Pålidelig og kraftfuld, kraftfuld og mobil: Vores koldtvandshøjtryksrenser HD 7/17 M Plus med trefaset motor kombinerer lang levetid, nem service, maksimum fleksibilitet og komfortabelt drift. EASY!Force højtrykspistolen, som gør brug af højtrykstrålens tilbageslagskraft for at minimere holdekraften til nul. EASY!Lock hurtig tilslutning for fem gange hurtigere håndtering end traditionel skruetilslutning uden forringelse af robusthed og holdbarhed. Takket være den nyudviklet pumpe er energieffektivitet og rengøringsevne forøget med omkring 20 %. Derudover kan ingen højtrykskomponenter beskades i standbytilstand, da maskinen har indbygget automatisk trykaflastning. Smarte opbevaringsmuligheder til forskellige slags tilbehør er også standard.