Højtryksrenser HD 8/18-4 Cage
Ekstremt robust koldtvandsrenser HD 8/18-4 M Cage højtryksrenser med pulverlakeret stålrørformet ramme til kommerciel brug under hårde forhold og maksimal beskyttelse af pumpeenheden.
HD 8/18-4 M Cage højtryksrenser i en særdeles robust burudgave med pulverlakeret stålrørformet ramme til beskyttelse under hårde forhold og til hyppig transport. Den servicevenlige maskine er designet til vertikal og vandret brug og giver dermed brugeren maksimal fleksibilitet og pålidelighed. EASY!Force højtrykspistolen, der udnytter højtryksstråleens tilbageslagskraft for at reducere anstrengelsen til nul og EASY! Lock-hurtigkoblingerne, som muliggør håndtering, der er fem gange hurtigere end konventionelle skruetilslutninger - uden at gå på kompromis med robusthed eller levetid.
Funktioner og fordele
Holdbart og robustRobust stålrørsramme beskytter alle komponenter. Stålrammen kan også benyttes at fastmontere maskinen på servicekøretøjet Robust plastik karosseri
Højkvalitets udstyr.Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid. Kraftfuld, 4-polet langsomtomgående elektrisk motor. Høj kvalitets messing cylinderhovedet
Nem serviceNem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben. Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover. Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Øget energieffektivitet
- Nyudviklet 3-stempel aksial pumpe med mærkbart reducret vandmænde- og tryktab.
- 20 % større rengøringsresultat og energieffektivitet.
Effektiv og tidsbesparende løsninger.
- Ubesværet arbejde med EASY!Force højtrykspistol.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Fleksibel drift
- Designet til opstående eller horisontalt drift.
Smart tilbehørsopbevaring
- Beslag til fastgørelse af lansen.
- EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare en powerdyse eller gulvrenser direkte ved maskinen.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|760
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|270 / 27
|Tilsluttet effekt (kW)
|4,6
|El ledning (m)
|5
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|44,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|48,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|420 x 460 x 970
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Dyse
- Servo Control
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- Pressostatkontrol
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til rengøring af køretøjer i konstruktions-/transportsektoren.