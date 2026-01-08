Højtryksrenser HDS 12/18-4S
Hedvandsrenser i superklassen med vandkølet, langsomtkørende, 4-polet elmotor, robust 3-stemplet aksialpumpe og 2 rengøringsmiddeltanke.
HDS 12/18-4 S hedvandsrenser fra Kärcher er som standard udstyret med komponenter af høj kvalitet, såsom den vandkølede, langsomtkørende, 4-polede elmotor samt en robust 3-stemplet aksialpumpe med keramisk stempel, og imponerer med høj pålidelighed. Derudover inspirerer maskinen fra superklassen brugerne med ubesværet håndtering takket være intuitiv betjening med en enkelt knap, ergonomisk opbevaring af tilbehør og den energibesparende EASY!Force Advanced HP-pistol med 1050 millimeter lang lanse og servocontrol. To rengøringsmiddeltanke med præcise doseringsmuligheder, den økonomiske eco!efficiency og den optimerede brænderteknik muliggør meget økonomiske drift. Gennemprøvet sikkerhedsteknologi med vandfilter, sikkerhedsventil, SDS-slange og gennemtænkte afkalkningsmuligheder beskytter også komponenterne effektivt og sikrer høj tilgængelighed og lang levetid for maskinen.
Funktioner og fordele
Særdeles effektiveco!efficiency-funktion arbejder maskinen med den mest økonomiske temperatur (60 °C) – ved fuld vandgennemstrømning. Brændercyklussen er optimeret til at reducere benzinforbruget med 20 % sammenlignet med drift ved spidsbelastning.
Maksimal effektivitetHøjeffektiv, gennemprøvet brænderteknologi "Made in Germany". 4-polet elektrisk motor med trecylindret aksialpumpe. Vandkølet motor til høj ydeevne og holdbarhed.
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinenIndbygget opbevaringsrum til alt tilbehør. Omfatter også 2 kroge til sugeslange og elledning. Stort opbevaringsrum til f.eks. rengøringsmidler, handsker og værktøj.
Driftssikkerhed
- Lettilgængeligt vandfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
- Sikkerhedsventiler, vandmangel og brændstofbeskyttelse sikrer maskinens tilgængelighed.
- Soft Damping Systemet (SDS) udligner vibrationer og for højt tryk i højtrykssystemet.
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
- EASY!Force Advanced til utrætteligt arbejde uden at bruge kræfter.
- Tryk- og vandvolumen kan justeres på Servo Control-kontrolenheden placeret mellem lansen og trigger-pistolen.
- Roterende 1050 mm lanse i rustfri stål.
Rengøringsmiddel dosering
- Let skift mellem rengøringsmiddelbeholder 1 og 2.
- Præcis dosering af rengøringsmiddel med klarskylningsfunktion.
Mobilitetskoncept
- Jogger-princip med store gummihjul og et drejeligt hjul.
- Indbygget vippehjælp, så man let kan forcere forhindringer såsom trappetrin og fortovskanter.
- Skubbehåndtag for nem håndtering
Nem at kontrollere
- En kontakt til alle enhedens funktioner
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|500 - 1200
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|7,7
|Forbrug af olie eco!efficiency (g/h)
|6,1
|Tilsluttet effekt (kW)
|8
|El ledning (m)
|5
|Brændstoftank (l)
|25
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|190
|Vægt inkl. emballage (kg)
|199,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Lang levetid
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 400 bar
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
- Servo Control
Udstyr
- Pressostatkontrol
- Valgfri drift med 2 strålerør
- Polomskifter (trefaset)
- SDS-system
- 2 rengøringsmiddelbeholdere
- Tørløbssikring
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af udstyr og maskiner
- Rengøring af værksted
- Rengør udendørsarealer
- Rengøring på servicestationer
- Rengøring af facader
- Rengøring af swimmingpools
- Rengøring af idrætsfaciliteter
- Rengøring i produktionsprocesser
- Rengøring af produktionssystemer