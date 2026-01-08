Højtryksrenser HDS 1000 De
Dieseldrevet hedvandsrenser med flydertank, anti-scale-beskyttelse, tørløbsbeskyttelse, dampregulator og trinløs regulering af tryk og vandgennemstrømning. Blanding af rengøringsmiddel ved højt tryk. Elektrisk og manuel start.
Kraftfuld hedvandsrenser med robust firetakts-dieselmotor og elektrisk starter, som arbejder uafhængigt af strømforsyningen. Alle komponenter er bygget på en robust rørramme, som beskytter hele vejen rundt under barske arbejdsbetingelser. Rammen er specielt designet til, at maskinen skal kunne transporteres med kran eller gaffeltruck. Motoren er udstyret med automatisk hastighedsbegrænsning, som sænker støjniveauet, når der er pauser i arbejdet, og som i høj grad er med til at forlænge hedvandsrenserens tekniske levetid. Den elektriske starter er standard og gør det bekvemt at starte maskinen. Højtrykspumpen er fremstillet af førsteklasses materialer, f.eks. messingcylinderhoved, rustfri stålventil, rustfrie stålstempler beklædt med nikkel/chrom, som er med til at forlænge maskinens tekniske levetid og giver den fremragende driftsegenskaber. En overtryksventil, indbygget tryk- og vandgennemstrømningskontrol og et dampkontrolsystem sikrer, at ydelsen passer præcis til rengøringsopgaven. Den højtydende brænder med opretstående varmespiral og ikke-detonerende løbende tænding kan reguleres trinløst mellem 30 og 98°C.
Funktioner og fordele
Meget let at brugeBrænderen slukker automatisk ved for lav vandstand eller overophedning. Ergonomisk pistolhåndtag gør den let at bruge.
Maksimal ydelseEffektiv brænder med opretstående coil og detonationsfri kontinuerlig tænding. Fjerner hårdnakkede aflejringer. To integrede diesel og benzin tanke sikrer lang driftstid.
Ergonomisk, dieseldrevet motorOverholder kravene til udledningsstandarden EU STAGE V Elektrisk starter til ubesværet start.
Brugervenlig drift
- Hastigheden sænkes automatisk i standby-mode. Det beskytter motoren og sparer energi.
- Kan hejses med kran grundet holdbar stålramme
Specifikationer
Teknisk data
|Pumpehastighed (l/h)
|450 - 900
|Driftstryk (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|5,6
|Dysestørrelse
|048
|Brændstoftank (l)
|34
|Brændstoffer
|Let olie / Diesel
|Brændstoftype
|Diesel
|Motorproducent
|Yanmar
|Motortype
|L 100 V
|Antal samtidige brugere
|1
|Mobil
|Stationær
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|188,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|194,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|1100 x 750 x 785
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Dyse
- Servo Control
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 15 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Stødramme
- Elektrisk starter
- Robust rørramme af stål til håndtering med kran