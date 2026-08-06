Højtryksrenser HD 7/17 M Plus
Den mobile højtryksrenser HD 7/17 M Plus har en robust 3-cylindret aksialpumpe med hærdede rustfrie stål stempler, automatisk trykaflastning og en pålidelig trefaset motor.
Pålidelig og kraftfuld, kraftfuld og mobil: Vores koldtvandshøjtryksrenser HD 7/17 M Plus med trefaset motor kombinerer lang levetid, nem service, maksimum fleksibilitet og komfortabelt drift. EASY!Force højtrykspistolen, som gør brug af højtrykstrålens tilbageslagskraft for at minimere holdekraften til nul. EASY!Lock hurtig tilslutning for fem gange hurtigere håndtering end traditionel skruetilslutning uden forringelse af robusthed og holdbarhed. Takket være den nyudviklet pumpe er energieffektivitet og rengøringsevne forøget med omkring 20 %. Derudover kan ingen højtrykskomponenter beskades i standbytilstand, da maskinen har indbygget automatisk trykaflastning. Smarte opbevaringsmuligheder til forskellige slags tilbehør er også standard.
Funktioner og fordele
Højkvalitets udstyr.
- Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid.
- Kraftfuld 2-polet luftkølet elektrisk motor.
- Høj kvalitets messing cylinderhovedet
Fleksibel drift
- Designet til opstående eller horisontalt drift.
- Maksimum stabilitet i horisontalt drift da hjulene i rører jorden.
Enestående mobilitet
- Skubbehåndtag kan pakkes væk ved tryk af en knap, derved øges størelse af maskinen og opbevaringspladsen mindskes.
- Nem opbevaring i servicekøretøjer.
- Integreret opbevaringsmuligheder reducerer opsætningstiden.
Smart tilbehørsopbevaring
- Beslag til fastgørelse af lansen.
- EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare en powerdyse eller gulvrenser direkte ved maskinen.
- Praktisk dyseopbevaring til rotordyse.
Nem service
- Nem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben.
- Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover.
- Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Effektiv og tidsbesparende løsninger.
- Ubesværet arbejde med EASY!Force højtrykspistol.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Øget energieffektivitet
- Nyudviklet 3-stempel aksial pumpe med mærkbart reducret vandmænde- og tryktab.
- 20 % større rengøringsresultat og energieffektivitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|700
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|170 / 17
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Tilsluttet effekt (kW)
|4,2
|Strømkabel (m)
|5
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|31,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|35,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Dyse
- Rotor jet
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- Knap til styring af tryk
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til rengøring af køretøjer i konstruktions-/transportsektoren.