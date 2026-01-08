Højtryksrenser HDS 1000 BE

Benzindreven hedvandsrenser med flydertank, anti-scale-beskyttelse, tørløbsbeskyttelse, dampregulator og trinløs regulering af tryk og vandgennemstrømning.

Kraftfuld hedvandsrenser med robust firetakts-benzinsmotor og elektrisk starter, som arbejder uafhængigt af strømforsyningen. Alle komponenter er bygget på en robust rørramme, som beskytter hele vejen rundt under barske arbejdsbetingelser. Rammen er specielt designet til, at maskinen skal kunne transporteres med kran eller gaffeltruck. Motoren er udstyret med automatisk hastighedsbegrænsning, som sænker støjniveauet, når der er pauser i arbejdet, og som i høj grad er med til at forlænge hedvandsrenserens tekniske levetid. Den elektriske starter er standard og gør det bekvemt at starte maskinen. Højtrykspumpen er fremstillet af førsteklasses materialer, f.eks. messingcylinderhoved, rustfri stålventil, rustfrie stålstempler beklædt med nikkel/chrom, som er med til at forlænge maskinens tekniske levetid og giver den fremragende driftsegenskaber. En overtryksventil, indbygget tryk- og vandgennemstrømningskontrol og et dampkontrolsystem sikrer, at ydelsen passer præcis til rengøringsopgaven. Den højtydende brænder med opretstående varmespiral og ikke-detonerende løbende tænding kan reguleres trinløst mellem 30 og 98°C.

Funktioner og fordele
Meget let at bruge
Brænderen slukker automatisk ved for lav vandstand eller overophedning. Ergonomisk pistolhåndtag gør den let at bruge.
Maksimal ydelse
Effektiv brænder med opretstående coil og detonationsfri kontinuerlig tænding. Fjerner hårdnakkede aflejringer. To integrede diesel og benzin tanke sikrer lang driftstid.
Kraftfuld benzinmotor
Overholder kravene til udledningsstandarden EU STAGE V Elektrisk starter til ubesværet start.
Brugervenlig drift
  • Hastigheden sænkes automatisk i standby-mode. Det beskytter motoren og sparer energi.
  • Kan hejses med kran grundet holdbar stålramme
Specifikationer

Teknisk data

Pumpehastighed (l/h) 450 - 900
Driftstryk (bar/MPa) 40 - 210 / 4 - 21
Temperatur (indløb 12°C) (°C) min. 80 - max. 98
Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h) 5,6
Brændstoftank (l) 34
Brændstoffer Benzin / Diesel
Brændstoftype Benzin
Motorproducent Honda
Motortype GX 390
Antal samtidige brugere 1
Mobil Stationær
Vægt (med tilbehør) (kg) 175,7
Vægt inkl. emballage (kg) 181,5
Mål (L x B x H) (mm) 1100 x 750 x 785

Scope of supply

  • Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
  • Dyse
  • Servo Control

Udstyr

  • Højtryksslangens længde: 15 m
  • Type højtryksslange: Premium kvalitet
  • Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
  • Stødramme
  • Elektrisk starter
  • Robust rørramme af stål til håndtering med kran
