Højtryksrenser HD 9/23 G
Med HD 9/23 G benzindrevet koldtvand højtryksrenser med Honda benzinmotor kan du arbejde uafhængigt og bekvemt, mens du opholder dig mobil - selv under ugunstige ydre forhold.
Udstyret med en Honda benzinmotor fungerer HD 9/23 G koldvand højtryksrenser helt uafhængigt af strømforbindelsen. Udviklet til de bedste rengøringsresultater - takket være et vandtryk på 230 bar - og beskyttet af en meget robust ramme, imponerer maskinen selv under ekstreme forhold. Det ergonomiske rammekoncept giver maksimal mobilitet, selv på ujævne overflader. Punkteringssikre hjul, det succesrige betjeningskoncept og en række opbevaringsmuligheder for tilbehør gør maskinen meget praktisk at bruge. Andre bekvemme funktioner omfatter EASY!Force højtrykspistolen, der gør brug af genslagskraften i højtryksstrålen for at reducere holdekraften af operatøren til nul, og EASY!Lock, som mindsker montering- og demonterings tiden fem gange hurtigere end med konventionelle skruetilslutninger. Den kraftige pumpe gør det muligt at fjerne vand fra søer eller damme i en nødsituation. Den er beskyttet af et stort vandfilter og en termostatventil, som forhindrer overophedning ved recirkulation. Også tilgængelig til HD 9/23 G er en ramme, som er designet til løft af kran.
Funktioner og fordele
Maksimal uafhængighedMonteret med pålidelige Honda eller Yanmar motorer til brug uden ekstern strømforsyning. Kan sugge op vand - f.eks. fra søer eller damme - og brug den til rengøring.
Meget let at brugeDet ergonomiske rammekoncept gør transport på ujævnt underlag lettere. Opbevaring muligheder for alle tilbehørsdele direkte på maskinen. Punkteringssikre hjul garanterer permanent høj mobilitet.
Meget alsidigValgfri burramm til kranbelastning beskytter maskinen på en forsvarlig måde. Slangehjulsfastgørelsessæt til kortere opsætning fås som ekstraudstyr. Bærbar version med robust rørformet ramme specielt designet til malere og pudsere (HD 728 B).
Til de hårdeste job
- Robust ramme til daglig brug under vanskelige forhold.
- Stort vandfilter til beskyttelse af pumpen.
- Termostatventil beskytter pumpen mod overophedning i recirkulations-mode.
Specifikationer
Teknisk data
|Pumpehastighed (l/h)
|400 - 930
|Driftstryk (bar/MPa)
|40 - Op til 230 / 4 - Op til 23
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|270 / 27
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Vandindløb
|1″
|Brændstoftype
|Benzin
|Motorproducent
|Honda
|Motortype
|GX 390
|Antal samtidige brugere
|1
|Mobil
|Vogn
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|75,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|82,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|866 x 722 x 1146
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Højtryksslangens længde: 15 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Dyse
- Servo Control
Udstyr
- Trinløst regulering af tryk og vandgennemstrømning
- Rengøringsmiddel funktion: Sug
Videoer
Anvendelsesområder
- Byggeindustrien (facade rengøring, rengøring af byggekøretøjer og udstyr)
- Landbrug (rengøring af køretøjer og udstyr eller til brug i skovbrug)
- Industri (rengøring af udstyr)
- Tjenesteudbydere (rengøring af udvendige områder fx pladser og parkeringspladser)