For op til 50 procent hurtigere rengøringstid og meget ergonomisk arbejde: HDS 12/18-4 SXA hedvandsrenser fra Kärchers superklasse har en integreret automatisk slangeoprul inklusive Ultra Guard højtryksslange. Med denne løsning kan den 20 meter lange, teflonbelagte slange rulles op og rulles ud i en vinkel på op til 45°. En langsomtkørene, vandkølet, 4-polet elmotor og den robuste 3-stemplede aksialpumpe med keramisk stempel sikrer pålidelig og sikker drift. Derudover sikrer den økonomiske eco!efficiency og den optimerede brænderteknik maksimal økonomi. Takket være den intuitive betjening med én knap og den energibesparende EASY!Force Advanced HP-pistol med 1050 mm lang lanse, servocontrol og patenteret dyseteknologi tilbyder HDS 12/18-4 SXA også maksimal brugervenlighed. Et smart mobilitetskoncept, 2 rengøringsmiddeltanke med præcis dosering, afkalkningsmuligheder, gennemprøvet sikkerhedsteknologi, høj vedligeholdelsesvenlighed og ergonomisk opbevaring af tilbehør fuldender maskinens omfattende samlede pakke.