Ergonomisk og brugervenlig: Den enfasede HDS 6/15 CXA med eco!efficiency-tilstand er en kraftig varmtvandshøjtryksrenser i kompaktklassen. En robust aksialpumpe med 3 stempler opbygger det nødvendige tryk. Den automatiske oprulning og afrulning af den 15 meter lange Ultra Guard-højtryksslange med Teflon®-belægning, selv under tryk, sikrer høj komfort og korte opstillingstider. EASY!Force Advanced-højtrykspistolen med patenteret dyseteknologi og EASY!Lock-hurtigspænderne giver ergonomisk arbejde. Soft Damping System (SDS) reducerer vibrationer. Varmtvandsteknologien nedbryder effektivt selv smøremidler og reducerer brugen af rengøringsmidler, som doseres præcist fra en 15,5-liters tank. Trykket og vandgennemstrømningen kan justeres afhængigt af opgaven. Den vedligeholdelsesvenlige HDS 6/15 CXA er designet til daglig brug under hårde forhold. Afkalkningsmuligheden, et vandfilter og en sikkerhedsventil beskytter teknologien. Et robust chassis beskytter mod stød, mens store hjul og en styrerulle/hjul giver høj manøvredygtighed. Der er integrerede opbevaringsmuligheder til tilbehør.