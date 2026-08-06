Den mest kraftfulde 3-fasede varmtvandshøjtryksrenser i kompaktklassen, inklusive automatisk slangerulle: HDS 8/18-4 CXA med eco!efficiency og damptrin. Den kraftige 4-polede motor er vandkølet. En robust aksialpumpe med tre keramiske stempler opbygger et højt tryk. Den automatiske rulle til op- og afrulning af den 15 meter lange Ultra Guard-højtryksslange med Teflon®-belægning, selv under tryk, sikrer fleksibilitet og korte opstillingstider. EASY!Force Advanced-højtrykspistolen med servostyring til justering af tryk og vandgennemstrømning, patenteret dyseteknologi og EASY!Lock-hurtigspændebånd giver ergonomisk arbejde. Soft Damping System (SDS) reducerer vibrationer. Varmtvandsteknologien nedbryder effektivt selv smøremidler og reducerer brugen af rengøringsmidler, som doseres præcist fra en 15,5-liters tank. Den vedligeholdelsesvenlige HDS 8/18-4 CXA er designet til daglig brug under hårde forhold. Afkalkningsmuligheden, et vandfilter og en sikkerhedsventil beskytter teknologien. Et robust chassis beskytter mod stød, mens store hjul og en styrerulle/hjul giver høj manøvredygtighed.