HDS 12/18-4 S hedvandsrenser fra Kärcher er som standard udstyret med komponenter af høj kvalitet, såsom den vandkølede, langsomtkørende, 4-polede elmotor samt en robust 3-stemplet aksialpumpe med keramisk stempel, og imponerer med høj pålidelighed. Derudover inspirerer maskinen fra superklassen brugerne med ubesværet håndtering takket være intuitiv betjening med en enkelt knap, ergonomisk opbevaring af tilbehør og den energibesparende EASY!Force Advanced HP-pistol med 1050 millimeter lang lanse og servocontrol. To rengøringsmiddeltanke med præcise doseringsmuligheder, den økonomiske eco!efficiency og den optimerede brænderteknik muliggør meget økonomiske drift. Gennemprøvet sikkerhedsteknologi med vandfilter, sikkerhedsventil, SDS-slange og gennemtænkte afkalkningsmuligheder beskytter også komponenterne effektivt og sikrer høj tilgængelighed og lang levetid for maskinen.