Den innovative HDS E 8/16-4M hedvandsvarmer opvarmes elektrisk og er specielt udviklet til at sikre fremragende energieffektivitet og en særdeles høj driftstemperatur. Takket være den innovative, meget effektive kedelisolering fremstillet af specialskum reduceres maskinens strømforbrug markant i kontinuerlig standby-funktion. Det sparer op til 40% energi. eco!efficiency-funktionen skifter automatisk over på den meget effektive 60°C-funktion, hvilket sparer værdifulde ressourcer. Den særdeles høje driftstemperatur på maks. 85°C er især en fordel mod fedt- og oliepletter, hvor en temperatur på op til 80°C kan opretholdes under kontinuerlig drift takket være Servo Control. Et high-speed opvarmningskammer sikrer meget kortere forvarmning. Hedvandsrenseren kan anvendes overalt, hvor udstødningsgas er uønsket eller forbudt, f.eks. i fødevareforarbejdende virksomheder, hospitaler, storkøkkenerog industrianlæg.