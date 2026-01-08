Som en af de kraftigste maskiner i Kärchers superklasse imponerer HDS 13/20-4 S hedvandsrenser med de bedste rengøringsresultater under de hårdeste driftsforhold. Højkvalitetskomponenter som den 4-polede, vandkølede elmotor med lavt omdrejningstal og den robuste 3-stemplede aksialpumpe med keramisk stempel giver maksimal kvalitet, mens den økonomiske eco!efficiency sikrer maksimal effektivitet. HDS 13/20-4 S er meget nem at betjene og vedligeholde, ergonomisk designet og nem at transportere, og den scorer også højt, når det gælder brugervenlighed. Det understreges ikke mindst af den energibesparende EASY!Force Advanced HP-pistol med servocontrol og 1050 mm lang lanse med patenteret dyseteknologi. Den optimerede brænderteknik, 2 rengøringsmiddeltanke, omfattende sikkerhedsteknologi, tidsbesparende EASY!Locktilslutningsordninger og sofistikerede opbevaringsmuligheder for tilbehør afrunder maskinens overdådige udstyrspakke.