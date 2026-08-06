Højtryksrenser HDS 12/18-4SXA
Hedvandsrenseren i superklassen imponerer med sin høje vandmængde og sofistikerede udstyrsfunktioner såsom den automatiske slangerulle med 20 m Ultra Guard-højtryksslange.
For op til 50 procent hurtigere rengøringstid og meget ergonomisk arbejde: HDS 12/18-4 SXA hedvandsrenser fra Kärchers superklasse har en integreret automatisk slangeoprul inklusive Ultra Guard højtryksslange. Med denne løsning kan den 20 meter lange, teflonbelagte slange rulles op og rulles ud i en vinkel på op til 45°. En langsomtkørene, vandkølet, 4-polet elmotor og den robuste 3-stemplede aksialpumpe med keramisk stempel sikrer pålidelig og sikker drift. Derudover sikrer den økonomiske eco!efficiency og den optimerede brænderteknik maksimal økonomi. Takket være den intuitive betjening med én knap og den energibesparende EASY!Force Advanced HP-pistol med 1050 mm lang lanse, servocontrol og patenteret dyseteknologi tilbyder HDS 12/18-4 SXA også maksimal brugervenlighed. Et smart mobilitetskoncept, 2 rengøringsmiddeltanke med præcis dosering, afkalkningsmuligheder, gennemprøvet sikkerhedsteknologi, høj vedligeholdelsesvenlighed og ergonomisk opbevaring af tilbehør fuldender maskinens omfattende samlede pakke.
Funktioner og fordele
Automatisk slangespole
Særdeles effektiv
Maksimal effektivitet
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
Driftssikkerhed
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen
Rengøringsmiddel dosering
Mobilitetskoncept
Nem at kontrollere
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|500 - 1200
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|7,7
|Forbrug af olie eco!efficiency (g/h)
|6,1
|Tilsluttet effekt (kW)
|8
|Strømkabel (m)
|5
|Brændstoftank (l)
|25
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|198
|Vægt inkl. emballage (kg)
|210,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Højtryksslangens længde: 20 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
- Servo Control
Udstyr
- Integreret automatisk slangetromle
- Knap til styring af tryk
- Valgfri drift med 2 strålerør
- Polomskifter (trefaset)
- SDS-system
- 2 rengøringsmiddelbeholdere
- Tørløbssikring
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af udstyr og maskiner
- Rengøring af værksted
- Rengør udendørsarealer
- Rengøring på servicestationer
- Rengøring af facader
- Rengøring af swimmingpools
- Rengøring af idrætsfaciliteter
- Rengøring i produktionsprocesser
- Rengøring af produktionssystemer