Udstyret med en kraftig Yanmar dieselmotor og beskyttet af en robust rørformet ramme, imponerer vores HDS 1000 De Steamer varmtvandshøjtryksrenser under mobil og effektiv ukrudtsbekæmpelse med varmt vand, selv på steder hvor der ikke er eksterne strømkilder tilgængelige. Den høje brænderkapacitet og den integrerede e-boks med en temperatursensor for konstant høje temperaturer på op til 98°C muliggør ikke kun ukrudtsbekæmpelse, men også reduktion af vira og deaktivering af bakterier og kim på overflader. Det er utrolig nemt at skifte fra almindelig højtrykstilstand til ukrudtsbekæmpelsestilstand, en funktion der tilbyder maksimal fleksibilitet og brugervenlighed. Højkvalitetskomponenter, såsom højtrykspumpen med messingcylinderhoved, rustfri stålventiler eller krom-nikkelbelagte rustfrie stempler, sikrer en usædvanlig lang levetid, selv under hårde, kontinuerlige applikationer. En flydekontakt med integreret forkalkningsbeskyttelse (DGT) er en del af det omfattende sikkerhedsudstyr designet til at beskytte brugeren og maskinen.