brugervenlighed med maksimal ydeevne.

HDS 10/21-4 M er en af de kraftigste hedvandsrensere i mellemklassen og imponerer også med sin sofistikerede ergonomi og høje grad af brugervenlighed. Den 4-polede, vandkølede elmotor med lavt omdrejningstal, den robuste 3-stemplede pumpe med keramisk stempel og den økonomiske eco!efficiency sikrer samtidig maksimal ydelse og pålidelig, økonomisk drift. Den energibesparende EASY!Force Advanced HP-pistol med servocontrol og 1050 mm lang lanse med patenteret dyseteknologi samt EASY!Lock-tilslutning er også inkluderet som standard for træthedsfrit og tidsbesparende arbejde. Mange andre udstyrs- og ydelsesdetaljer er også imponerende, f.eks. den optimerede brænderteknik, de 2 rengøringsmiddeltanke, det praktiske mobilitetskoncept, den omfattende sikkerhedsteknologi, den enkle betjening med kun én kontakt eller de smarte opbevaringsmuligheder for tilbehør.

Funktioner og fordele
Højtryksrenser HDS 10/21-4 M: Særdeles effektiv
Særdeles effektiv
eco!efficiency-funktion arbejder maskinen med den mest økonomiske temperatur (60 °C) – ved fuld vandgennemstrømning. Brændercyklussen er optimeret til at reducere benzinforbruget med 20 % sammenlignet med drift ved spidsbelastning.
Højtryksrenser HDS 10/21-4 M: Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
EASY!Force Advanced til utrætteligt arbejde uden at bruge kræfter. Tryk- og vandvolumen kan justeres på Servo Control-kontrolenheden placeret mellem lansen og trigger-pistolen. Roterende 1050 mm lanse i rustfri stål.
Højtryksrenser HDS 10/21-4 M: Maksimal effektivitet
Maksimal effektivitet
Højeffektiv, gennemprøvet brænderteknologi "Made in Germany". 4-polet elektrisk motor med trecylindret aksialpumpe. Vandkølet motor til høj ydeevne og holdbarhed.
Driftssikkerhed
  • Lettilgængeligt vandfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
  • Sikkerhedsventiler, vandmangel og brændstofbeskyttelse sikrer maskinens tilgængelighed.
  • Soft Damping Systemet (SDS) udligner vibrationer og for højt tryk i højtrykssystemet.
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen
  • Indbygget opbevaringsrum til alt tilbehør. Omfatter også 2 kroge til sugeslange og elledning.
  • Stort opbevaringsrum til f.eks. rengøringsmidler, handsker og værktøj.
Rengøringsmiddel dosering
  • Let skift mellem rengøringsmiddelbeholder 1 og 2.
  • Præcis dosering af rengøringsmiddel med klarskylningsfunktion.
Mobilitetskoncept
  • Jogger-princip med store gummihjul og et drejeligt hjul.
  • Indbygget vippehjælp, så man let kan forcere forhindringer såsom trappetrin og fortovskanter.
  • Skubbehåndtag for nem håndtering
Nem at kontrollere
  • En kontakt til alle enhedens funktioner
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 3
Spænding (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Pumpehastighed (l/h) 500 - 1000
Driftstryk (bar/MPa) 30 - 210 / 3 - 21
Temperatur (indløb 12°C) (°C) min. 80 - max. 155
Tilsluttet effekt (kW) 8
Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h) 7,3
Forbrug af olie eco!efficiency (kg/h) 5,8
El ledning (m) 5
Brændstoftank (l) 25
Vægt (med tilbehør) (kg) 160,2
Vægt inkl. emballage (kg) 170,1
Mål (L x B x H) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
  • Højtryksslangens længde: 10 m
  • Type højtryksslange: Lang levetid
  • Specifikation for højtryksslange: DN 8, 400 bar
  • Sprøjtelanse: 1050 mm
  • Dyse
  • Servo Control

Udstyr

  • Rengøringsmiddel funktion: 20 + 10 l tank
  • ANTI!Twist
  • Rengøringsmiddelbeholdere, scale-inhibitor system og brændstof kan fyldes på ude fra
  • Kontrolpanel med indikatorlampe
  • Pressostatkontrol
  • Polomskifter (trefaset)
  • 2 rengøringsmiddelbeholdere
  • Tørløbssikring
Anvendelsesområder
  • Rengøring af køretøjer
  • Rengøring af udstyr og maskiner
  • Rengøring af værksted
  • Rengør udendørsarealer
  • Rengøring på servicestationer
  • Rengøring af facader
  • Rengøring af swimmingpools
  • Rengøring af idrætsfaciliteter
  • Rengøring i produktionsprocesser
  • Rengøring af produktionssystemer
