Højtryksrenser HDS 8/18-4 CXA

Kraftfuld HDS 8/18-4 CXA 3-faset varmtvandshøjtryksrenser i kompaktklassen med eco!efficiency-tilstand, damptrin og en automatisk rulle med 15 m Ultra Guard-højtryksslange.

Den mest kraftfulde 3-fasede varmtvandshøjtryksrenser i kompaktklassen, inklusive automatisk slangerulle: HDS 8/18-4 CXA med eco!efficiency og damptrin. Den kraftige 4-polede motor er vandkølet. En robust aksialpumpe med tre keramiske stempler opbygger et højt tryk. Den automatiske rulle til op- og afrulning af den 15 meter lange Ultra Guard-højtryksslange med Teflon®-belægning, selv under tryk, sikrer fleksibilitet og korte opstillingstider. EASY!Force Advanced-højtrykspistolen med servostyring til justering af tryk og vandgennemstrømning, patenteret dyseteknologi og EASY!Lock-hurtigspændebånd giver ergonomisk arbejde. Soft Damping System (SDS) reducerer vibrationer. Varmtvandsteknologien nedbryder effektivt selv smøremidler og reducerer brugen af rengøringsmidler, som doseres præcist fra en 15,5-liters tank. Den vedligeholdelsesvenlige HDS 8/18-4 CXA er designet til daglig brug under hårde forhold. Afkalkningsmuligheden, et vandfilter og en sikkerhedsventil beskytter teknologien. Et robust chassis beskytter mod stød, mens store hjul og en styrerulle/hjul giver høj manøvredygtighed.

Funktioner og fordele
Automatisk slangespole
Særdeles effektiv
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
Driftssikkerhed
Pålidelighed
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen
Rengøringsmiddel dosering
Mobilitetskoncept
Nem at kontrollere
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 3
Spænding (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Pumpehastighed (l/h) 300 - 800
Driftstryk (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Maksimalt tryk (bar) 220
Temperatur (indløb 12°C) (°C) min. 80 - max. 155
Tilsluttet effekt (kW) 6
Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h) 5,2
Forbrug af olie eco!efficiency (kg/h) 4,2
Strømkabel (m) 5
Brændstoftank (l) 15
Vægt (med tilbehør) (kg) 122,3
Vægt inkl. emballage (kg) 134,3
Mål (L x B x H) (mm) 1260 x 650 x 920

Scope of supply

  • Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
  • Sprøjtelanse: 1050 mm
  • Dyse
  • Servo Control

Udstyr

  • Højtryksslangens længde: 15 m
  • Specifikation for højtryksslange: DN 6, 250 bar
  • SDS-system
  • Integreret automatisk slangetromle
  • Knap til styring af tryk
  • Indbygget brændstoftank og rengøringsmiddelbeholder
Højtryksrenser HDS 8/18-4 CXA
Højtryksrenser HDS 8/18-4 CXA
Højtryksrenser HDS 8/18-4 CXA
Højtryksrenser HDS 8/18-4 CXA
Højtryksrenser HDS 8/18-4 CXA
Højtryksrenser HDS 8/18-4 CXA
Højtryksrenser HDS 8/18-4 CXA
Højtryksrenser HDS 8/18-4 CXA
Højtryksrenser HDS 8/18-4 CXA
Højtryksrenser HDS 8/18-4 CXA
Højtryksrenser HDS 8/18-4 CXA
Højtryksrenser HDS 8/18-4 CXA
Højtryksrenser HDS 8/18-4 CXA
Højtryksrenser HDS 8/18-4 CXA
Videoer
Anvendelsesområder
  • Rengøring af køretøjer
  • Rengøring af udstyr og maskiner
  • Rengøring af værksted
  • Rengør udendørsarealer
  • Rengøring på servicestationer
  • Rengøring af facader
  • Rengøring af swimmingpools
  • Rengøring af idrætsfaciliteter
  • Rengøring i produktionsprocesser
  • Rengøring af produktionssystemer
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