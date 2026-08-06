Højtryksrenser HDS 6/15 CXA
Kraftfuld enfaset HDS 6/15 CXA varmtvandshøjtryksrenser i kompaktklassen med eco!efficiency-tilstand og automatisk oprulning med 15 m Ultra Guard-højtryksslange.
Ergonomisk og brugervenlig: Den enfasede HDS 6/15 CXA med eco!efficiency-tilstand er en kraftig varmtvandshøjtryksrenser i kompaktklassen. En robust aksialpumpe med 3 stempler opbygger det nødvendige tryk. Den automatiske oprulning og afrulning af den 15 meter lange Ultra Guard-højtryksslange med Teflon®-belægning, selv under tryk, sikrer høj komfort og korte opstillingstider. EASY!Force Advanced-højtrykspistolen med patenteret dyseteknologi og EASY!Lock-hurtigspænderne giver ergonomisk arbejde. Soft Damping System (SDS) reducerer vibrationer. Varmtvandsteknologien nedbryder effektivt selv smøremidler og reducerer brugen af rengøringsmidler, som doseres præcist fra en 15,5-liters tank. Trykket og vandgennemstrømningen kan justeres afhængigt af opgaven. Den vedligeholdelsesvenlige HDS 6/15 CXA er designet til daglig brug under hårde forhold. Afkalkningsmuligheden, et vandfilter og en sikkerhedsventil beskytter teknologien. Et robust chassis beskytter mod stød, mens store hjul og en styrerulle/hjul giver høj manøvredygtighed. Der er integrerede opbevaringsmuligheder til tilbehør.
Funktioner og fordele
Automatisk slangespole
Særdeles effektiv
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
Driftssikkerhed
Pålidelighed
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen
Rengøringsmiddel dosering
Mobilitetskoncept
Nem at kontrollere
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|260 - 560
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maksimalt tryk (bar)
|200
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|max. 80
|Tilsluttet effekt (kW)
|3,4
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|3,1
|Forbrug af olie eco!efficiency (g/h)
|2,5
|Strømkabel (m)
|5
|Dysestørrelse
|025
|Brændstoftank (l)
|15
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|104,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|116,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|1260 x 650 x 920
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 15 m
- SDS-system
- Integreret automatisk slangetromle
- Knap til styring af tryk
- Indbygget brændstoftank og rengøringsmiddelbeholder
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af udstyr og maskiner
- Rengøring af værksted
- Rengør udendørsarealer
- Rengøring på servicestationer
- Rengøring af facader
- Rengøring af swimmingpools
- Rengøring af idrætsfaciliteter
- Rengøring i produktionsprocesser
- Rengøring af produktionssystemer