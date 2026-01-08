Højtryksrenser HDS 13/20-4 S
For maksimal ydeevne under de hårdeste forhold: superklassens hedvandssrenser med 4-polet, vandkølet elmotor og robust 3-stemplet aksialpumpe.
Som en af de kraftigste maskiner i Kärchers superklasse imponerer HDS 13/20-4 S hedvandsrenser med de bedste rengøringsresultater under de hårdeste driftsforhold. Højkvalitetskomponenter som den 4-polede, vandkølede elmotor med lavt omdrejningstal og den robuste 3-stemplede aksialpumpe med keramisk stempel giver maksimal kvalitet, mens den økonomiske eco!efficiency sikrer maksimal effektivitet. HDS 13/20-4 S er meget nem at betjene og vedligeholde, ergonomisk designet og nem at transportere, og den scorer også højt, når det gælder brugervenlighed. Det understreges ikke mindst af den energibesparende EASY!Force Advanced HP-pistol med servocontrol og 1050 mm lang lanse med patenteret dyseteknologi. Den optimerede brænderteknik, 2 rengøringsmiddeltanke, omfattende sikkerhedsteknologi, tidsbesparende EASY!Locktilslutningsordninger og sofistikerede opbevaringsmuligheder for tilbehør afrunder maskinens overdådige udstyrspakke.
Funktioner og fordele
Særdeles effektiveco!efficiency-funktion arbejder maskinen med den mest økonomiske temperatur (60 °C) – ved fuld vandgennemstrømning. Brændercyklussen er optimeret til at reducere benzinforbruget med 20 % sammenlignet med drift ved spidsbelastning.
Maksimal effektivitetHøjeffektiv, gennemprøvet brænderteknologi "Made in Germany". 4-polet elektrisk motor med trecylindret aksialpumpe. Vandkølet motor til høj ydeevne og holdbarhed.
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinenIndbygget opbevaringsrum til alt tilbehør. Omfatter også 2 kroge til sugeslange og elledning. Stort opbevaringsrum til f.eks. rengøringsmidler, handsker og værktøj.
Driftssikkerhed
- Lettilgængeligt vandfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
- Sikkerhedsventiler, vandmangel og brændstofbeskyttelse sikrer maskinens tilgængelighed.
- Soft Damping Systemet (SDS) udligner vibrationer og for højt tryk i højtrykssystemet.
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
- EASY!Force Advanced til utrætteligt arbejde uden at bruge kræfter.
- Tryk- og vandvolumen kan justeres på Servo Control-kontrolenheden placeret mellem lansen og trigger-pistolen.
- Roterende 1050 mm lanse i rustfri stål.
Rengøringsmiddel dosering
- Let skift mellem rengøringsmiddelbeholder 1 og 2.
- Præcis dosering af rengøringsmiddel med klarskylningsfunktion.
Mobilitetskoncept
- Jogger-princip med store gummihjul og et drejeligt hjul.
- Indbygget vippehjælp, så man let kan forcere forhindringer såsom trappetrin og fortovskanter.
- Skubbehåndtag for nem håndtering
Nem at kontrollere
- En kontakt til alle enhedens funktioner
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|600 - 1300
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|9,5
|Forbrug af olie eco!efficiency (kg/h)
|7,6
|Tilsluttet effekt (kW)
|9,5
|El ledning (m)
|5
|Brændstoftank (l)
|25
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|206
|Vægt inkl. emballage (kg)
|215,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Lang levetid
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 400 bar
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
- Servo Control
Udstyr
- Pressostatkontrol
- Valgfri drift med 2 strålerør
- Polomskifter (trefaset)
- SDS-system
- 2 rengøringsmiddelbeholdere
- Tørløbssikring
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af udstyr og maskiner
- Rengøring af værksted
- Rengør udendørsarealer
- Rengøring på servicestationer
- Rengøring af facader
- Rengøring af swimmingpools
- Rengøring af idrætsfaciliteter
- Rengøring i produktionsprocesser
- Rengøring af produktionssystemer