Højtryksrenser HD 13/18-4 S Classic
Den robuste koldtvandsrenser HD 13/18-4 S Classic er udviklet til at klare vanskelige opgaver dag ud og dag ind. Super Class på alle måder: ekstrem power, pålidelige rengøringsresultater.
Koldtvandsrenseren HD 13/18-4 S Classic er designet til daglig brug under barske betingelser og imponerer konstant med sin ekstreme power. Den skiller sig ud fra mængden med sin solide konstruktion og sin robuste stålramme. Den er nem og intuitiv at indstille og problemfri at betjene. Alle de vigtige dele kan tilgås hurtigt og nemt. Super Class-koldtvandsrenseren er udstyret med en Classic højtrykspistol til maskiner i HD Classic-serien. Den har også en førsteklasses EASY!Lock hægte med hurtigudløser. Det gør den fem gange hurtigere at indstille og sætte væk, hvilket sparer dig tid og besvær. Et integreret vandfilter beskytter højtrykspumpen fra snavs og fremmedlegemer og forlænger dermed maskinens levetid. En kraftfuld krumtapakselpumpe og uopslidelige materialer er rygraden på denne højtryksrenser: Med et cylinderhoved fremstillet af messing og stempler med keramisk belægning. Trykket kan justeres på pumpen ved behov. En 4-polet, langsomtkørende motor med luft-/vandkøling sikrer langtidsholdbar og pålidelig drift.
Funktioner og fordele
Kraftfuld og robust krumtapakselpumpe med cylinderhoved i messing og stempler med keramisk belægningHøj ydeevne og effektivitet. Langt driftsliv og lave vedligeholdelsesomkostninger. Med sugefunktion og vandtemperaturer op til 60 °C.
Robust stålramme med store hjul til maksimal bevægelighedBeskytter maskinen selv i ugunstige betingelser. Enkel og praktisk at transportere. Integreret opbevaringsplads til tilbehør.
Classic-tilbehør med EASY!Lock-forbindelserHurtig opsætning og udpakning plus nem udskiftning af tilbehør. Robust og holdbart tilbehør. Nem og intuitiv at betjene.
Tydeligt maskindesign
- Integreret vandfilter kan fjernes og rengøres uden brug af værktøj.
- Tryk- og vandvolumen kan justeres på pumpen.
- Fyldningsniveau og kvalitet af olien kan nemt kontrolleres vha. inspektionsruden og oliepind.
4-polet, langsomtkørende motor med luft-/vandkøling
- Langt driftsliv og lave vedligeholdelsesomkostninger.
- Kombinrer effektiv vandkøling med et robust luftkølingssystem til maksimal køle-output, også i svingende vand- og lufttemperaturer.
- Kompakt design til maksimal bevægelighed.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|376 / 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|700 - 1300
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar)
|50 - 180
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|240 / 2,4
|Tilsluttet effekt (kW)
|8,8
|El ledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|075
|Vandindløb
|1″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|60
|Vægt inkl. emballage (kg)
|67,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|720 x 637 x 1060
Scope of supply
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Dyse
Udstyr
- Krumtapaksel med keramiske stempler
- Firepolet, trefaset motor med luft- og vandkøling
- Pressostatkontrol
- Integreret finmaske vandfilter
- Olieskueglas
- Vandindløbsstuds af messing
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af stalde inden for landbruget
- Rengøring af traktorer, maskiner og redskaber i landbruget
- Rengøring af beklædning og betonlister inden for byggebranchen
- Rengøring af maskiner og udstyr på byggepladsen, som f.eks. Cementblandere, stilladser, trillebører, gravemaskiner eller betonpumper
- Rengøring af produktionsmaskiner i industrien, f.eks. i malerværksteder, fødevareindustrien eller i produktionssektoren
- Rengøring af køretøjer i transportsektoren, som f.eks. godstransporter, skibe, fly og busser
- Rengøring af fællesområder, som f.eks. offentlige pladser, indkørsler, springvand eller parkeringsanlæg