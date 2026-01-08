Udstyret med en Honda benzinmotor fungerer HD 9/23 G koldvand højtryksrenser helt uafhængigt af strømforbindelsen. Udviklet til de bedste rengøringsresultater - takket være et vandtryk på 230 bar - og beskyttet af en meget robust ramme, imponerer maskinen selv under ekstreme forhold. Det ergonomiske rammekoncept giver maksimal mobilitet, selv på ujævne overflader. Punkteringssikre hjul, det succesrige betjeningskoncept og en række opbevaringsmuligheder for tilbehør gør maskinen meget praktisk at bruge. Andre bekvemme funktioner omfatter EASY!Force højtrykspistolen, der gør brug af genslagskraften i højtryksstrålen for at reducere holdekraften af operatøren til nul, og EASY!Lock, som mindsker montering- og demonterings tiden fem gange hurtigere end med konventionelle skruetilslutninger. Den kraftige pumpe gør det muligt at fjerne vand fra søer eller damme i en nødsituation. Den er beskyttet af et stort vandfilter og en termostatventil, som forhindrer overophedning ved recirkulation. Også tilgængelig til HD 9/23 G er en ramme, som er designet til løft af kran.