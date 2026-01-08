Højtryksrenser HDS 1000 De Steamer
Ny højtryksrenser med varmt vand HDS 1000 De Steamer med integreret damptrin til konstant høje rengøringstemperaturer på op til 98 °C. Ideel til at reducere virus på overflader.
Udstyret med en kraftig Yanmar dieselmotor og beskyttet af en robust rørformet ramme, imponerer vores HDS 1000 De Steamer varmtvandshøjtryksrenser under mobil og effektiv ukrudtsbekæmpelse med varmt vand, selv på steder hvor der ikke er eksterne strømkilder tilgængelige. Den høje brænderkapacitet og den integrerede e-boks med en temperatursensor for konstant høje temperaturer på op til 98°C muliggør ikke kun ukrudtsbekæmpelse, men også reduktion af vira og deaktivering af bakterier og kim på overflader. Det er utrolig nemt at skifte fra almindelig højtrykstilstand til ukrudtsbekæmpelsestilstand, en funktion der tilbyder maksimal fleksibilitet og brugervenlighed. Højkvalitetskomponenter, såsom højtrykspumpen med messingcylinderhoved, rustfri stålventiler eller krom-nikkelbelagte rustfrie stempler, sikrer en usædvanlig lang levetid, selv under hårde, kontinuerlige applikationer. En flydekontakt med integreret forkalkningsbeskyttelse (DGT) er en del af det omfattende sikkerhedsudstyr designet til at beskytte brugeren og maskinen.
Funktioner og fordele
Øget rengøringsydelse takket være varmt vand
- Uendeligt variabel kontrol af fugtindhold fra damp til varmtvandsstråle direkte på maskinen.
- Dampvolumenstyringen kan justeres til enhver rengøringsopgave efter behov.
Maksimal ydelse
- Effektiv brænder med opretstående coil og detonationsfri kontinuerlig tænding.
- Brænderen slukker automatisk ved for lav vandstand eller overophedning.
Ergonomisk, dieseldrevet motor
- Overholder kravene til udledningsstandarden EU STAGE V
- Elektrisk starter til ubesværet start.
Brugervenlig drift
- Hastigheden sænkes automatisk i standby-mode. Det beskytter motoren og sparer energi.
- Kan hejses med kran grundet holdbar stålramme
Specifikationer
Teknisk data
|Pumpehastighed (l/h)
|450 - 900
|Driftstryk (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|max. 98
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|5,6
|Dysestørrelse
|048
|Brændstoftank (l)
|34
|Brændstoftype
|Diesel
|Motorproducent
|Yanmar
|Motortype
|L 100 V
|Antal samtidige brugere
|1
|Mobil
|Vogn
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|199,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|205
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Dyse
- Servo Control
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 15 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Stødramme
- Elektrisk starter
- Robust rørramme af stål til håndtering med kran
Anvendelsesområder
- Effektiv, kemikaliefri og behagelig fjernelse af ukrudt i det kommunale miljø