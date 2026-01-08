Kraftfuld hedvandsrenser med robust firetakts-benzinsmotor og elektrisk starter, som arbejder uafhængigt af strømforsyningen. Alle komponenter er bygget på en robust rørramme, som beskytter hele vejen rundt under barske arbejdsbetingelser. Rammen er specielt designet til, at maskinen skal kunne transporteres med kran eller gaffeltruck. Motoren er udstyret med automatisk hastighedsbegrænsning, som sænker støjniveauet, når der er pauser i arbejdet, og som i høj grad er med til at forlænge hedvandsrenserens tekniske levetid. Den elektriske starter er standard og gør det bekvemt at starte maskinen. Højtrykspumpen er fremstillet af førsteklasses materialer, f.eks. messingcylinderhoved, rustfri stålventil, rustfrie stålstempler beklædt med nikkel/chrom, som er med til at forlænge maskinens tekniske levetid og giver den fremragende driftsegenskaber. En overtryksventil, indbygget tryk- og vandgennemstrømningskontrol og et dampkontrolsystem sikrer, at ydelsen passer præcis til rengøringsopgaven. Den højtydende brænder med opretstående varmespiral og ikke-detonerende løbende tænding kan reguleres trinløst mellem 30 og 98°C.