Højtryksrenser HD 8/20 G
HD 8/20 G er en benzindrevet højtryksrenser med 200 bar tryk og en Honda benzinmotor til uafhængig, mobil anvendelse under de hårdeste forhold.
Vores HD 8/20 G højtryksrenser med 200 bar tryk og Honda benzinmotor giver maksimal uafhængighed, fleksibilitet og mobilitet. Selv hvis der ikke er strømforsyning til rådighed, tillader denne maskine uafhængig brug under de vanskeligste omstændigheder. Selv en vandforsyning er ikke nødvendig, da højtryksrenseren fra HD Gasoline Advanced-serien kan suge vand fra vandlegmer i en nødsituation. Den ekstremt robuste cage tåler selv det hårdeste brug. Tilsvarende er rammekonceptet ergonomisk designet, så maskinen er let at transportere, selv i hårdt terræn. Punkteringssikre hjul øger den generelle robusthed yderligere. Et stort vandfilter og en termostatventil beskytter pumpen, mens en valgfri burramme med øjer til let kranlastning giver ekstra sikkerhed for maskinen. Med EASY!Force højtryksregulering, der gør brug af højtryksstrålens rekylkraft for at reducere holdekraften for operatøren til nu,l samt EASY!Lock, der gør opsætning og nedsætning fem gange hurtigere end med konventionelle skrueforbindelser, er maskinen meget praktisk at bruge.
Funktioner og fordele
Maksimal uafhængighedMonteret med pålidelige Honda eller Yanmar motorer til brug uden ekstern strømforsyning. Kan sugge op vand - f.eks. fra søer eller damme - og brug den til rengøring.
Meget let at brugeDet ergonomiske rammekoncept gør transport på ujævnt underlag lettere. Opbevaring muligheder for alle tilbehørsdele direkte på maskinen. Punkteringssikre hjul garanterer permanent høj mobilitet.
Meget alsidigValgfri burramm til kranbelastning beskytter maskinen på en forsvarlig måde. Slangehjulsfastgørelsessæt til kortere opsætning fås som ekstraudstyr. Bærbar version med robust rørformet ramme specielt designet til malere og pudsere (HD 728 B).
Til de hårdeste job
- Robust ramme til daglig brug under vanskelige forhold.
- Stort vandfilter til beskyttelse af pumpen.
- Termostatventil beskytter pumpen mod overophedning i recirkulations-mode.
Specifikationer
Teknisk data
|Pumpehastighed (l/h)
|200 - 750
|Driftstryk (bar/MPa)
|10 - Op til 200 / 1 - 20
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|270 / 27
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Vandindløb
|1″
|Brændstoftype
|Benzin
|Motorproducent
|Honda
|Motortype
|GX 270
|Antal samtidige brugere
|1
|Mobil
|Vogn
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|57,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|64,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|790 x 608 x 1104
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Højtryksslangens længde: 15 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- Specifikation for højtryksslange: DN 6, 250 bar
- Dyse
Udstyr
- Trinløst regulering af tryk og vandgennemstrømning
- Rengøringsmiddel funktion: Sug
Videoer
Anvendelsesområder
- Byggeindustrien (facade rengøring, rengøring af byggekøretøjer og udstyr)
- Landbrug (rengøring af køretøjer og udstyr eller til brug i skovbrug)
- Industri (rengøring af udstyr)
- Tjenesteudbydere (rengøring af udvendige områder fx pladser og parkeringspladser)