Vores HD 8/20 G højtryksrenser med 200 bar tryk og Honda benzinmotor giver maksimal uafhængighed, fleksibilitet og mobilitet. Selv hvis der ikke er strømforsyning til rådighed, tillader denne maskine uafhængig brug under de vanskeligste omstændigheder. Selv en vandforsyning er ikke nødvendig, da højtryksrenseren fra HD Gasoline Advanced-serien kan suge vand fra vandlegmer i en nødsituation. Den ekstremt robuste cage tåler selv det hårdeste brug. Tilsvarende er rammekonceptet ergonomisk designet, så maskinen er let at transportere, selv i hårdt terræn. Punkteringssikre hjul øger den generelle robusthed yderligere. Et stort vandfilter og en termostatventil beskytter pumpen, mens en valgfri burramme med øjer til let kranlastning giver ekstra sikkerhed for maskinen. Med EASY!Force højtryksregulering, der gør brug af højtryksstrålens rekylkraft for at reducere holdekraften for operatøren til nu,l samt EASY!Lock, der gør opsætning og nedsætning fem gange hurtigere end med konventionelle skrueforbindelser, er maskinen meget praktisk at bruge.