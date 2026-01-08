HD 8/18-4 M Cage højtryksrenser i en særdeles robust burudgave med pulverlakeret stålrørformet ramme til beskyttelse under hårde forhold og til hyppig transport. Den servicevenlige maskine er designet til vertikal og vandret brug og giver dermed brugeren maksimal fleksibilitet og pålidelighed. EASY!Force højtrykspistolen, der udnytter højtryksstråleens tilbageslagskraft for at reducere anstrengelsen til nul og EASY! Lock-hurtigkoblingerne, som muliggør håndtering, der er fem gange hurtigere end konventionelle skruetilslutninger - uden at gå på kompromis med robusthed eller levetid.